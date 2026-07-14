Naționala Spaniei s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Franța cu 2-0, marți seară, pe Dallas Stadium, în prima semifinală a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Campioana Europei a controlat partida aproape în totalitate și va disputa a doua finală mondială din istorie, după cea câștigată în 2010.

Mikel Oyarzabal, din penalty, și Pedro Porro au înscris golurile unei echipe spaniole care a dominat atât posesia, cât și ritmul jocului, reducând vicecampioana mondială la puține oportunități de a pune în pericol poarta apărată de Unai Simon.

Primele 20 de minute au fost caracterizate de controlul exercitat de iberici, fără ocazii importante. Echilibrul s-a rupt în minutul 22, când Lamine Yamal a profitat de o ezitare a lui Lucas Digne, a pătruns în careu și a fost faultat. Mikel Oyarzabal a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri și a deschis scorul.

Franța a încercat să reacționeze, însă singura ocazie notabilă din prima repriză i-a aparținut lui Bradley Barcola, care a trimis peste poartă de la aproximativ 22 de metri.

De cealaltă parte, Spania a continuat să controleze jocul și a mai trecut pe lângă gol prin Pedro Porro și Fabian Ruiz, înainte ca Unai Simon să intervină decisiv în fața lui Kylian Mbappe, ieșind inspirat în afara careului.

Scenariul s-a păstrat și după pauză. Spania a continuat să câștige duelurile și să dicteze ritmul partidei.

După o primă ocazie ratată de Oyarzabal, ibericii și-au majorat avantajul în minutul 58. Dani Olmo a combinat excelent cu Pedro Porro, iar fundașul a rămas singur cu Mike Maignan și a înscris pentru 2-0.

Franța a încercat să revină în joc, însă șuturile lui Mbappe au fost respinse de Unai Simon sau blocate de defensiva spaniolă, iar ocaziile create nu au fost suficiente pentru a schimba soarta semifinalei.

Pe final, Ferran Torres a fost aproape de 3-0, iar Unai Simon a reparat o ieșire greșită, intervenind salvator în fața lui Désiré Doué. În minutele de prelungire, Ousmane Dembele a avut două șuturi periculoase, însă portarul Spaniei a păstrat poarta intactă.

Victoria de la Dallas o trimite pe Spania în a doua finală de Cupă Mondială din istorie, după cea câștigată în 2010, în Africa de Sud.

În ultimul act, programat pe 19 iulie, la New Jersey, ibericii vor întâlni câștigătoarea celei de-a doua semifinale, dintre Argentina și Anglia.

Franța va disputa finala mică împotriva echipei învinse din aceeași confruntare.

Semifinala de la Dallas a încheiat și mandatul lui Didier Deschamps pe banca Franței, după 14 ani în funcție.

Fostul internațional francez a cucerit Cupa Mondială din 2018 ca selecționer și a dus reprezentativa Franței până în finala ediției din 2022, pierdută dramatic la loviturile de departajare în fața Argentinei.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Zinedine Zidane este favorit să îi succeadă la conducerea echipei naționale.

Cupa Mondială. Franța-Spania

Franța și Spania joacă marți seară, de la ora 22:00, pentru un loc în finalaCupei Mondiale FIFA 2026. Vicecampioana mondială en titre și campioana europeană se întâlnesc pe stadionul din Dallas, într-unul dintre cele mai așteptate meciuri ale turneului. Partida este arbitrată de Ivan Barton, din El Salvador, iar învingătoarea va disputa finala cu echipa care se va impune în semifinala Argentina – Anglia, programată miercuri.

Franţa: 16. Mike Maignan - 5. Jules Kounde, 4. Dayot Upamecano, 17. William Saliba, 3. Lucas Digne - 8. Aurelien Tchouameni, 14. Adrien Rabiot - 7. Ousmane Dembele, 11. Michael Olise, 12. Bradley Barcola - 10. Kylian Mbappe (căpitan). Selecţioner: Didier Deschamps.

Rezerve: 1. Brice Samba, 23. Robin Risser - 2. Malo Gusto, 15. Ibrahima Konate, 19. Theo Hernandez, 21. Lucas Hernandez, 26. Maxence Lacroix, 6. Emmanuel Kone, 13. Ngolo Kante, 18. Warren Zaire-Emery, 24. Rayan Cherki, 25. Maghnes Akliouche, 9. Marcus Thuram, 20. Desire Doue, 22. Jean-Philippe Mateta.

Spania: 23. Unai Simon - 12. Pedro Porro, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte, 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (căpitan), 8. Fabian Ruiz - 19. Lamine Yamal, 10. Dani Olmo, 15. Alejandro Baena - 21. Mikel Oyarzabal. Selecţioner: Luis De la Fuente.

Rezerve: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 2. Marc Pubill, 3. Alejandro Grimaldo, 4. Eric Garcia, 5. Marcos Llorente, 6. Mikel Merino, 9. Gavi, 18. Martin Zubimendi, 20. Pedri, 7. Ferran Torres, 11. Yeremy Pino, 17. Nico Williams, 25. Victor Munoz, 26. Borja Iglesias.

Selecționata pregătită de Didier Deschamps a avut un parcurs aproape perfect până în semifinale. Franța a câștigat toate cele trei meciuri din faza grupelor, în fața Senegalului, Irakului și Norvegiei, apoi a eliminat Suedia în șaisprezecimile de finală.

În fazele eliminatorii, francezii au trecut și de Paraguay, în optimi, respectiv de Maroc, în sferturile de finală, confirmând statutul de favorită la câștigarea trofeului.

O nouă calificare în ultimul act ar însemna a treia finală consecutivă de Campionat Mondial pentru Franța, după cele din 2018 și 2022. Dacă va reuși acest lucru, selecționata franceză va deveni doar a doua echipă europeană, după Germania de Vest (1982, 1986 și 1990), care dispută trei finale mondiale la rând.

Liderul generației franceze rămâne Kylian Mbappe, autor a opt goluri la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Atacantul francez are un bilanț impresionant la turneele finale, cu 20 de goluri în 20 de meciuri disputate la Campionatul Mondial. El a marcat în finala câștigată de Franța în 2018 și a reușit o triplă în finala din Qatar 2022 împotriva Argentinei.

Totuși, forța ofensivă a Franței nu se rezumă doar la Mbappé. Didier Deschamps îi mai are la dispoziție pe Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiré Doué și Bradley Barcola.

În apărare, Dayot Upamecano și William Saliba formează unul dintre cele mai solide cupluri de fundași centrali ale turneului. Franța a primit doar două goluri până acum și niciunul în fazele eliminatorii, în timp ce Adrien Rabiot și Manu Koné asigură echilibrul la mijlocul terenului.

Campioana europeană a început competiția cu un rezultat surprinzător, 0-0 cu Capul Verde, însă și-a revenit rapid.

Spania a încheiat grupa pe primul loc după victoriile cu Arabia Saudită și Uruguay, apoi a eliminat Austria în șaisprezecimi.

În optimi și sferturi, echipa lui Luis de la Fuente a avut nevoie de goluri marcate pe final de meci pentru a trece de Portugalia și Belgia, de fiecare dată prin reușitele lui Mikel Merino, venit de pe banca de rezerve.

Aceasta este doar a treia semifinală mondială din istoria Spaniei. La Roja a mai ajuns în această fază în 1950 și a cucerit titlul mondial în 2010, în Africa de Sud. Ulterior, spaniolii au fost eliminați în faza grupelor la ediția din 2014 și în optimile de finală la ultimele două Campionate Mondiale.

Echipa lui Luis de la Fuente vine cu moral ridicat după ce a câștigat ultimele două dueluri oficiale cu Franța, ambele în semifinale. Spania s-a impus cu 2-1 în semifinalele EURO 2024 și cu 5-4 în semifinalele UEFA Nations League 2024/2025.

La mijlocul terenului, Rodri, Pedri și Dani Olmo controlează jocul, în timp ce Unai Simón a încasat un singur gol la această ediție a turneului.

În defensivă, Aymeric Laporte și Pau Cubarsí au format un cuplu solid de fundași centrali, iar Marc Cucurella și Pedro Porro contribuie atât la faza defensivă, cât și la cea ofensivă.

În atac, Luis de la Fuente mizează pe Lamine Yamal, Nico Williams și Mikel Oyarzabal.

Deși Franța și Spania au câte 17 participări la Campionatul Mondial, cele două naționale s-au întâlnit o singură dată la această competiție.

Singurul precedent datează din optimile Cupei Mondiale din 2006, când Spania a deschis scorul prin David Villa, însă Franța a întors rezultatul prin Franck Ribéry, Patrick Vieira și Zinedine Zidane, câștigând cu 3-1.

Înaintea semifinalei, Federația Spaniolă de Fotbal a organizat la Dallas un eveniment la care au participat mai multe legende ale fotbalului iberic și campioni mondiali din 2010.

Printre cei prezenți s-au numărat Iker Casillas, Jesús Navas, Pepe Reina și Fernando Llorente. Au participat, de asemenea, Fernando Hierro, Michel Salgado, Emilio Butragueño (Real Madrid), Joan Laporta (FC Barcelona) și Martín Presa (Rayo Vallecano).

Președintele Federației Spaniole, Rafael Louzán, a descris semifinala cu Franța drept unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă a naționalei.

„Au decis să ni se alăture în această provocare istorică pentru Spania. Marți mergem spre o altă finală. Sunt multe meciuri de fotbal pe parcursul anului, dar cel de mâine va fi unul dintre acele meciuri istorice între două dintre cele mai bune selecționate din lume”, a declarat Rafael Louzán.

Oficialul a mai spus că simpla calificare în semifinale reprezintă o performanță importantă.

„Am realizat deja ceva istoric, calificându-ne pentru a doua oară în istoria noastră într-o semifinală de Cupă Mondială, ceva foarte dificil de realizat”, a spus președintele RFEF.

El a evidențiat și implicarea foștilor internaționali în susținerea actualei generații.

„Luis de la Fuente și o mulțime de jucători fantastici au realizat acest lucru. Sunt formidabili ca oameni și ca jucători. Ar trebui să ne simțim extraordinar de mândri și de cei care sunt alături de noi, care au fost campioni mondiali și care își arată angajamentul și loialitatea față de o echipă națională care ne-a dat atât de mult”, a afirmat Rafael Louzán.