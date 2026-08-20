Jose Mourinho a declarat că nu l-ar transfera pe Lamine Yamal la Real Madrid, chiar dacă ar avea posibilitatea de a face acest lucru. Antrenorul portughez a spus că atacantul Barcelonei, în vârstă de 19 ani, nu și-ar găsi locul în actualul lot al formației madrilene.

Mourinho a făcut declarațiile într-un interviu acordat emisiunii „El Chiringuito”, după ce a fost întrebat despre internaționalul spaniol. Portughezul a revenit pe banca lui Real Madrid la 13 ani de la încheierea primului său mandat, care s-a desfășurat între 2010 și 2013.

„Este, fără îndoială, un jucător excelent, cu un potențial incredibil de dezvoltare. Nu este ceva obișnuit ca la vârsta lui să fii campion european și mondial, dar noi avem un lot de nivel înalt. El nu și-ar găsi locul printre noi. Jucătorii mei sunt cei mai buni”, a declarat Mourinho.

În linia ofensivă, antrenorul portughez are la dispoziție mai mulți jucători de top, printre care Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Yan Diomandé, Brahim Diaz, Rodrygo, Endrick și Carlos Espi. Rodrygo este în prezent accidentat.

Lamine Yamal, în vârstă de 19 ani, este unul dintre jucătorii importanți ai Barcelonei și ai naționalei Spaniei. În declarația sa, Mourinho a recunoscut potențialul fotbalistului, dar a spus că acesta nu ar avea loc în actuala echipă a lui Real Madrid.

Mourinho a revenit la Real Madrid după 13 ani de la primul său mandat. În perioada 2010-2013, portughezul a pregătit formația madrilenă și a câștigat, printre altele, titlul în La Liga.

Real Madrid va debuta în noul sezon de La Liga sâmbătă, de la ora 22:30, în deplasare cu Espanyol. Miercuri, formația madrilenă va întâlni pe teren propriu Real Sociedad, de la ora 22:00.

Barcelona va începe campionatul duminică, de la ora 22:30, pe terenul lui Elche. Joi, campioana Spaniei va primi vizita formației Athletic Bilbao, de la ora 22:00.

Real Madrid nu a mai câștigat un trofeu major în ultimii doi ani, iar echipa îl are în lot pe Kylian Mbappé, transferat pentru acest sezon. Vinicius Jr și-a prelungit recent contractul cu formația madrilenă până în 2032.

Primul Clasico al sezonului dintre Real Madrid și Barcelona este programat în weekendul 25 octombrie, pe Camp Nou. Cele două formații se vor întâlni din nou pe 9 mai, pe Santiago Bernabéu.