Consiliul Național al Audiovizualului a demarat verificări în cazul afirmațiilor făcute de jurnalistul Radu Banciu despre jucătorii de culoare din naționala Franței. Vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan, a anunțat că a dispus monitorizarea emisiunii difuzate de iAMsport, apreciind că limbajul utilizat ridică semne de întrebare privind respectarea legislației audiovizuale.

„Am văzut ce a spus Radu Banciu despre jucătorii francezi de culoare. Recunosc: m-a deranjat, și nu doar din postura de vicepreședinte al CNA – Consiliul Național al Audiovizualului”, a transmis Valentin-Alexandru Jucan.

Potrivit acestuia, afirmațiile depășesc limitele unei simple opinii sportive și pun în discuție identitatea unor persoane exclusiv prin prisma culorii pielii și a originii familiale.

„Nu vorbim de o opinie sportivă mai tăioasă, ci de fraze care neagă cuiva identitatea pe baza culorii pielii, indiferent unde s-a născut, ce cetățenie are sau ce a realizat. Limbajul folosit ridică suspiciuni clare de discurs rasist și nu se împacă cu legea audiovizualului”, a precizat Jucan.

Vicepreședintele CNA a anunțat că instituția verifică dacă în emisiune au fost încălcate prevederile legale privind incitarea la ură și discriminare.

„Am dispus deja monitorizarea conținutului respectiv, ca să verificăm exact limbajul folosit și respectarea interdicției legale de incitare la ură și discriminare. Mâine subiectul intră pe ordinea de zi a Consiliului”, a transmis Valentin Jucan.

Acesta a subliniat că analiza va fi făcută în conformitate cu procedurile legale și că decizia va fi făcută publică după finalizarea verificărilor.

„Demnitatea umană nu se negociază în spațiul audiovizual românesc, indiferent de rasă, etnie sau naționalitate. Vom face public rezultatul analizei, cu respectarea procedurilor legale”, a adăugat vicepreședintele CNA.

Cazul a fost adus pentru prima dată în atenția publică de Mediafax, care a publicat pe 13 iulie declarațiile făcute de Radu Banciu în cadrul emisiunii sale de la iAMsport. Ulterior, subiectul a fost preluat de mai multe publicații.

În intervenția sa, Banciu a susținut că fotbaliștii de culoare care evoluează pentru reprezentativa Franței nu pot fi considerați francezi, chiar dacă s-au născut în această țară și au cetățenie franceză.

„Ai voie să pui și negri într-o echipă, e legitim. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele, nu vor reuși”, a afirmat Radu Banciu.

Jurnalistul și-a continuat argumentația, făcând referire la originea părinților jucătorilor.

„Nu poate să fie tatăl tău camerunez și mama ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată”, a spus jurnalistul.

De asemenea, Banciu a susținut că el ar avea o legătură mai puternică cu identitatea franceză decât o parte dintre fotbaliștii selecționatei antrenate de Didier Deschamps.

„Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței. Pentru că ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, nu știu istoria Franței, nu știu geografia Franței. Ei nu sunt francezi”, a declarat Radu Banciu, fără să prezinte dovezi în sprijinul afirmațiilor privind educația fotbaliștilor.

Declarațiile au fost făcute în contextul controversei generate la nivel internațional de fostul premier spaniol Mariano Rajoy, care, înaintea semifinalei Franța-Spania de la Campionatul Mondial, afirmase că reprezentativa Franței este o echipă foarte valoroasă, dar joacă „fără francezi”.