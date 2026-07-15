Eliminarea selecționatei din Franța din semifinalele Cupei Mondiale 2026 a provocat un val de reacții extrem de critice în presa din Hexagon. După înfrângerea cu 2-0 în fața Spaniei, la Dallas, publicațiile franceze au descris prestația echipei lui Didier Deschamps drept una lipsită de consistență, dominată categoric de campioana europeană.

Spania și-a asigurat calificarea în finală grație golurilor marcate de Mikel Oyarzabal, din penalty, și Pedro Porro, în timp ce Franța va evolua în finala mică a turneului.

Cotidianul L'Équipe nu a menajat naționala Franței, titrând că „echipa Franței a fost surclasată de Spania și eliminată în semifinalele Cupei Mondiale”.

În analiza publicată după meci, jurnaliștii au subliniat superioritatea clară a adversarilor și au concluzionat: „Asfixiată în toate sectoarele jocului, echipa Franței s-a înclinat logic”, amintind că Spania eliminase Franța și în semifinalele EURO 2024.

Într-un alt articol, aceeași publicație a remarcat că selecționata lui Didier Deschamps „nu a fost niciodată cu adevărat periculoasă” pe parcursul celor 90 de minute.

Și Eurosport Franța a avut un verdict fără echivoc, alegând titlul „Sfârșitul visului” pentru cronica partidei.

Publicația a caracterizat duelul drept „o lecție, la toate nivelurile”, apreciind că Spania a controlat autoritar jocul, în timp ce Franța „nu a existat” pe teren.

Jurnaliștii au criticat în special prestația compartimentului ofensiv, considerând că atacul condus de Kylian Mbappé a fost complet anihilat.

În concluzie, Eurosport a notat: „Les Bleus au fost surclasați de Spania. Au oferit o prestație ternă și nu au reușit niciodată să fie periculoși”.

Postul RTL a descris eliminarea drept un nou episod dureros în rivalitatea recentă cu Spania, titrând: „Final crud de parcurs pentru Les Bleus, din nou surclasați de Spania la porțile finalei”.

Analiza publicației evidențiază faptul că Franța a pierdut pentru a treia oară în ultimii doi ani în fața ibericilor și sugerează că semifinala de la Dallas ar putea reprezenta unul dintre ultimele momente ale mandatului lui Didier Deschamps la conducerea echipei naționale.

Cotidianul Le Parisien a rezumat simplu deznodământul partidei, sub titlul „Les Bleus, învinși de La Roja în semifinalele Cupei Mondiale”.

Jurnaliștii au evidențiat faptul că penalty-ul transformat de Mikel Oyarzabal și golul înscris de Pedro Porro imediat după pauză au înclinat definitiv balanța în favoarea Spaniei.

Prin această înfrângere, Franța ratează calificarea în a treia finală mondială consecutivă, după triumful din 2018 și finala pierdută în 2022. De cealaltă parte, Spania va disputa a doua finală de Cupă Mondială din istoria sa.