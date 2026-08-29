José Mourinho și-a exprimat public susținerea pentru Kylian Mbappé în cursa pentru Balonul de Aur 2026, afirmând că atacantul francez este „cel mai bun jucător din lume” și că premiul ar trebui acordat pe baza valorii individuale, nu doar pentru trofeele câștigate.

Declarația antrenorului portughez vine într-un moment în care cursa pentru prestigiosul premiu individual se conturează după sezonul 2025-2026. Mourinho consideră că performanțele personale ale unui fotbalist trebuie să cântărească mai mult decât succesele colective obținute de club sau de echipa națională.

Tehnicianul portughez a vorbit despre candidatura lui Kylian Mbappé și a subliniat impactul pe care francezul l-a avut la nivel individual.

„Este cel mai bun jucător din lume”, a spus Mourinho despre atacantul francez.

Antrenorul a explicat că, în opinia sa, Balonul de Aur ar trebui să recompenseze în primul rând fotbalistul cu cea mai mare valoare individuală, nu doar un jucător care a făcut parte dintr-o echipă câștigătoare.

„Cei mai buni jucători din lume sunt doi, trei sau patru și știm cine sunt. Iar pentru mine, există unul care, la nivel individual, a scris istorie în această vară”, a declarat Mourinho, potrivit presei internaționale.

José Mourinho a criticat ideea că Balonul de Aur ar trebui acordat automat unui jucător care a câștigat Liga Campionilor sau Cupa Mondială.

Antrenorul portughez a invocat nume precum Diego Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi și Zinedine Zidane pentru a explica profilul jucătorului pe care îl consideră demn de o astfel de distincție.

Potrivit lui Mourinho, câștigătorul Balonului de Aur trebuie să fie un fotbalist care lasă o amprentă majoră asupra jocului și a cărui valoare individuală depășește rezultatele unei singure echipe.

„Nu poți acorda Balonul de Aur unui jucător doar pentru că a câștigat Liga Campionilor sau Cupa Mondială”, a argumentat antrenorul portughez.

Mourinho a mers mai departe și a făcut referire la antrenorii echipelor care au obținut performanțe importante, susținând că trofeele colective și premiul pentru cel mai bun jucător trebuie analizate separat.

Argumentul principal al lui Mourinho îl reprezintă performanțele individuale ale lui Kylian Mbappé.

Potrivit datelor prezentate de Mediafax, căpitanul naționalei Franței a încheiat sezonul precedent ca golgheter în La Liga, cu 25 de goluri, în Liga Campionilor, cu 15 goluri, și la Cupa Mondială, cu 10 reușite.

Totuși, sezonul său individual nu a fost însoțit de trofee majore cucerite cu echipa, un aspect care ar putea cântări în evaluarea finală a candidaților.

Tocmai aici apare diferența de perspectivă susținută de Mourinho: portughezul consideră că lipsa trofeelor colective nu ar trebui să elimine automat un fotbalist din lupta pentru Balonul de Aur.

Cursa pentru Balonul de Aur 2026 îi include și pe alți jucători care au avut sezoane importante la club și la echipele naționale.

Printre numele menționate de Mediafax se numără Harry Kane, Rodri, câștigător al Cupei Mondiale cu Spania, dar și jucătorii lui Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé și Khvicha Kvaratskhelia, care au avut rezultate importante în competițiile europene.

Alegerea finală va depinde de evaluarea performanțelor individuale, a contribuției la rezultatele echipelor și a impactului avut de fiecare candidat pe parcursul sezonului.