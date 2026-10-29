Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu a făcut publice restanțele salariale încasate de judecători și nici veniturile judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în comunicatul în care a prezentat grilele de salarizare netă lunară ale magistraților. Datele publicate arată cât câștigă judecătorii de la instanțele de fond, tribunale și curțile de apel, în funcție de nivelul instanței și de gradul profesional.

Veniturile judecătorilor de la Înalta Curte depășesc, în medie, 12.000 de euro pe lună, potrivit informațiilor publice. În comparația menționată în materialele referitoare la salarizarea magistraților, România se află după Italia și Danemarca în privința acestor venituri, care sunt de aproape șase ori mai mari decât salariul mediu din țară.

Sumele încasate de magistrați pentru restanțe salariale pot ridica veniturile anuale la valori considerabile. În declarația de avere publicată până în urmă cu doi ani, fosta președintă a Curții de Apel Iași, Diana Micu Cheptene, a raportat că a primit 900.000 de lei din restanțe salariale în 2023. În acel an, salariul și restanțele încasate au dus la un venit lunar de peste 22.500 de euro, potruvit TVR.

CSM nu a inclus în datele comunicate informații despre astfel de sume și nici o situație a veniturilor judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit grilelor prezentate de CSM, salariile nete lunare ale judecătorilor, cu sporuri incluse, sunt următoarele:

-Judecător stagiar: între 6.990 și 8.285 de lei;

-Judecător cu grad de judecătorie: între 10.486 și 16.157 de lei;

-Judecător cu grad de tribunal: între 14.390 și 17.948 de lei;

-Judecător cu grad de curte de apel: între 16.309 și 20.346 de lei.

Datele CSM se referă la 4.544 de judecători, situație înregistrată la 26 octombrie. Dintre aceștia, 2.076 activau la judecătorii, 1.503 la tribunale și 965 la curțile de apel.

În comunicatul său, CSM a comparat veniturile magistraților cu salariul mediu din România și cu nivelurile înregistrate în Uniunea Europeană. Potrivit Consiliului, salariul brut minim al unui judecător stagiar reprezintă de 1,26 ori salariul mediu brut național, în timp ce salariul unui judecător definitiv cu grad de judecătorie ajunge la 1,89 ori acest reper.

Media europeană indicată de CSM este de aproximativ 2,13 salarii medii brute, pe baza tabloului de bord al justiției din Uniunea Europeană din 2026 și a datelor CEPEJ din 2024.

În august 2026, salariul mediu în România a fost de 5.688 de lei net și 9.497 de lei brut.

CSM a mai arătat că, într-o analiză comparativă din iulie 2025, România ocupa locul 20 din 27 de state membre ale Uniunii Europene în privința salariilor brute și locul 22 în privința salariilor nete pentru judecătorii aflați la începutul carierei.

Comunicatul CSM a fost publicat în contextul dezbaterilor privind salarizarea magistraților și după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins în unanimitate cererile formulate de cinci judecători, actuali sau foști, care reclamau executarea incompletă a unor hotărâri judecătorești prin care statul fusese obligat să achite diferențe salariale considerate discriminatorii.

CSM a susținut că salariile judecătorilor din România sunt sub media europeană și a prezentat comparații cu nivelurile de salarizare din celelalte state membre. Comunicatul nu oferă însă o imagine completă a veniturilor magistraților, întrucât nu include restanțele salariale încasate și nici salariile judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție.