Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, la Kiev, că România trebuie să accelereze măsurile de combatere a dezinformării și să adopte modificările legislative necesare înainte de alegerile din 2028. Șeful statului a afirmat că progresele făcute până acum „nu sunt grozave” și a subliniat că noile reguli ar trebui să fie aprobate de Parlament până în vara anului 2027.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute după participarea la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est.

Întrebat despre măsurile luate de România pentru combaterea dezinformării și eficiența acestora, președintele a făcut diferența între domeniul audiovizual și platformele de socializare.

Potrivit acestuia, în cazul audiovizualului, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a propus modificări legislative care vizează extinderea competențelor instituției și actualizarea regimului sancțiunilor.

„Cei de la CNA au venit către noi cu niște propuneri de modificare a legii, astfel încât, de exemplu, liniile mari sunt două: raza de acoperire a CNA-ului să fie ceva mai mare și sancțiunile să fie proporționale cu valoarea banilor, azi, și nu când a fost făcută legea”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește rețelele sociale, președintele a spus că România este în urmă în aplicarea legislației europene.

„Pe partea de rețele sociale avem mult, mult de recuperat. Avem cele două normative europene, cu care suntem departe de implementare. Deci este ceva ce ne preocupă”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a declarat că își dorește să înțeleagă mai bine mecanismele prin care se propagă dezinformarea și a recunoscut că rezultatele obținute până acum sunt limitate. „Progresele pe care le-am făcut nu sunt grozave”, a spus președintele. Acesta a precizat că legislația ar trebui modificată înainte de următoarele runde de alegeri.

„Pentru că o să avem niște runde de alegeri în 2028, eu cred că în vara anului 2027 trebuie ca tot ceea ce noi am văzut în trecut să fie lege aprobată de Parlament, astfel încât să prevină pe cât posibil distorsionarea mesajelor din spațiul public”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a susținut că autoritățile trebuie să comunice mai rapid în situațiile de interes public, pentru a reduce spațiul în care pot apărea informații neverificate.

„De foarte, foarte multe ori autoritățile nu reușesc să dea răspunsul în timp real și dacă rămâne o plajă de incertitudine de șase ore, 12 ore, ea este umplută cu fel de fel de supoziții”, a afirmat președintele. Totodată, Nicușor Dan a spus că și mass-media are responsabilitatea de a face distincția între fapte și opinii.

Potrivit acestuia, în cazul unor subiecte importante, accentul ar trebui pus pe prezentarea faptelor și a documentelor oficiale, înaintea interpretărilor.

„Întrebarea pertinentă este către instituția care a emis actul. Dați-ne cronologia actelor. Cine a semnat? Când a semnat? Dar, din păcate, pare că preocuparea noastră este pe a interpreta înainte de a avea faptele bine puse, bine așezate”, a declarat președintele României.