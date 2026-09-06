Din cuprinsul articolului Barcelona are maximum de puncte după patru etape

FC Barcelona a obținut duminică o victorie categorică în deplasare, scor 5-0, în fața formației Valencia, în etapa a patra dinLa Liga. Catalanii au avut un început perfect de partidă și au continuat seria rezultatelor foarte bune din acest debut de sezon.

Barcelona a deschis scorul în minutul 6, prin Lamine Yamal. Tânărul internațional spaniol a înscris din nou după numai două minute, însă golul a fost anulat. Valencia nu a reușit să oprească presiunea formației antrenate de Hansi Flick, iar Fermín López a majorat avantajul Barcelonei în minutul 22.

Catalanii au continuat să controleze partida și după pauză. Raphinha a înscris în minutul 50, ducând scorul la 3-0. Valencia nu a găsit răspuns la jocul ofensiv al oaspeților, iar Barcelona a mai punctat de două ori în ultimele minute.

Pedri a înscris pentru 4-0 în minutul 79, iar Lamine Yamal a reușit în cele din urmă dubla. Atacantul Barcelonei a marcat în minutul 85 și a stabilit scorul final al partidei, 5-0.

Victoria de la Valencia a însemnat al patrulea succes consecutiv pentru Barcelona în primele patru etape din La Liga. Catalanii au acumulat 12 puncte și ocupă primul loc în clasament.

Valencia traversează un debut de sezon diametral opus. Formația care a evoluat pe teren propriu are un singur punct după primele patru etape și ocupă ultima poziție, locul 20, în clasamentul campionatului Spaniei.