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Antrenorii din Spania domină nominalizările la Balonul de Aur

Antrenorii din Spania domină nominalizările la Balonul de AurBalonul de Aur. Sursă foto: X.com
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Antrenorii din Spania domină nominalizările pentru trofeul de tehnician al sezonului la Balonul de Aur 2026. Șase dintre cei zece antrenori aflați pe listele pentru premiile masculine și feminine provin din Spania, potrivit nominalizărilor anunțate marți.

Spania, șase antrenori la masculin

La categoria masculină, Spania are patru reprezentanți: Mikel Arteta, de la Arsenal, Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, Unai Emery, tehnicianul formației Aston Villa, și Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain.

Singurul tehnician nominalizat care nu este spaniol este belgianul Vincent Kompany, de la Bayern Munchen.

Luis Enrique pornește cu șanse importante după un nou sezon excepțional la conducerea lui Paris Saint-Germain. Câștigător al trofeului în 2025, antrenorul spaniol a reușit să cucerească din nou Liga Campionilor și a adăugat în palmares titlul de campion al Franței, Cupa Intercontinentală și Supercupa Europei.

Mikel Arteta este nominalizat după ce a reușit să o conducă pe Arsenal către titlul de campioană a Angliei. La rândul său, Unai Emery a obținut un trofeu european cu Aston Villa, câștigând Europa League.

Spania a câștigat Cupa Mondială, Luis de la Fuente vizează Balonul de Aur

Luis de la Fuente completează lista tehnicienilor spanioli de la masculin, după ce a condus reprezentativa Spaniei către triumful la Cupa Mondială.

Spania cu trofeul si medaliile

Spania cu trofeul si medaliile - Foto: Ángel Martínez/RFEF

Și la feminin, Spania are doi reprezentanți. Pere Romeu, antrenorul formației FC Barcelona, și Jonatan Giráldez, tehnicianul lui OL Lyonnes, au fost recompensați cu nominalizări după sezoane foarte bune.

Romeu a câștigat alături de Barcelona Liga Campionilor, campionatul Spaniei, Cupa Reginei și Supercupa Spaniei. Giráldez a cucerit cu OL Lyonnes campionatul Franței, Cupa Franței și Cupa Ligii Franței.

Suedia are doi candidați

Suedia are, de asemenea, doi tehnicieni pe lista nominalizaților. Andrée Jeglertz a realizat eventul campionat-Cupa Angliei cu Manchester City, în timp ce Elena Sadiku a câștigat Cupa Europa alături de BK Häcken.

Ultimul nume de pe lista feminină este danezul Nils Nielsen, selecționerul Japoniei, care a condus reprezentativa asiatică spre câștigarea Cupei Asiei.

Trofeul pentru antrenorul sezonului este acordat de France Football, în colaborare cu UEFA, în urma voturilor unui juriu internațional format din jurnaliști specializați. Pentru ediția din 2026, perioada luată în calcul a fost 3 august 2025 – 19 iulie 2026. Printre criteriile de evaluare se numără calitatea jocului, trofeele cucerite, calitățile de lider și competențele tactice.

Ceremonia de decernare a premiilor Balonului de Aur 2026 va avea loc pe 26 octombrie, la Londra.

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