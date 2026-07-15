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Cum își justifică Mbappe lipsa de replică din meciul cu Spania

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Cum își justifică Mbappe lipsa de replică din meciul cu SpaniaKylian Mbappe Sursa foto: X
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Din cuprinsul articolului

Căpitanul naționalei Franței, Kylian Mbappe, și-a exprimat dezamăgirea după înfrângerea cu 0-2 în fața Spaniei, în semifinalele Cupei Mondiale, disputată marți, la Dallas, potrivit L’Equipe.

Mbappe recunoaște că Franța n-a contat în meci

Deși nu a trecut prin zona mixtă pentru declarațiile obișnuite de după meci, atacantul francez a oferit un interviu postului M6, în care a analizat motivele eșecului.

Mbappé a recunoscut că Franța nu a reușit să pună în practică planul de joc și a admis că adversarii au controlat partida.

„Când nu faci ceea ce trebuie să faci într-o semifinală de Cupă Mondială, nu câştigi”, afirmă căpitanul echipei „Les Bleus”, subliniind că „Spania şi-a respectat planul. Este o echipă căreia îi place să controleze mingea şi ritmul meciului.

Am vrut să-i presăm sus pe teren pentru a nu-i lăsa să impună un ritm fals. Nu am reuşit să facem asta. Au fost prea multe imprecizii tehnice, nu am reuşit să le facem rău”, a apreciat el.

„Trebuia să jucăm unu la unu, să-i obligăm să alerge”

Atacantul a explicat că francezii au avut dificultăți în zona mediană și că lipsa coordonării în pressing le-a permis spaniolilor să dicteze ritmul jocului.

„Ne-am trezit mereu în situaţia de trei contra doi la mijloc, ceea ce e complicat împotriva Spaniei... Fabián Ruiz şi Rodri aveau mult timp la dispoziţie să joace când ieşeam spre fundaşii centrali. A existat o lipsă de comunicare în presing. Trebuia să jucăm unu la unu, să-i obligăm să alerge.

Este o echipă căreia nu-i place să alerge fără minge. Dar chiar şi când recuperam mingea, primele pase, primele atingeri nu erau demne de o semifinală de Cupă Mondială. Este o mare dezamăgire, dar nu am pus la punct toate ingredientele necesare pentru a ajunge în finală”, recunoaşte „KM”.

Franța

Sursa foto: Équipe de France de Football

Mbappe se pregătește de finala mică

Eliminarea reprezintă un nou eșec într-un sezon dificil pentru Mbappé, care spera să conducă Franța către o nouă finală mondială.

„Era un vis pentru noi să ajungem în finală, să oferim ţării noastre şansa de a continua să viseze, de a scrie istorie. Trebuie să facem faţă acestei situaţii cu capul sus”, subliniază el.

„Dezamăgirea este enormă, nu găsesc cuvintele potrivite… Dar, ca orice jucător de nivel înalt – poate sună mecanic să spun asta – trebuie să ridicăm capul, să plecăm în vacanţă şi să trecem mai departe. Fotbalul nu aşteaptă pe nimeni. Va trebui să învăţăm din această înfrângere şi să o lăsăm în urmă; vor urma alte meciuri, fie la club, fie la naţională”.

Spania s-a calificat pentru a doua oară în istoria sa în finala Cupei Mondiale, după victoria cu 2-0 (1-0) obținută marți, cu Franța, la Dallas. Golurile au fost marcate de Oyarzabal (22-penalti) și Porro (58). Ibericii mai disputaseră o finală mondială în 2010, ediție pe care au și câștigat-o.

În ultimul act al competiției, Spania va întâlni câștigătoarea semifinalei dintre Anglia și Argentina, programată miercuri seară. Franța va evolua în finala mică împotriva echipei învinse din aceeași confruntare.

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