Facturi uriașe la întreținere în Sectorul 2. Oamenii plătesc sute de lei, deși nu au căldură de câteva săptămâni

În plină iarnă, mii de locuitori din Sectorul 2 se confruntă cu o situație care a devenit, pentru mulți, imposibil de acceptat: la întreținere facturile continuă să crească, în timp ce caloriferele rămân reci, iar apa caldă lipsește de săptămâni întregi. O avarie majoră produsă la CET București Sud a lăsat fără parametri normali de furnizare peste 3.500 de blocuri din Capitală, cele mai afectate fiind cartierele din sectoarele 2 și 3.

Nemulțumirea oamenilor a explodat pe rețelele sociale, unde tot mai mulți reclamă discrepanța uriașă dintre sumele cerute la plată și serviciile care nu sunt livrate.

Un mesaj publicat pe un grup de Facebook al locuitorilor din Sectorul 2 a devenit rapid viral și ilustrează frustrarea generală.

Postarea a strâns rapid zeci de reacții, multe dintre ele venind din partea unor oameni aflați în situații similare, care spun că plătesc sume comparabile, deși depind de boilere electrice și calorifere alternative pentru a face față frigului din apartamente.

Comentariile nu au întârziat să apară, iar tonul este unul extrem de critic.

„740 lei întreținere. ziceți. Boiler Dedeman 750 lei, mai luați și 1 sau două calorifere pe ulei și cât plătiți pe întreținerea care nu este nimic, plătiți cât fix cât consumați curentul. Nu stați o jumătate de oră cu robinetul pornit pe apa rece pe care să o plătiți de caldă. Alegeți Hidroelectrica. Dar măcar se amortizează în timp, apă clocotită când vrei, nu dați bani degeaba la întreținere sau pe medicamente. Nu mai stați și nu mai așteptați nimic de la ăștia, că nu aveți ce. Așa va fi și la anul și mulți ani de acum înainte. Nici nu au luat în calcul să facă un CET nou pentru zona noastră care este „capăt de linie”. Deci nu aveți ce aștepta”, a comentat un alt utilizator.

Altcineva a rezumat situația într-o frază scurtă: „Este inuman..”.

Nemulțumirile au căpătat rapid și un ton politic: „350 de blocuri din București pățesc la fel, noul primar a spus că a găsit primăria în faliment, dau vina unii pe alții, pe ei nu îi interesează de români, trebuie să trimită banii în Ucraina și Moldova!!”, a scris un alt participant la discuție.

Problemele au apărut în urma unei avarii majore la CET București Sud, produsă încă din 5 ianuarie. La acest moment, 3.513 din cele 9.213 imobile din Capitală sunt afectate de lipsa apei calde și a căldurii la parametri normali. Cele mai multe se află în sectoarele 2 și 3, în zone precum Colentina, Pantelimon, Ștefan cel Mare, Baicului, Teiul Doamnei, Vatra Luminoasă, dar și pe bulevarde intens circulate, precum Basarabia sau Muncii.

Inițial, autoritățile anunțaseră aproximativ 1.000 de blocuri afectate, însă numărul acestora a crescut ulterior la aproape 40% din totalul imobilelor racordate la sistemul centralizat.

Reprezentanții ELCEN au susținut că agentul termic a fost livrat la o temperatură suficient de ridicată, însă din cauza conductelor vechi, acesta nu a mai ajuns eficient în caloriferele locuințelor. Deși cazanul de la CET Sud a fost reparat, efectele avariei continuă să se resimtă, iar furnizarea normală depinde de problemele structurale ale rețelei gestionate de Termoenergetica.