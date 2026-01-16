Kremlinul vorbește despre o „schimbare majoră” în Europa. Putin vrea o resetare a dialogului european

Autoritățile de la Moscova au transmis vineri că observă o posibilă schimbare de poziție în rândul unor state europene importante în ceea ce privește reluarea dialogului cu Rusia pe tema războiului din Ucraina, conform agenției Reuters.

Potrivit declarațiilor oficiale, această evoluție este privită ca un semnal relevant în contextul diplomatic actual, marcat de lipsa unor negocieri directe între Rusia și guvernele europene.

Poziția exprimată de Kremlin vine în urma unor declarații recente făcute de liderii din Italia, Franța și Germania, care au evocat necesitatea reînceperii discuțiilor cu Moscova. În același timp, Marea Britanie a indicat public că nu consideră oportună o astfel de abordare în acest moment.

Purtătorul de cuvânt al Kremlin, Dmitri Peskov, a afirmat că declarațiile venite din partea celor trei state europene reprezintă, din perspectiva Moscovei, o evoluție notabilă.

„În ceea ce privește Marea Britanie, da, Marea Britanie continuă să adopte o poziție radicală”, a declarat Peskov jurnaliștilor, referindu-se la diferențele de abordare dintre Londra și alte capitale europene.

Acesta a adăugat că „declarațiile celor trei lideri (din Italia, Franța și Germania) reprezintă un progres semnificativ din punctul nostru de vedere”.

Potrivit oficialului rus, o eventuală schimbare de strategie în Europa ar fi în concordanță cu modul în care Rusia consideră că situația ar trebui să evolueze în viitor.

Dmitri Peskov a mai precizat că Moscova menține în prezent un dialog cu Statele Unite, axat pe tentativele, deocamdată fără rezultat, de a ajunge la un acord de pace în Ucraina. În schimb, Kremlinul susține că nu există în acest moment un canal de comunicare similar cu guvernele europene.

Această lipsă de dialog direct este menționată frecvent de oficialii ruși drept un obstacol în procesul de identificare a unei soluții diplomatice. Declarațiile recente ale liderilor europeni sunt, în acest context, interpretate ca o posibilă deschidere.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat la începutul acestei luni că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia pentru a-și spori influența în eventualele negocieri privind Ucraina. Ea a sugerat că Uniunea Europeană ar putea desemna un trimis special care să discute direct cu președintele rus Vladimir Putin.

De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit în luna decembrie despre posibilitatea reluării contactelor cu Moscova. Macron a menționat necesitatea unui „dialog aprofundat” cu Rusia în următoarele săptămâni, în cazul în care nu se ajunge între timp la o pace solidă și durabilă pentru Ucraina.

În contrast cu aceste declarații, ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a transmis că Londra nu consideră că momentul este potrivit pentru reluarea dialogului cu Rusia. Într-un interviu acordat publicației Politico, Cooper a afirmat că nu a observat „nicio dovadă că Moscova își dorește pacea în Ucraina”.

Această poziție reflectă diferențele existente între statele europene în ceea ce privește strategia diplomatică față de Rusia, într-un context geopolitic complex și în continuă schimbare.