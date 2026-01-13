Fosta judecătoare Daniela Panioglu, dată în judecată pentru neplata întreținerii. Cât are de plată

Daniela Panioglu, fostă judecătoare la Curtea de Apel București, cunoscută după apariția în documentarul Recorder despre justiție, a fost dată în judecată pentru neplata întreținerii. În primă instanță, aceasta a fost obligată să plătească restanțele și penalitățile către asociația de proprietari, însă decizia a fost contestată, urmând ca soluția definitivă să fie pronunțată pe data de 26 februarie 2026, potrivit Lumea Justiției.

Fosta judecătoare a fost dată în judecată de Asociația de Proprietari nr. 190 din Galați, unde deține un apartament, după ce nu ar fi achitat cheltuielile de întreținere timp de aproape trei ani, în perioada octombrie 2016 – septembrie 2019.

Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București și s-a soluționat după aproape trei ani de judecată, în perioada 2021–2024.

Prin Sentința civilă nr. 16277 din 26 septembrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 24135/233/2019, Judecătoria Sectorului 4 a admis cererea asociației de proprietari și a obligat-o pe Daniela Panioglu să plătească suma totală de 3.422,63 lei. Din acest total, 2.119,46 lei reprezintă restanțe la întreținere, iar 1.303,17 lei sunt penalități de întârziere calculate pentru perioada de neplată, conform sursei citate.

Potrivit informațiilor citate, fosta judecătoare a pierdut procesul în primă instanță, iar dosarul se află acum în apel, urmând ca soluția definitivă să fie pronunțată pe data de 26 februarie 2026.

În fața instanței, Daniela Panioglu a susținut că neplata întreținerii a avut legătură cu modul în care administratorul imobilului ar fi gestionat situația. Ea a afirmat că sumele cerute i s-au părut nejustificat de mari, în condițiile în care apartamentul ar fi fost nelocuit, rămânând gol după moartea mamei sale. Totodată, Panioglu a reclamat că administratorul ar fi refuzat să îi pună la dispoziție documentele justificative pentru unele cheltuieli comune.

De asemenea, fosta judecătoare a contestat procedura de înlocuire a ușii de la intrarea în scară, susținând că alegerea firmei care a realizat lucrarea nu ar fi respectat criterii corecte.

Luju.ro arată că, în perioada în care nu a plătit întreținerea, Daniela Panioglu era magistrat în activitate.

Suspendarea din funcție a avut loc în decembrie 2022, în urma unei decizii de excludere din magistratură aflate atunci în recurs, fapt care exclude ipoteza unor dificultăți financiare, având în vedere că încasa lunar venituri de ordinul miilor de euro.