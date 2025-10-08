Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” continuă călătoria sa fascinantă

După succesul primului număr, colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” continuă aventura sa educativă și culturală, aducând în prim-plan o nouă destinație: Peru, inima Americii de Sud.

De luni, 13 octombrie, la toate chioșcurile de ziare din țară, apare numărul 2 al colecției, însoțit de o piesă cu adevărat specială: bancnota autentică de 5.000 Inti din Peru, o comoară istorică care poartă în sine poveștile unei civilizații milenare.

Pe fața bancnotei îl regăsim pe amiralul Miguel Grau, considerat erou național al Peru, simbol al curajului și onoarei. Pe verso descoperim o scenă autentică din viața de zi cu zi a pescarilor peruvieni.

Numele „Inti” provine de la zeul soare al civilizației Inca, protectorul luminii și al vieții. A fost moneda oficială a statului peruvian între 1985 și 1991. Deși nu mai este în circulație, bancnota de 5.000 Inti rămâne o piesă de colecție valoroasă, cu o poveste fascinantă despre istorie, cultură și reziliență.

Alături de bancnotă, cititorii vor găsi în revistă o secțiune amplă dedicată curiozităților despre Peru, despre civilizația incașă, istoria monedei și simbolurile care o însoțesc. Iar pentru colecționari, acest număr aduce și un cadou practic: o cutie specială pentru fișele numismatice, perfectă pentru a păstra ordonat toate descoperirile din lume. La fiecare două săptămâni, o nouă țară, o nouă bancnotă și o nouă poveste se adaugă acestei enciclopedii vii a lumii.

Nu uitati! Luni, 13 octombrie la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei.

Următorul număr apare luni, 27 octombrie.

Adună comorile lumii și descoperă poveștile lor, monedă cu monedă, bancnotă cu bancnotă!