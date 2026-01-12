AUR contestă în instanță majorarea taxelor locale din Capitală și cere suspendarea hotărârii CGMB

AUR a anunțat luni că reprezentanții săi din Consiliul General al Municipiului București au demarat procedurile legale împotriva hotărârii prin care au fost majorate taxele locale, depunând o plângere prealabilă și o cerere de suspendare în contencios administrativ. Formațiunea susține că demersul urmărește blocarea aplicării unei decizii care afectează direct bucureștenii și limitează autonomia administrației locale.

Potrivit Alianța pentru Unirea Românilor, consilierii săi au fost singurii care s-au opus Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, refuzând să susțină o măsură adoptată într-un ritm accelerat, fără transparență reală și cu efecte fiscale considerate împovărătoare pentru populație.

Reprezentanții AUR afirmă că acțiunea vizează atât modul în care a fost impusă hotărârea, cât și consecințele acesteia, descrise drept o creștere fiscală accelerată, cu riscul producerii unor pagube greu de remediat. În documentele depuse, se arată că hotărârea ar fi rezultatul unei subordonări a administrației locale, care ar fi ajuns să funcționeze ca simplu executor al unor decizii guvernamentale, nu ca for deliberativ al Capitalei.

„Hotărârea atacată reprezintă în esenţă o simplă transcriere a dispoziţiilor adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2025, respectiv reflectă transpunerea unei voinţe discreţionare a Guvernului, în dauna oricărei voinţe a administraţiei publice locale”, se arată în plângerea prealabilă formulată de consilierii AUR.

Formațiunea susține că hotărârea a fost promovată prin proceduri care au evitat consultarea publică și o dezbatere reală în cadrul Consiliul General al Municipiului București, aspect ce ridică probleme serioase de legalitate și de respect față de cetățeni.

„În situaţia de faţă (…) autoritatea administraţiei publice nu a publicat niciun anunţ referitor la acest proiect de act normativ, încălcând astfel art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică”, precizează consilierii în documentul depus.

AUR mai susține că ședința CGMB a fost convocată „de îndată” ca un artificiu procedural, care a limitat posibilitatea consilierilor de a analiza și modifica proiectul.

„Realizarea acestei convocări „de îndată” a vizat în realitate încălcarea dreptului fundamental al consilierilor generali de a studia actul administrativ propus spre adoptare şi a aduce amendamente. Consilierii locali/generali nu pot fi reduşi la un rol decorativ, de simpli „spectatori” ai validării poziţiilor autorităţilor executive”, se arată în cererea de suspendare.

Potrivit AUR, hotărârea are efecte fiscale directe asupra bugetelor familiilor și asupra dreptului de proprietate, fiind invocat riscul unor majorări excesive.

„De vreme ce, în fiecare an se achită o taxă pe proprietate, iar din 2026, o taxă poate fi majorată chiar şi 500%, înseamnă că, de facto, proprietarul pierde o fracţiune considerabilă din atributele dreptului său de proprietate (…) la extremă putând să fie adevărată şi afirmaţia că, din proprietar, contribuabilul devine un chiriaş la stat”, se arată în cererea de suspendare.

Prin acțiunea depusă la Tribunalul București, AUR solicită suspendarea de urgență a executării hotărârii, invocând existența unui caz bine justificat și a unei pagube iminente.

„Prin menţinerea efectelor actului administrativ este vătămat un drept fundamental al cetăţenilor – dreptul de proprietate (…) vătămare de natură a cauza şi un prejudiciu material semnificativ. Acestea sunt consecinţe economice greu sau imposibil de reparat ulterior anulării actului”, se arată în cererea de suspendare.

Formațiunea politică anunță că va continua să utilizeze toate instrumentele legale pentru a combate ceea ce numește abuzuri fiscale și pentru a apăra drepturile bucureștenilor, autonomia administrației locale și funcționarea democratică a CGMB.

„Pentru toate aceste motive, se impune revocarea imediată a Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025”, solicită consilierii AUR în plângerea prealabilă, iar în cererea de suspendare concluzionează: „P”.