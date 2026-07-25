Ce spune Trump despre Michael Jordan și LeBron James

Președintele american Donald Trump a glumit cu privire la baschetbalistul LeBron James, spunând că acesta ar putea fi rasist, potrivit Fox News.

Trump a fost întrebat, vineri, cine este, în opinia sa, cel mai mare jucător de baschet din toate timpurile, dintre Michael Jordan și LeBron James.

Răspunsul președintelui american a inclus și o referire la posibilitatea ca starul lui Los Angeles Lakers să fie „rasist”.

Întrebarea i-a fost adresată la Casa Albă de Peter Doocy, de la Fox News, în contextul informațiilor potrivit cărora LeBron James intenționează să semneze cu Philadelphia 76ers. Trump a fost rugat să compare carierele celor doi jucători emblematici ai baschetului american.

„Michael Jordan este un tip care îmi este prieten. Joc golf cu el. E un tip foarte de treabă. Cred că LeBron este... poate că e rasist, dar poate că pur şi simplu nu-l place pe Trump. Nu ştiu. Mie îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, aşa că aş spune fără ezitare că Michael Jordan este cel mai bun”, a răspuns Trump.

LeBron James a susținut, în ultimele trei alegeri prezidențiale, candidații care l-au avut drept contracandidat pe Trump. În 2016, baschetbalistul a sprijinit-o pe Hillary Clinton, în 2020 pe Joe Biden, iar în 2024 pe Kamala Harris.

Jucătorul l-a criticat public pe Trump și în 2017, după ce președintele a retras invitația adresată echipei Warriors la Casa Albă. Decizia a venit după ce Stephen Curry, vedeta formației Golden State, declarase că ar fi refuzat să participe la vizită.

Michael Jordan, în vârstă de 63 de ani, a câștigat șase titluri NBA cu Chicago Bulls în anii 1990 și a fost desemnat de cinci ori MVP al ligii.

LeBron James, în vârstă de 41 de ani, are patru titluri NBA și a fost ales de patru ori MVP în perioada în care a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. El este liderul all-time al NBA atât la puncte marcate, cât și la meciuri disputate.