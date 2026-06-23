CM 2026: Franța defilează la Philadelphia! Kylian Mbappe face istorie cu Irak și trimite „Les Bleus” în șaisprezecimi (3-0)

Reprezentativa Franței a oferit o nouă demonstrație de forță la Campionatul Mondial din 2026, obținând o calificare matematică în faza eliminatorie după o victorie categorică, scor 3-0, în fața Irakului.

Meciul disputat pe Lincoln Financial Field din Philadelphia a fost marcat de un recital semnat de căpitanul Kylian Mbappé, aflat în floarea vârstei la 27 de ani. Dar și de o întrerupere prelungită cauzată de condițiile meteo nefavorabile. Cu șase puncte din două meciuri, selecționata condusă de Didier Deschamps își depune oficial candidatura pentru marele trofeu. Un meci de poveste.

Didier Deschamps a operat trei modificări importante în formula de start, mizând pe Lucas Digne, Manu Koné și Bradley Barcola. Franța a controlat autoritar primele schimburi de mingi, impunând un ritm intens, cu o posesie rapidă și o recuperare agresivă a balonului.

Minutul 14 (1-0): Deschiderea scorului a venit firesc, chiar înainte de împlinirea primului sfert de oră. Michael Olise, poziționat excelent ca mijlocaș ofensiv central, a orchestrat o combinație rapidă „give-and-go” cu Kylian Mbappe, iar căpitanul francez a catapultat mingea în plasă de la marginea careului, fix sub ochii tatălui său aflat în tribune.

Pentru Irak, meciul s-a complicat și mai mult în minutul 26, când căpitanul și golgheterul Aymen Hussein a fost fortat să părăsească terenul din cauza unei accidentări, fiind înlocuit cu Ali Al-Hamadi. Pe măsură ce ploaia a început să cadă abundent deasupra Philadelphiei, „Leii Mesopotamiei” s-au retras în defensivă, reușind să limiteze proporțiile scorului până la pauză.

Imediat după fluierul de final al primei reprize, oficialii au luat decizia de a amâna startul reprizei secunde din cauza unei furtuni violente, partida fiind reluată după o pauză de încălzire abia la ora locală 19:50.

Revenite de la cabine, cele două formații au găsit un teren ud, dar Franța nu a redus deloc turația motoarelor. Presiunea constantă pusă de mijlocașii francezi a provocat erori majore în defensivă gândită de antrenorul Graham Arnold.

Minutul 54 (2-0): O neînțelegere catastrofală în defensiva irakiană a dus la desprinderea Franței. Fundașul Zaid Tahseen a trimis o pasă riscantă înapoi spre propriul portar, însă mingea a fost interceptată în careu de Ousmane Dembélé. Acesta i-a trimis ideal lui Kylian Mbappé, care a îndeplinit o simplă formalitate, realizând „dubla”.

Minutul 66 (3-0): Scorul final a fost stabilit de Ousmane Dembélé. Michael Olise a fost din nou geniul din spatele fazei, croindu-și drum printre apărătorii adverși și oferind o pasă genială care a spart liniile. Dembélé a preluat și a trimis un șut fulgerător pe lângă Ahmed Basil. Cu această reușită, Olise și-a trecut în cont a doua pasă de gol a serii.

Pe final, Franța a redus tempo-ul, Deschamps oferindu-le minute și tinerilor Rayan Cherki sau Désiré Doué, în timp ce aplauzele stadionului l-au însoțit pe Mbappé în minutul 90+1, când i-a lăsat locul lui Marcus Thuram.

Meciul cu numărul 100 în tricoul naționalei a fost unul istoric pentru Kylian Mbappé din perspectiva statisticilor FIFA. Prin cele două goluri marcate la Philadelphia, atacantul francez a spart bariere importante în ierarhia golgheterilor din istoria turneului final:

A început meciul cu 14 goluri, iar prima reușită l-a egalat cu legendarul brazilian Ronaldo (15 goluri).

Prin al doilea gol, Mbappé a urcat pe locul doi în clasamentul istoric, la egalitate cu germanul Miroslav Klose (16 goluri).

În acest moment, starul francez se află la doar două lungimi în spatele liderului absolut, Lionel Messi, care deține recordul cu 18 reușite.

Analizele tehnice de după meci au evidențiat mulțumirea din tabăra învingătorilor, dar și realismul unui turneu lung. Franța a demonstrat că poate domina posesia și că are soluții variate de atac chiar și atunci când adversarul aglomerează spațiile.

Didier Deschamps (Selecționer Franța): „Echipa a arătat maturitate și răbdare. Am controlat jocul în totalitate, iar băieții au rămas concentrați în ciuda întreruperii lungi provocate de vreme. Calificarea timpurie ne oferă liniște, dar drumul este lung.”, scrie Fifa.com

Distins cu trofeul de „Superior Player of the Match”, Kylian Mbappe a fost lăudat și de presa internațională (L'Équipe, BBC Sport) pentru eficiența letală arătată în fața porții și pentru modul în care reușește să își conducă vestiarul din postura de lider la o vârstă la care alți jucători abia își consolidează locul în echipă.

În ultima etapă a Grupei I, Franța va juca fără presiune meciul rămas, în timp ce Irakul va încerca să obțină puncte de onoare pentru a lăsa o impresie bună la această ediție istorică de Campionat Mondial.