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Cum arată victima perfectă a fraudelor cu investiții online. Poliția a făcut profilul

Cum arată victima perfectă a fraudelor cu investiții online. Poliția a făcut profilulFrauda online. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Peste 1.200 de persoane au fost victime ale fraudelor cu investiții în acțiuni și criptomonede în prima jumătate a anului 2026, potrivit unei analize realizate de Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române. Datele arată că cel mai frecvent profil este cel al unei persoane cu studii medii, cu vârsta cuprinsă între 66 și 75 de ani.

Polițiștii au analizat 1.252 de cazuri înregistrate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, pentru a identifica principalele caracteristici ale victimelor și modul în care sunt comise aceste fraude.

Majoritatea victimelor fraudelor provin din mediul urban

Potrivit analizei, 78% dintre victime, respectiv 992 de persoane, locuiau în mediul urban.

În ceea ce privește statutul profesional, 41,9% dintre victime erau pensionari, în timp ce 41,1% aveau un loc de muncă în momentul în care au fost înșelate.

Categoria de vârstă cu cea mai mare expunere a fost cea cuprinsă între 46 și 75 de ani, care reprezintă 64,1% din totalul victimelor. Cea mai tânără persoană identificată în analiză avea 16 ani, iar cea mai în vârstă 91 de ani.

În funcție de nivelul de educație, 50,8% dintre victime aveau cel mult studii medii, în timp ce 38,8% aveau studii superioare.

Cum sunt convinse victimele să trimită bani

Cel mai frecvent mod de operare a fost solicitarea directă a unor transferuri de bani, metodă întâlnită în 74,8% dintre cazuri.

În multe dintre scheme, victimelor li se promiteau câștiguri importante în urma unor investiții aparent profitabile. În 51,5% dintre situații, infractorii susțineau că banii vor fi investiți în acțiuni, iar în aproximativ 24% dintre cazuri erau promovate investițiile în criptomonede.

telefon frauda

Telefon. Sursa foto: Freepik

Poliția Română avertizează că astfel de fraude pornesc adesea de la reclame sau postări pe rețelele sociale, urmate de contactarea telefonică a victimelor și convingerea acestora să facă o primă investiție. Ulterior, când încearcă să își retragă presupusele câștiguri, victimelor li se pot solicita noi sume sub forma unor taxe sau comisioane.

Prejudicii de zeci de milioane de lei

În 1.038 de cazuri, banii au fost plătiți în lei, iar prejudiciul cumulat a depășit 58 de milioane de lei.

Alte 125 de victime au plătit în euro, pierderile totale depășind 2 milioane de euro.

În 193 de cazuri, prejudiciul a fost achitat în dolari, valoarea totală fiind de aproape 6 milioane de dolari.

Datele analizate de Poliția Română arată astfel amploarea financiară a fraudelor care folosesc investițiile online ca pretext pentru a convinge victimele să transfere bani către persoane sau platforme controlate de infractori.

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