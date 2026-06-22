Germania analizează o reformă majoră a sistemului de pensii, care ar putea duce la creşterea graduală a vârstei de pensionare până la 70 de ani şi la înfiinţarea unui fond public de investiţii pentru susţinerea pensiilor viitoare, potrivit unor surse guvernamentale citate de Reuters. Măsurile au fost elaborate în contextul îmbătrânirii populaţiei şi al presiunilor tot mai mari asupra finanţelor publice ale celei mai mari economii europene.

Comisia guvernamentală propune majorarea treptată a vârstei de pensionare o dată la fiecare zece ani, în funcţie de creşterea speranţei de viaţă. Conform calculelor actuale, pragul ar urma să ajungă la 70 de ani în anul 2092. În prezent, legislaţia germană prevede creşterea graduală a vârstei standard de pensionare la 67 de ani până la începutul anilor 2030.

O altă propunere vizează eliminarea posibilităţii de pensionare anticipată fără penalizări de la vârsta de 63 de ani, o opţiune folosită în prezent de mulţi angajaţi cu vechime mare în muncă.

Recomandările includ și înfiinţarea unui fond naţional de pensii inspirat de modelul suedez. Contribuţiile plătite de angajaţi şi angajatori ar urma să fie investite în active financiare, iar randamentele obţinute să contribuie la plata pensiilor viitoare. Scopul principal este stabilizarea nivelului pensiilor şi creşterea acestora după anul 2040. Propunerile urmează să fie prezentate marţi cancelarului german Friedrich Merz.

Nivelul pensiilor variază semnificativ în Uniunea Europeană, fiind influențat direct de salariul mediu din fiecare țară, de stagiul de cotizare și de modelul economic național.

Cât încasează pensionarii în statele europene (Valori medii nete)

Luxemburg: Înregistrează cea mai mare pensie medie din UE, situată la aproximativ 3.500 – 4.000 EUR pe lună.

Statele Nordice (Danemarca, Suedia, Finlanda): Pensiile medii combinate (pilonul de stat plus fondurile ocupaționale obligatorii) se ridică la 1.800 – 2.400 EUR pe lună.

Germania: Pensia medie netă pentru o persoană cu stagiu complet de cotizare este de aproximativ 1.500 – 1.600 EUR pe lună.

Franța: Beneficiarii primesc o pensie medie netă de aproximativ 1.400 – 1.500 EUR pe lună.

Spania și Italia: Pensiile medii se situează în intervalul 1.200 – 1.400 EUR pe lună.

Statele din Europa de Est (Polonia, Cehia, Ungaria, România): Pensiile medii variază între 450 și 750 EUR pe lună, reflectând nivelul salariilor din această regiune.

Pragul de 67 de ani (Cel mai ridicat din UE): Adoptat deja sau în curs de finalizare în Germania, Italia, Danemarca și Grecia.

Pragul de 65 - 66 de ani: Aplicat în state precum Spania, Portugalia, Austria, Belgia și România (unde vârsta pentru femei crește gradual spre acest prag).

Pragul sub 65 de ani: Aplicat în Franța, unde vârsta standard de pensionare a fost stabilită la 64 de ani în urma recentelor reforme.

Mecanismul de ajustare automată: Danemarca, Țările de Jos, Italia și Portugalia au modificat legislația astfel încât vârsta de pensionare să crească automat, direct proporțional cu evoluția speranței de viață.

Pensia pentru limită de vârstă (pilonul de bază): Se acordă persoanelor care au împlinit vârsta standard legală și au realizat stagiul minim sau complet de cotizare cerut de lege.

Pensia anticipată: Permite retragerea din activitate cu câțiva ani înainte de vârsta standard (de regulă 2-5 ani), adesea cu aplicarea unor penalizări (diminuări) procentuale din cuantumul pensiei, cu excepția cazurilor cu stagii foarte lungi de cotizare.

Pensia de invaliditate / incapacitate de muncă: Se acordă persoanelor care și-au pierdut parțial sau total capacitatea de muncă din cauza unor boli sau accidente, înainte de a îndeplini condițiile de vârstă.

Pensia de urmaș: Se acordă soțului supraviețuitor sau copiilor minori/studenți, în urma decesului susținătorului familiei care era pensionar sau îndeplinea condițiile de pensionare.

Pensia minimă garantată / indemnizația socială: Un mecanism de protecție pentru persoanele vârstnice care nu au realizat stagiul minim de cotizare, menit să prevină riscul de sărăcie extremă.