Fosta judecătoare Andrea Chiș renunță la catedră. S-a pensionat la 52 de ani

Fosta judecătoare și fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii, Andrea Chiș, a anunțat demisia de la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai (UBB), unde era lector și preda procedură civilă. Ea și-a motivat decizia într-o postare pe rețelele sociale, invocând lipsa unui mediu care să îi susțină evoluția profesională și personală.

Demisia vine în contextul unor controverse vechi, legate atât de mandatul său în CSM, cât și de activitatea universitară. Andrea Chiș, pensionată în 2022 la 52 de ani, vorbește în postarea sa despre un parcurs profesional dificil și despre o ruptură legată de valorile pe care afirmă că le susține constant.

„Anul 2025 a fost un an lung și greu, un an în care valorile mi-au fost puse la grea încercare”, a scris Chiș, prezentând plecarea de la UBB ca pe un gest de coerență personală.

Andrea Chiș spune că motivele care au stat la baza demisiei de la Facultatea de Drept sunt aceleași care, acum aproape trei ani, au determinat-o să se pensioneze din sistemul judiciar.

„Am văzut ceea ce știam demult, că, din nou, sunt într-un loc în care nu mai pot evolua și nu-mi mai pot manifesta valorile, nici pe cele profesionale, nici pe cele personale”, a adăugat aceasta.

Potrivit declarației sale, Andrea Chiș și-a depus deja demisia la departamentul de resurse umane al universității, iar colaborarea cu Facultatea de Drept se va încheia odată cu startul semestrului al doilea.

„Motivarea este exact aceasta: faptul că Facultatea de Drept a UBB Cluj-Napoca nu mai oferă cadrul necesar evoluției mele profesionale și manifestării valorilor mele profesionale și personale”, a subliniat Chiș.

Fosta judecătoare subliniază că motivele demisiei pot fi interpretate diferit, în funcție de perspectiva celor care le citesc.

„O astfel de motivare poate spune multe unora și puține sau nimic altora, poate chiar celor cărora le este destinată”, a mai scris ea.

În mesajul său, Andrea Chiș depășește experiența personală și critică întregul sistem de formare juridică din România. Ea leagă starea actuală a justiției de modul în care sunt pregătiți studenții la drept și de activitatea institutelor de formare profesională.

„Responsabilitatea provine și începe de la educația oferită de facultățile de drept”, afirmă aceasta.

Andrea Chiș mai spune că mediul academic trebuie să aleagă între „curaj sau frică”, „libertate sau conformism”, „adevăr sau minciună”. Fosta judecătoare subliniază necesitatea introducerii eticii profesiilor juridice în toate facultățile de drept și încheie mesajul cu reflecții personale despre „disconfortul” provocat de acțiunile altora și despre oportunitatea unui nou început.

„Pentru mine, anul 2025 a fost anul sfârșiturilor și, deopotrivă, al începuturilor”, a mai transmis Andrea Chiș, mulțumind inclusiv celor care i-au creat dificultăți.

Demisia Andreei Chiș de la Facultatea de Drept a UBB readuce în atenția publică dispute legate de cariera sa. În trecut au existat suspiciuni privind modul în care a obținut postul, inclusiv acuzații că concursul ar fi fost „dedicat”, prin includerea criteriului de predare în limba maghiară.

Deși oficial figura ca lector de procedură civilă, inclusiv la linia maghiară, critici susțineau că predarea se făcea preponderent în română, ceea ce ar fi pus sub semnul întrebării necesitatea condiției lingvistice. Acuzațiile nu au fost niciodată clar lămurite printr-o anchetă publică, alimentând percepția unui parcurs academic facilitat. Fosta judecătoare a fost o figură polarizantă și în CSM, implicată în conflicte cu alți magistrați și în dispute legate de conducerea Consiliului sau de dosare sensibile.