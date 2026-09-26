Gregg Popovich, legendarul antrenor al echipei San Antonio Spurs, s-a căsătorit cu Mary Barth Budenholzer, fosta soție a lui Mike Budenholzer, antrenorul care i-a fost secund timp de 17 ani. Popovich, în vârstă de 77 de ani, și Mary Barth Budenholzer, în vârstă de 61 de ani, s-au căsătorit pe 16 septembrie, în Texas, potrivit documentelor oficiale din comitatul Bexar.

Gregg Popovich a fost antrenorul principal al formației din San Antonio timp de 29 de sezoane, din 1996 până în 2025. În mai 2025, el a renunțat la funcția de antrenor și a trecut în poziția de președinte al operațiunilor de baschet ale clubului. Mitch Johnson a devenit atunci antrenorul principal al echipei, potrivit cbssports.com.

Mary Barth Budenholzer a fost căsătorită cu Mike Budenholzer, omul care a lucrat alături de Popovich la Spurs timp de 17 ani.

Budenholzer a ajuns în organizația din San Antonio în 1994, inițial ca responsabil cu materialele video, iar începând din sezonul 1996-1997 a devenit antrenor secund. A rămas în staff până în 2013, iar în ultimii șase ani a fost principalul secund al lui Popovich.

În cei 17 ani petrecuți ca antrenor secund la Spurs, Budenholzer a făcut parte din staff-ul care a câștigat patru titluri NBA: în 1999, 2003, 2005 și 2007.

În 2013, Budenholzer a plecat de la San Antonio și a devenit antrenor principal al celor de la Atlanta Hawks.

Ulterior, el a mai pregătit Milwaukee Bucks, cu care a câștigat titlul NBA în 2021, iar în 2024 a preluat conducerea tehnică a celor de la Phoenix Suns. Experiența sa la Phoenix a durat un singur sezon. Suns l-au demis în aprilie 2025, după ce echipa a încheiat sezonul cu 36 de victorii și 46 de înfrângeri.

Relația profesională dintre Popovich și Budenholzer a durat aproape două decenii. În perioada în care Budenholzer a fost secund, Spurs au trecut prin una dintre cele mai importante perioade din istoria francizei.

Popovich a câștigat în total cinci titluri NBA cu San Antonio, în 1999, 2003, 2005, 2007 și 2014. Budenholzer a fost în staff la primele patru dintre acestea.

În 2013, când Budenholzer a plecat la Atlanta, Popovich a vorbit despre rolul pe care acesta îl avusese la Spurs, descriindu-l drept un om care ajunsese să fie „mai mult un co-antrenor decât un secund”.

Mike și Mary Budenholzer au divorțat în 2016. Gregg Popovich a fost căsătorit timp de mai multe decenii cu fosta sa soție, Erin Popovich, care a murit în 2018.

Popovich și Mary Barth Budenholzer au fost văzuți împreună la mai multe meciuri ale Spurs în sezonul precedent, primul în care Popovich nu a mai ocupat funcția de antrenor principal, potrivit informațiilor publicate de presa americană.

În prezent, Popovich continuă să facă parte din conducerea organizației San Antonio Spurs, unde ocupă funcția de președinte al operațiunilor de baschet.

Noul sezon din NBA va începe pe 21 octombrie 2026. Înaintea sezonului regulat, meciurile de pre-sezon încep pe 3 octombrie.

Primul meci de pregătire este programat între Toronto Raptors și Miami Heat, la Videotron Centre din Quebec City.

Sezonul regulat se va încheia pe 11 aprilie 2027, conform calendarului oficial al NBA.