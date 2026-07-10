Mbappe, susținut oficial după atacurile rasiste. Ce decizie a luat Senatul din Paraguay

Senatul din Paraguay a adoptat o moțiune prin care condamnă declarațiile rasiste făcute de senatoarea Celeste Amarilla la adresa lui Kylian Mbappe, după o ședință care a durat aproximativ cinci ore. Decizia vine după o serie de atacuri publice lansate de politiciană împotriva căpitanului naționalei Franței și pe fondul reacțiilor internaționale generate de acest caz.

Camera superioară a Congresului din Paraguay a analizat timp de cinci ore declarațiile făcute de senatoarea Celeste Amarilla, care a stârnit un val de reacții după mesajele rasiste adresate lui Kylian Mbappe.

Potrivit Le Parisien, senatorii au votat o moțiune prin care și-au exprimat sprijinul pentru fotbalistul francez și au condamnat afirmațiile parlamentarei. Documentul adoptat exprimă „respingerea absolută” a tuturor formelor de rasism și discriminare și precizează că declarațiile acesteia nu reprezintă poziția Senatului paraguayan.

Scandalul a izbucnit după ce Celeste Amarilla a lansat mai multe atacuri la adresa lui Mbappe, nemulțumită că acesta l-ar fi ignorat pe portarul Paraguayului la finalul meciului din optimile Cupei Mondiale.

„Bruta asta nici măcar nu a învăţat să scrie. În loc de lapte matern, sugea cocos, iar cele mai educate fiinţe pe care le-a auzit vreodată erau cimpanzeii”, a declarat ea pe X. Într-o altă postare, senatoarea l-a numit pe atacant „camerunez colonizat”.

Kylian Mbappe a răspuns public acuzațiilor și a calificat-o pe senatoare drept „demnă de dispreţ” și „nedemnă de funcţia sa”.

Replica fotbalistului nu a pus capăt conflictului. Celeste Amarilla a publicat ulterior o scrisoare deschisă de mari dimensiuni în care l-a atacat din nou pe jucător și l-a amenințat cu acțiuni în justiție dacă nu își va cere scuze.

Între timp, căpitanul Franței a primit mesaje de susținere din partea președintelui Emmanuel Macron, a guvernului din Paraguay, care a apreciat că declarațiile senatoarei sunt „contrare valorilor şi principiilor care stau la baza demnităţii umane”, dar și din partea ONU. De asemenea, Parchetul din Paris a deschis o anchetă.

În ciuda reacțiilor, Celeste Amarilla și-a menținut poziția. Marți, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Asunción, aceasta a recunoscut pentru scurt timp că a făcut o „prostie”, însă a continuat apoi atacurile la adresa lui Mbappe și a reluat amenințarea cu o plângere, invocând violențe sexiste și politice împotriva femeilor.

„I-aş spune lui Mbappé să-mi citească scrisoarea, pe care am scris-o în franceză şi în spaniolă. I-aş spune lui Mbappé să-mi citească scrisoarea, dacă ştie să citească, şi i-aş spune să se ferească de paraguayeni”, a declarat aceasta.

A doua zi, în timpul ședinței Senatului, parlamentara a revenit asupra subiectului și a criticat din nou comportamentul atacantului francez față de portarul Orlando Gill.

„Când Orlando Gill (portarul Paraguayului, n.r.), un tânăr care probabil că punea piciorul la Cupa Mondială pentru prima dată, care probabil că descoperea Europa pentru prima dată, juca în faţa întregii lumi şi întinde mâna cu toată umilinţa unui paraguayan, nenorocitul ăsta refuză să-i strângă mâna şi ţipă în faţa lui. Asta nu e specific francez. Un francez n-ar fi făcut niciodată aşa ceva”, a afirmat ea, adăugând ulterior: „Refuz să reduc întreaga această imensă Franţă, precum şi imensul său patrimoniu cultural, artistic şi democratic, la Mbappé.”

În paralel cu scandalul, Mbappe a evoluat joi în partida cu Maroc. Deși a ratat un penalty, atacantul a înscris primul gol al Franței și și-a ajutat echipa să câștige cu 2-0 și să obțină calificarea în semifinalele competiției.