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Călin Georgescu aduce o amendă uriașă pentru Realitatea Plus. Emisiunile în care a fost promovat excesiv

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Călin Georgescu aduce o amendă uriașă pentru Realitatea Plus. Emisiunile în care a fost promovat excesivAnca Alexandrescu și Călin Georgescu. Sursa foto; Captură video
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Din cuprinsul articolului

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis marți sancționarea postului Realitatea Plus cu o amendă de 200.000 de lei, după ce a constatat încălcarea prevederilor legale privind informarea obiectivă a publicului și prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.

Decizia a fost luată în urma analizării unor rapoarte de monitorizare întocmite pentru emisiuni de știri și dezbateri difuzate în perioada 4 – 31 martie, ca urmare a autosesizării instituției și a sesizărilor primite.

CNA: Realitatea Plus a promovat excesiv imaginea lui Georgescu: „Acum: Georgescu a pus mâna pe lopată. Acțiune-eveniment”

Potrivit comunicatului transmis de CNA, la stabilirea sancțiunii au fost avute în vedere atât promovarea excesivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, cât și modul în care au fost prezentate mai multe subiecte de interes public, inclusiv sprijinul acordat de România Ucrainei și activitatea unor politicieni din Uniunea Salvați România (USR).

Printre exemplele invocate de Consiliu se numără titluri și formulări precum:

„Acum: Călin Georgescu, în mijlocul românilor”; „Acum: televiziunea poporului, alături de Georgescu și susținătorii lui”; „Acum: Georgescu a pus mâna pe lopată. Acțiune-eveniment”; „Mesajul lui Georgescu pentru români de ziua lui”; „Manevrele sistemului în cazul lui Călin Georgescu. Dezvăluiri incendiare”.

CNA a reținut și afirmații potrivit cărora companiile din România ar direcționa „foarte mulți bani” către Ucraina în timp ce persoane vulnerabile din țară nu ar beneficia de sprijin suficient, precum și declarații extrem de critice la adresa USR.

sursa: Facebook

Consiliul invocă obligația de informare obiectivă

În motivarea sancțiunii, CNA face trimitere la articolul 3 alineatul (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, care prevede că furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului.

„Toți furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și să favorizeze libera formare a opiniilor”, prevede textul de lege invocat de Consiliu.

CNA a dispus și eliminarea unor materiale de pe rețelele sociale

În aceeași ședință, membrii Consiliului au analizat și patru materiale video publicate pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube de conturile asociate „Dr. Ioana”.

CNA a constatat încălcarea prevederilor Codului de reglementare a conținutului audiovizual, care interzic personalului medical și farmaciștilor să recomande în materiale publicitare medicamente, tratamente medicale, dispozitive medicale sau suplimente alimentare.

În consecință, Consiliul a emis ordine de acționare împotriva conținutului considerat ilegal.

Potrivit CNA, textul integral al deciziei de sancționare și al ordinelor emise va fi publicat pe site-ul instituției după redactarea și comunicarea acestora către părțile vizate.

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