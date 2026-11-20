Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” se întoarce în Africa. Revista și două monede din Eritreea, de luni, la chioșcuri

Numărul 31 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” prezintă Eritreea, o țară independentă doar din 1993, dar al cărui teritoriu a fost locuit încă din preistorie. Numele Eritreea provine din termenul grecesc pentru Marea Roșie, Eritreu, un nume adoptat ulterior de italieni când și-au stabilit acolo o colonie. Se crede că aici este teritoriul de unde au migrat primii oameni din Africa spre restul lumii. În apropierea orașului Massawa s-au găsit unelte din piatră și obsidian vechi de peste 125.000 de ani. De asemenea, au fost descoperite picturi rupestre și alte artefacte, lucru care demonstrează că ținutul a fost locuit din cele mai vechi timpuri.

În jurul anului 100 î.Hr., în zonă a fost creat Regatul Aksum, care a devenit intermediar în comerțul dintre Roma și India. Acest regat a adoptat creștinismul în jurul anului 350 d.Hr. și este menționat de către persanul Mani ca unul dintre cele patru mari imperii ale vremii, alături de chinezi, persani și romani, mai aflăm din revista dedicată acestei țări. Istoria acestui popor a cunoscut și dominația otomană pentru cîteva secole, iar, din 1890, Eritreea a fost colonie a Italiei, apoi, din 1952, a făcut parte din Etiopia, reușind să-și câștige independența în 1993. Nici după acest moment, locuitorii acestei țări nu au avut o viață liniștită, Eritreea intrând în război cu Etiopia și având conflicte armate și cu un alt vecin, Djibouti.

Pentru colecționari, acest număr vine cu două monede, de 5 si 10 cenți din Eritreea. Acestea sunt subdiviziuni ale monedei naționale – nakfa. Deși Eritreea a fost una dintre primele țări care a bătut monedă proprie, în urmă cu 2000 de ani, a folosit timp de secole monede impuse de ocupanți, recuperându-și moneda, nafka, la aproape cinci ani după cucerirea independenței. Ambele monede înfățișează luptători din Frontul Popular de Eliberare Eritreean, mișcarea secesionistă care a luptat pentru independență.

Secțiunea “Banii de-a lungul secolelor” vine cu o nouă lecție de istorie interesantă, având ca temă bancherii din Evul Mediu. Citiți pentru a afla cum și unde au apărut primele bănci comerciale și unde s-a făcut primul schimb valutar.

Numărul 31– Eritreea este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 23 noiembrie, la prețul de 39.99 lei!

Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!