Ce spune Trump despre Michael Jordan și LeBron James
- Iuliu Vlădescu
- 25 iulie 2026, 11:35
Președintele american Donald Trump a glumit cu privire la baschetbalistul LeBron James, spunând că acesta ar putea fi rasist, potrivit Fox News.
Ce spune Trump despre Michael Jordan și LeBron James
Trump a fost întrebat, vineri, cine este, în opinia sa, cel mai mare jucător de baschet din toate timpurile, dintre Michael Jordan și LeBron James.
Răspunsul președintelui american a inclus și o referire la posibilitatea ca starul lui Los Angeles Lakers să fie „rasist”.
Întrebarea i-a fost adresată la Casa Albă de Peter Doocy, de la Fox News, în contextul informațiilor potrivit cărora LeBron James intenționează să semneze cu Philadelphia 76ers. Trump a fost rugat să compare carierele celor doi jucători emblematici ai baschetului american.
„Cred că LeBron este... poate că e rasist, dar poate că pur şi simplu nu-l place pe Trump”
„Michael Jordan este un tip care îmi este prieten. Joc golf cu el. E un tip foarte de treabă. Cred că LeBron este... poate că e rasist, dar poate că pur şi simplu nu-l place pe Trump. Nu ştiu. Mie îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, aşa că aş spune fără ezitare că Michael Jordan este cel mai bun”, a răspuns Trump.
LeBron James a susținut, în ultimele trei alegeri prezidențiale, candidații care l-au avut drept contracandidat pe Trump. În 2016, baschetbalistul a sprijinit-o pe Hillary Clinton, în 2020 pe Joe Biden, iar în 2024 pe Kamala Harris.
Jucătorul l-a criticat public pe Trump și în 2017, după ce președintele a retras invitația adresată echipei Warriors la Casa Albă. Decizia a venit după ce Stephen Curry, vedeta formației Golden State, declarase că ar fi refuzat să participe la vizită.
Michael Jordan are, încă, rezultate mai bune decât LeBron James
Michael Jordan, în vârstă de 63 de ani, a câștigat șase titluri NBA cu Chicago Bulls în anii 1990 și a fost desemnat de cinci ori MVP al ligii.
LeBron James, în vârstă de 41 de ani, are patru titluri NBA și a fost ales de patru ori MVP în perioada în care a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. El este liderul all-time al NBA atât la puncte marcate, cât și la meciuri disputate.