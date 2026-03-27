Trump își va pune semnătura pe noile bancnote americane. E primul președinte în exercițiu care face asta

Donald Trump va fi primul președinte în exercițiu al Statelor Unite ale Americii care își va avea numele pe banii americani, a anunțat Departamentul Trezoreriei, potrivit The Wall Street Journal.

Administrația SUA va pune semnătura președintelui Trump pe noile monede de hârtie americane, o premieră pentru un președinte în exercițiu, a anunțat joi Departamentul Trezoreriei. Acesta a mai anunțat că numele lui Trump va apărea alături de cel al secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, în onoarea celei de-a 250-a aniversări a țării, care va avea loc anul acesta.

„Nu există o modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale marii noastre țări și ale președintelui Donald J. Trump decât bancnotele de dolari americani care îi poartă numele”, a spus Bessent.

Secretarul Trezoreriei și trezorierul SUA sunt cei care semnează de obicei bancnotele.

O comisie federală a aprobat luna aceasta designul monedei de aur, care îl prezintă pe Trump pe față și un vultur pe revers. De obicei, președinții americani nu apar pe monede decât după ce sunt morți, deși Calvin Coolidge a fost pe o monedă care sărbătorește cea de-a 150-a aniversare a țării.

Grupul de supraveghere „Cetățeni pentru Responsabilitate și Etică din Washington” a declarat că președinții în funcție nu semnează bani, deoarece este legat de conceptul că banii provin de la trezorerie, nu de la un monarh.

„Există o ironie tristă în a spune că se face pentru a onora cea de-a 250-a aniversare a declarării independenței noastre, deoarece este un simbol al lucrului față de care ne declaram independența”, a susținut Jordan Libowitz, purtător de cuvânt al grupului.

Donald Trump a devenit faimos prin faptul că și-a pus numele pe hoteluri, terenuri de golf, vodcă, fripturi și haine. Abordarea specifică marketingului a continuat și în timpul președinției.

În timpul primului său mandat, Trump și-a pus semnătura pe cecurile de stimulare economică pe care americanii le-au primit în timpul pandemiei de Covid.