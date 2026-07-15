Monden

Radu Banciu, dat pe mâna CNA pentru comentariile despre naționala Franței

Comentează știrea
Radu Banciu, dat pe mâna CNA pentru comentariile despre naționala FranțeiRadu Banciu. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Consiliul Național al Audiovizualului a demarat verificări în cazul afirmațiilor făcute de jurnalistul Radu Banciu despre jucătorii de culoare din naționala Franței. Vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan, a anunțat că a dispus monitorizarea emisiunii difuzate de iAMsport, apreciind că limbajul utilizat ridică semne de întrebare privind respectarea legislației audiovizuale.

„Am văzut ce a spus Radu Banciu despre jucătorii francezi de culoare. Recunosc: m-a deranjat, și nu doar din postura de vicepreședinte al CNA – Consiliul Național al Audiovizualului”, a transmis Valentin-Alexandru Jucan.

Jucan îl acuză pe Banciu de rasism

Potrivit acestuia, afirmațiile depășesc limitele unei simple opinii sportive și pun în discuție identitatea unor persoane exclusiv prin prisma culorii pielii și a originii familiale.

„Nu vorbim de o opinie sportivă mai tăioasă, ci de fraze care neagă cuiva identitatea pe baza culorii pielii, indiferent unde s-a născut, ce cetățenie are sau ce a realizat. Limbajul folosit ridică suspiciuni clare de discurs rasist și nu se împacă cu legea audiovizualului”, a precizat Jucan.

Vicepreședintele CNA a anunțat că instituția verifică dacă în emisiune au fost încălcate prevederile legale privind incitarea la ură și discriminare.

„Am dispus deja monitorizarea conținutului respectiv, ca să verificăm exact limbajul folosit și respectarea interdicției legale de incitare la ură și discriminare. Mâine subiectul intră pe ordinea de zi a Consiliului”, a transmis Valentin Jucan.

Proceduri la CNA contra lui Radu Banciu

Acesta a subliniat că analiza va fi făcută în conformitate cu procedurile legale și că decizia va fi făcută publică după finalizarea verificărilor.

„Demnitatea umană nu se negociază în spațiul audiovizual românesc, indiferent de rasă, etnie sau naționalitate. Vom face public rezultatul analizei, cu respectarea procedurilor legale”, a adăugat vicepreședintele CNA.

Cazul a fost adus pentru prima dată în atenția publică de Mediafax, care a publicat pe 13 iulie declarațiile făcute de Radu Banciu în cadrul emisiunii sale de la iAMsport. Ulterior, subiectul a fost preluat de mai multe publicații.

Echipa Franței de neoprit. sursa: fifa.com

Banciu: nu sunt francezi și nu vor fi niciodată

În intervenția sa, Banciu a susținut că fotbaliștii de culoare care evoluează pentru reprezentativa Franței nu pot fi considerați francezi, chiar dacă s-au născut în această țară și au cetățenie franceză.

„Ai voie să pui și negri într-o echipă, e legitim. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele, nu vor reuși”, a afirmat Radu Banciu.

Jurnalistul și-a continuat argumentația, făcând referire la originea părinților jucătorilor.

„Nu poate să fie tatăl tău camerunez și mama ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată”, a spus jurnalistul.

„Sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței”

De asemenea, Banciu a susținut că el ar avea o legătură mai puternică cu identitatea franceză decât o parte dintre fotbaliștii selecționatei antrenate de Didier Deschamps.

„Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței. Pentru că ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, nu știu istoria Franței, nu știu geografia Franței. Ei nu sunt francezi”, a declarat Radu Banciu, fără să prezinte dovezi în sprijinul afirmațiilor privind educația fotbaliștilor.

Declarațiile au fost făcute în contextul controversei generate la nivel internațional de fostul premier spaniol Mariano Rajoy, care, înaintea semifinalei Franța-Spania de la Campionatul Mondial, afirmase că reprezentativa Franței este o echipă foarte valoroasă, dar joacă „fără francezi”.

Stiri calde

11:04 - Percheziții la Casa de Pensii București. DIICOT verifică o rețea suspectată că folosea adeverințe false pentru majora...

10:55 - Cum își justifică Mbappe lipsa de replică din meciul cu Spania

10:45 - Salariul mediu net a scăzut în mai. IT-ul și industria petrolieră, în topul câștigurilor

10:37 - Maia Sandu, alături de Nicușor Dan la Summitul Ucraina-Europa de Est

10:27 - Google, în centrul unui nou scandal. Compania, acuzată că a folosit ilegal milioane de cărți pentru dezvoltarea Gemini

10:22 - Victor Ciutacu explică criza politică: „Sistemul” și Florian Coldea îl țin pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului

HAI România!

Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Dictatorul cu sprânceană

Dictatorul cu sprânceană

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

Proiecte speciale