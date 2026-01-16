Un coleg de redacție i-a băgat mâna în gât lui Radu Banciu. Moment de maximă tensiune în presă

Radu Banciu și Cătălin Oprișan nu s-au simpatizat niciodată, iar în folclorul presei de sport din România a rămas un episod foarte tensionat. Cei doi jurnaliști și-au trimis în ultimii ani „săgeți otrăvite”, de la distanță, în diferite podcasturi și emisiuni. Totul a plecat în urmă cu mai bine de 25 de ani, atunci când cei doi lucrau în aceeași redacție, la cotidianul „Gazeta Sporturilor”.

Radu Banciu era cunoscut pentru criticile pe care le lansa către colegii din redacție. Iar într-o zi a venit rândul departamentului de Fotbal Internațional să fie luat în vizor.

„Nu m-am bătut cu Radu Banciu, e mult spus. Eram șeful departamentului de fotbal internațional, iar acolo marea majoritate a știrilor erau traduse. Banciu se plimba prin fața noastră și zicea: Scribi ca în Egiptul Antic! Doar luați o foaie și traduceți. Nicio știre despre OM (n.r. - Olympique Marseille, echipă al cărei mare fan e Banciu). Era și ironic, și serios. Noi aveam patru pagini de umplut, trebuia să le facem în trei inși…

Birourile erau în formă de U. Scanam, să văd pe unde să trec ca să fiu mai departe de el. Luni dimineață se întâmpla, țin minte. N-ați scris nimic, a bătut OM, meci uriaș la Lyon. Zero barat, nimic! Real Madrid, Chelsea, Dan Petrescu… Scribi, vai de capul vostru! Dacă vă dau să faceți un text ca lumea, v-o ia mintea razna. Eu aveam 23 de primăveri. M-am ridicat, m-am dus la el și i-am pus mâna aici (n.r. - sub gât). Atât am făcut, eram în redacție”, a povestit Cătălin Oprișan pentru gsp.ro.

Au existat și consecințe, pentru că lui Oprișan i s-a sugerat să-și ia concediu, ca să se calmeze. „M-a chemat Lucian Ioniță, redactorul-șef adjunct, și mi-a zis să-mi iau o săptămână de concediu, să mă liniștesc. I-am zis că n-am nevoie, că sunt calm. Ești roșu la față ca GSP-ul ăsta, ești nebun? Du-te, bă, acasă!. În mod normal, te dădea afară. Cu litera i) în cartea de muncă, de la indisciplină. Te mai angaja foarte greu cineva după asta, doar la Salubritate, să scoți șobolanii din pivniță. Nu e un moment cu care să mă mândresc”.