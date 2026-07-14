Selecționerul Franței, Didier Deschamps, a recunoscut superioritatea Spaniei după înfrângerea cu 2-0 din semifinalele Cupei Mondiale 2026 și a declarat că jucătorii săi sunt „devastați” de ratarea calificării în finală. Totodată, tehnicianul francez a ridicat semne de întrebare în privința arbitrajului, fără a pune însă eșecul pe seama acestuia.

„Jucătorii sunt devastați, dar trebuie să fim realiști, am fost inferiori din punct de vedere tehnic. E vina noastră”, a declarat Deschamps la finalul partidei disputate la Dallas.

Selecționerul francez a afirmat că diferența a fost făcută de calitatea jocului prestat de adversari și de erorile comise de echipa sa.

„O să pun o întrebare: este arbitrul la înălțimea standardelor de arbitrare a unei semifinale? Nu o să răspund la asta. Au fost destul de multe situații... Dar motivul principal este că pur și simplu nu am fost la înălțimea așteptărilor, cu unele erori tehnice, pase care ar fi putut duce la ocazii. Acesta este fotbal de nivel înalt, chiar dacă doare. Vom juca meciul pentru locul trei. Nu vreau să ignor tot ce s-a făcut, dar în acest meci Spania a arătat ceva în plus”, a spus Deschamps.

Semifinala cu Spania a reprezentat și ultimul meci al lui Didier Deschamps în funcția de selecționer al Franței, după un mandat de 14 ani.

Tehnicianul a declarat că, în aceste momente, nu se gândește la despărțirea de echipa națională, ci la dezamăgirea provocată de eliminare.

„Nu mă gândesc la mine. M-am pregătit pentru meci împreună cu jucătorii, iar obiectivul a fost să facem tot ce puteam pentru a merge până la capăt. Nu am reușit, iar dezamăgirea este imensă. Dar nu țin minte toate lucrurile bune pe care le-am făcut. Credeam că ne-am revenit foarte bine... Echipa spaniolă a avut control deplin”, a afirmat selecționerul.

Naționala Spaniei s-a impus cu 2-0 în semifinala disputată la Dallas, prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal, din penalty, în minutul 22, și Pedro Porro, în minutul 58.

Campioana Europei s-a calificat astfel pentru a doua finală de Cupă Mondială din istorie, după cea câștigată în 2010, în Africa de Sud.

În ultimul act al competiției, Spania va întâlni câștigătoarea semifinalei dintre Anglia și Argentina, programată miercuri seară.

Franța va disputa finala mică împotriva formației învinse în cea de-a doua semifinală.