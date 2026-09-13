Anunțarea celor 30 de jucători nominalizați la Balonul de Aur 2026 de către revista France Football, fondatoarea prestigiosului trofeu, a stârnit numeroase reacții în lumea fotbalului. Selecția din acest an aduce surprize majore, lăsând în afara cursei nume de prim-plan care au marcat fotbalul european și mondial în ultimii ani.

Printre cele mai importante nume care lipsesc din selecția de anul acesta se numără mijlocașul spaniol Pedri, cel care la ediția anterioară ocupa poziția a 11-a. În ciuda unui parcurs intern foarte bun cu FC Barcelona, alături de care a cucerit titlul în La Liga și Supercupa Spaniei, evoluția sa la Cupa Mondială, unde a pierdut locul de titular în faza meciurilor eliminatorii, i-a dăunat decisiv.

O altă absență neașteptată este cea a colegului său de club, Raphinha, clasat pe locul al cincilea în gala din 2025. Brazilianul s-a confruntat cu dificultăți medicale din cauza unor accidentări musculare repetate, inclusiv pe durata Cupei Mondiale, ceea ce nu i-a mai permis să repete performanța de a intra în primii 30.

Nici egipteanul Mohamed Salah, ocupantul locului patru de anul trecut, nu se regăsește pe lista pentru 2026. Atacantul a traversat o perioadă mai puțin eficientă la Liverpool, reușind 12 goluri și 10 pase decisive în toate competițiile, un sezon marcat și de neînțelegeri cu antrenorul Arne Slot. În această vară, Salah a părăsit fotbalul englez și s-a transferat în Turcia, la Trabzonspor.

Listei de absenți i se alătură și Julian Alvarez, atacantul celor de la Atletico Madrid, care în 2023 se clasa pe locul al șaptelea. Deși a avut o prestație excelentă la echipa de club, ajungând până în semifinalele Ligii Campionilor și fiind al treilea cel mai bun marcator al competiției cu 10 goluri — fiind depășit doar de Kylian Mbappe cu 15 reușite și Harry Kane cu 14 — evoluția sa modestă de la Cupa Mondială, unde a marcat doar o singură dată, a cântărit greu în decizia finală.

Un alt internațional spaniol ratat de selecționeri este Mikel Oyarzabal. Atacantul de la Real Sociedad a fost un om-cheie pentru echipa sa de club și a avut un rol determinant în naționala Spaniei, alături de care a devenit campion mondial.

În privința jucătorilor din linia defensivă, italianul Alessandro Bastoni reprezintă cea mai vizibilă absență. În ciuda faptului că a cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei cu Inter Milano, el a fost dezavantajat de părăsirea timpurie a Ligii Campionilor și de necalificarea naționalei Italiei la Cupa Mondială. În situații similare se află Ruben Dias, frânat de probleme medicale, dar și Riccardo Calafiori sau Trent Alexander-Arnold.

Joshua Kimmich, liderul naționalei Germaniei și piesă de bază la Bayern Munchen, se numără și el printre jucătorii omitiți. Deși a avut un parcurs constant la club atât în competițiile interne, cât și în Europa, parcursul său a fost umbrit de eliminarea surprinzătoare a Germaniei de către Paraguay în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Din compartimentul ofensiv mai lipsesc Désiré Doué, ocupantul locului 14 în 2025, și Bradley Barcola. Doué a avut evoluții oscilante comparativ cu sezonul precedent, iar Barcola a pierdut primul 11 la Paris Saint-Germain în momentele cruciale din Liga Campionilor din cauza unei accidentări.

Lista absenților de marcă este completată de trei foști laureați ai Balonului de Aur aflați încă în activitate: Cristiano Ronaldo, Luka Modric și Karim Benzema. Totodată, nicio nominalizare nu a mers către vreun portar în acest an.

Gala de decernare a premiilor organizate de France Football în parteneriat cu UEFA va avea loc pe 26 octombrie la Londra, marcând o ediție aniversară de 70 de ani de la înființarea trofeului.