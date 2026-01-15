Sport

Comentatorul Emil Grădinescu, reclamat la CNA, după ce a promovat un serial de pe Netflix

Comentatorul Emil Grădinescu, reclamat la CNA, după ce a promovat un serial de pe NetflixEmil Grădinescu. Sursa foto: Facebook
Comentatorul Emil Grădinescu (66 de ani) s-a ales cu o reclamație făcută la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Problema i se trage de la partida amicală România - Republica Moldova (scor 2-1), disputată în luna octombrie a anului trecut. Comentatorul de la Prima Sport a făcut o referire la serialul „Plaha”, difuzat de Netflix.

Plângerea cu care s-a ales comentatorul Emil Grădinescu, de la Prima Sport, la CNA

Plângerea depusă îl acuză pe Grădinescu pentru că i-a sfătuit pe telespectatori să urmărească producția pentru a înțelege situația Republicii Moldova din ultimii 35 de ani.

Cei de la CNA nu au luat în serios această plângere, după cum a explicat Mircea Toma pentru golazo.ro. Doar am râs și am trecut mai departe. Cel care trimisese sesizarea invoca faptul că Emil Grădinescu făcuse reclamă unui produs. De fapt, în spate erau probabil alte frustrări. Nu era nimic de dezbătut pe subiect, așa că ne-am amuzat și am trecut peste”.

Netflix

Netflix. Sursă foto: Pixabay

De ce nu există un filtru al reclamațiilor făcute de telespectatori

Întrebat de sursa citată de ce nu există un filtru al sesizărilor care ajung pe masa membrilor de la CNA, Mircea Toma a explicat că, în această situație, s-ar putea vorbi despre subiectivism.

„Ar apărea riscul ca acea persoană desemnată să filtreze reclamațiile să decidă în mod subiectiv și atunci prejudiciul creat ar fi prea mare. Toate ajung în fața comisiei, dar pe cele care sunt stupide, fiindcă sunt și din acestea, nici nu le luăm în discuție, iar altele, precum cea referitoare la serialul Plaha, ne fac să mai și râdem”.

Serialul „Plaha” a fost lansat anul trecut, la Chișinău, iar acțiunea se petrece imediat după destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991.

Multe reclamații pe numele comentatorului

Emil Grădinescu a fost reclamat la CNA, de multe ori, pentru că folosește denumirea de „Steaua” atunci când vorbește despre echipa lui Gigi Becali, FCSB.

Proiecte speciale