Economie

Mbappé renunță la Nike după 20 de ani. Cu ce brand a semnat starul de la Real Madrid

Mbappé renunță la Nike după 20 de ani. Cu ce brand a semnat starul de la Real MadridMbappé / sursa fpto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Kylian Mbappé a încheiat colaborarea de aproape două decenii cu Nike și a semnat cu producătorul elvețian de echipament sportiv On, într-o mutare care marchează intrarea companiei pe piața fotbalului, potrivit Reuters.

În același timp, fostul campion mondial Thierry Henry a fost numit director de fotbal al brandului.

Mbapp, ambasador global al elvețienilor

Atacantul francez, căpitan al naționalei și jucător al lui Real Madrid, va deveni ambasador global al companiei și va participa direct la dezvoltarea și testarea viitoarelor produse de fotbal.

Potrivit Reuters, înțelegerea are componente financiare și în acțiuni, însă valoarea contractului nu a fost făcută publică.

On, companie fondată în Elveția în 2010 și cunoscută în special pentru încălțămintea de alergare, a decis astfel să intre într-un segment dominat de Nike, Adidas și Puma.

Primele ghete de fotbal de la On, în 2027

Brandul intenționează să lanseze primele sale ghete de fotbal în 2027, iar KylianMbappé va avea un rol important în dezvoltarea produselor.

„Ceea ce m-a atras la On a fost posibilitatea de a construi împreună ceva cu totul nou, care să contribuie la modelarea jocului de mâine”, a declarat Mbappé. Francezul a adăugat că vrea să-și folosească experiența pentru a contribui la dezvoltarea unor produse inovatoare, fără ca fotbalul să-și piardă bucuria specifică.

Thierry Henry, campion mondial cu Franța în 1998 și una dintre figurile emblematice ale fotbalului francez, va coordona strategia On în noua sa aventură. Fostul atacant lucrează cu compania încă de la sfârșitul anului 2025, contribuind la pregătirea intrării brandului pe piața fotbalului.

Nike

Nike / sursa foto: dreamstime.com

Plecarea lui Mbappé, lovitură grea pentru Nike

Pentru Nike, plecarea lui Mbappé reprezintă pierderea unuia dintre cei mai importanți ambasadori ai săi din fotbal. Relația dintre cele două părți a început în 2006, când francezul avea doar nouă ani, și s-a întins pe aproape 20 de ani.

Mbappé devine astfel una dintre principalele fețe ale noului proiect On, într-o strategie prin care compania elvețiană încearcă să-și extindă succesul din alergare și tenis către cel mai popular sport din lume.

On îl are deja printre acționari pe Roger Federer, fostul mare tenismen care a încheiat, la rândul său, colaborarea cu Nike și s-a alăturat companiei elvețiene.

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