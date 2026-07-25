Sport

Ce spune Trump despre Michael Jordan și LeBron James

Comentează știrea
Ce spune Trump despre Michael Jordan și LeBron James
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a glumit cu privire la baschetbalistul LeBron James, spunând că acesta ar putea fi rasist, potrivit Fox News.

Ce spune Trump despre Michael Jordan și LeBron James

Trump a fost întrebat, vineri, cine este, în opinia sa, cel mai mare jucător de baschet din toate timpurile, dintre Michael Jordan și LeBron James.

Răspunsul președintelui american a inclus și o referire la posibilitatea ca starul lui Los Angeles Lakers să fie „rasist”.

Întrebarea i-a fost adresată la Casa Albă de Peter Doocy, de la Fox News, în contextul informațiilor potrivit cărora LeBron James intenționează să semneze cu Philadelphia 76ers. Trump a fost rugat să compare carierele celor doi jucători emblematici ai baschetului american.

„Cred că LeBron este... poate că e rasist, dar poate că pur şi simplu nu-l place pe Trump”

„Michael Jordan este un tip care îmi este prieten. Joc golf cu el. E un tip foarte de treabă. Cred că LeBron este... poate că e rasist, dar poate că pur şi simplu nu-l place pe Trump. Nu ştiu. Mie îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, aşa că aş spune fără ezitare că Michael Jordan este cel mai bun”, a răspuns Trump.

LeBron James a susținut, în ultimele trei alegeri prezidențiale, candidații care l-au avut drept contracandidat pe Trump. În 2016, baschetbalistul a sprijinit-o pe Hillary Clinton, în 2020 pe Joe Biden, iar în 2024 pe Kamala Harris.

LeBron James

LeBron James. Sursă foto: Facebook

Jucătorul l-a criticat public pe Trump și în 2017, după ce președintele a retras invitația adresată echipei Warriors la Casa Albă. Decizia a venit după ce Stephen Curry, vedeta formației Golden State, declarase că ar fi refuzat să participe la vizită.

Michael Jordan are, încă, rezultate mai bune decât LeBron James

Michael Jordan, în vârstă de 63 de ani, a câștigat șase titluri NBA cu Chicago Bulls în anii 1990 și a fost desemnat de cinci ori MVP al ligii.

LeBron James, în vârstă de 41 de ani, are patru titluri NBA și a fost ales de patru ori MVP în perioada în care a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. El este liderul all-time al NBA atât la puncte marcate, cât și la meciuri disputate.

Stiri calde

10:57 - Instalația electrică bine făcută e cea pe care n-o simți

10:49 - Christopher Smith, o nouă misiune diplomatică. Ar urma să conducă OSCE în Republica Moldova

10:40 - România, captivă pe conducta lui Putin

10:32 - Dennis Politic a punctat pentru FCSB. Reacția lui Gigi Becali a surprins după meci

10:27 - Ce bei contează mai mult decât crezi

10:18 - Universitatea din București a atras un număr-record de candidați. Peste 22 pe un loc la cea mai căutată specializare

10:10 - Marea Roșie, tot mai dificil de traversat. Atacurile houthi schimbă fluxurile comerciale din regiune

09:59 - ANAF scoate la iveală veniturile nedeclarate. Deciziile trimise acasă, începând de azi

HAI România!

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Ucraina-pacea imposibilă!

Ucraina-pacea imposibilă!

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Proiecte speciale