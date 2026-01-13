Pacientă internată Bălăceanca, bătută cu sălbăticie de un asistent medical. Angajatul spitalului, în arest la domiciliu

Un asistenr medical în vârstă de 58 de ani a ajuns în arest la domiciliu, după ce a agresat o pacientă internată la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. În vârstă de 30 de ani, victima a fost lovită în cap și în față, iar întreaga scenă a fost înregistrată de camerele de supraveghere, potrivit Antena 3 CNN.

Pe 9 ianuarie, polițiștii din Pantelimon au fost sesizați de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu cu privire la incidentul petrecut în spitalul de psihiatrie. Ancheta este în desfășurare, iar martorii și personalul spitalului au fost audiați pentru clarificarea tuturor detaliilor.

În fața oamenilor legii, angajatul spitalului și-a recunoscut faptele. Pe 10 ianuarie, după administrarea probelor și finalizarea activităților investigativ-operative, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Ulterior, acesta a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Pe 12 ianuarie, judecătorii au dispus înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc agresiunea.

În 2025, trei angajați ai unui spital de psihiatrie din județul Bihor au fost arestați, iar un al patrulea a fost plasat sub control judiciar, după ce anchetatorii au descoperit că aceștia îi loveau cu sălbăticie pe pacienții internați în unitate.

Mai mult, anchetatorii susțineau că angajații ar fi folosit și un aparat cu electroșocuri. Ororile au fost descoperite după ce un aparținător a depus o plângere. Conform datelor din ancheta respectivă, faptele ar fi avut loc la doar câteva zile înainte de o inspecție de Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU. Inspectorii au găsit mai mulți pacienți cu vânătăi pe față și pe corp, iar trei dintre ei au declarat că au fost loviți de infirmieri și îngrijitori.