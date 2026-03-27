Pentagonul ar putea trimite alți 10.000 de soldați lângă Iran. Trump confirmă că CIA i-a spus că Mojtaba Khamenei e gay. Live text

Rebelii Houthi din Yemen au declarat joi că sunt pregătiți să lupte alături de Iran împotriva SUA și Israelului, amenințând că vor deschide un nou front de-a lungul Mării Roșii, care servește drept rută comercială globală cheie.

Grupul terorist susținut de Iran a declarat că va fi gata să intre în luptă în orice moment, în urma avertismentului Teheranului că războiul s-ar putea extinde la strâmtoarea Bab al-Mandab dacă SUA lansează o invazie terestră.

„Suntem pe deplin pregătiți din punct de vedere militar, cu toate opțiunile”, a declarat un lider Houthi pentru Reuters, sugerând că grupul rebel se află în coordonare directă cu Iranul.

„Până acum, Iranul se descurcă bine și învinge inamicul în fiecare zi, iar bătălia merge în direcția sa. Dacă se întâmplă ceva contrar acestui lucru, atunci putem evalua”, a adăugat el.

Implicarea teroriștilor Houthi în război amenință direct strâmtoarea Bab al-Mandab, un pasaj lat de 32 de kilometri situat la sud-vest de Yemen, unde își are baza grupul rebel.

Consiliul de Securitate al ONU a programat o consultare cu uși închise privind Iranul pentru vineri dimineață, potrivit The Times of Israel.

Rusia a solicitat întâlnirea privind atacurile americano-israeliene asupra infrastructurii civile din țară, au declarat doi diplomați ONU, vorbind joi seară sub condiția anonimatului, deoarece întâlnirea nu este publică.

Statele Unite, care dețin președinția Consiliului de Securitate, au programat întâlnirea.

Președintele SUA, Donald Trump, confirmă că a primit un briefing al Agenției Centrale de Informații (CIA) prin care a fost informat că noul ayatollah al Iranului, Mojtaba Khamenei, este gay.

New York Post a făcut dezvăluirea pentru prima dată pe 16 martie, relatând că CIA consideră că tatăl lui Khamenei, Ali, ucis ulterior, se temea că sexualitatea fiului său îl făcea nepotrivit pentru a-l înlocui în funcția de lider suprem.

Se pare că Trump a fost iritat de evaluarea CIA conform căreia tânărul Khamenei a avut o relație sexuală pe termen lung cu tutorele său din copilărie.

Întrebat într-un interviu pentru Fox News dacă CIA i-a spus într-adevăr că Khamenei este gay, Trump a răspuns: „Au spus asta, dar nu știu dacă doar ei au fost. Cred că mulți oameni spun asta, ceea ce îl pune pe [Khamenei] într-o poziție proastă în acea țară anume”.

Trump a trecut apoi rapid către criticarea susținătorilor feminiști și queer ai palestinienilor. „Trebuie să zâmbesc în sinea mea când văd oameni care încearcă să apere regimul palestinian - femei pentru Palestina. Dar ei ucid femei dacă nu... porți anumite haine pe toată fața”, spune Trump.

„Când mă uit la «Homosexuali pentru Palestina», ei ucid homosexuali... și mă întreb, cine sunt «Homosexualii pentru Palestina», a mai spus Trump.

Casa Albă și Pentagonul iau în considerare trimiterea a cel puțin încă 10.000 de soldați în Orientul Mijlociu, în următoarele zile, potrivit unui oficial american de rang înalt în domeniul apărării, citat de Axios.

Informația apare la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea ultimatumului pentru Iran până pe 6 aprilie, decizie interpretată ca perioadă în care SUA să poată pregăti o operațiune la sol, contra insulelor din Strâmtoarea Ormuz sau în căutarea uraniului îmbogățit.

Dacă administrația Trump decide să trimită trupe suplimentare, aceasta va crește semnificativ numărul de soldați pe care SUA îi are în regiune și ar fi un alt semnal că o operațiune terestră americană în Iran este pregătită serios.

Creșterea masivă a trupelor terestre este luată în considerare în timp ce președintele Trump spune că SUA negociază cu Iranul un acord pentru a pune capăt războiului. Oficialii iranieni nu au fost încă de acord să organizeze o întâlnire la nivel înalt cu SUA și suspectează că efortul diplomatic american este o înșelăciune.

Oficialul american citat de Axios se așteaptă ca decizia să fie luată săptămâna viitoare și a declarat că trupele vor proveni din unități de luptă diferite de cele care au fost deja trimise în regiune.

Wall Street Journal a relatat pentru prima dată că administrația Trump ia în considerare trimiterea de întăriri de trupe lângă Iran.

Pentagonul dezvoltă opțiuni militare pentru o „lovitură finală” în Iran, care ar putea include utilizarea forțelor terestre și o campanie masivă de bombardamente, mai scrie Axios.

Trump nu a luat încă o decizie cu privire la urmărirea vreunuia dintre aceste scenarii, dar sursele spun că este gata să escaladeze situația dacă discuțiile cu Iranul nu dau rezultate tangibile în curând.

Mai multe întăriri, inclusiv mai multe escadrile de avioane de vânătoare și mii de soldați, sunt așteptate să sosească în Orientul Mijlociu în următoarele zile și săptămâni.

O unitate expediționară a Pușcașilor Marini va sosi în această săptămână, iar o alta este în desfășurare. Elementul de comandă al Diviziei 82 Aeropurtate a fost instruit să se desfășoare în Orientul Mijlociu cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de soldați.

Departamentul de Stat a emis o actualizare amplă a avertismentelor sale de călătorie la nivel global, ridicând nivelurile de risc pentru mai multe națiuni din Orientul Mijlociu și avertizând asupra unor amenințări sporite, potrivit Fox News.

Americanii care călătoresc în străinătate ar putea fi ținte ale unor arestări arbitrare sau atacuri, a avertizat agenția.

În harta sa interactivă a lumii, agenția a etichetat mai multe țări din Orientul Mijlociu ca fiind nesigure pentru americani. Arabia Saudită, Oman, Kuweit și Bahrain au trecut de la avertismentele de Nivel 2 la Nivel 3, ceea ce înseamnă că americanii ar trebui să fie precauți sau să își reconsidere complet călătoriile în aceste locații, a relatat pentru prima dată New York Post.

Iranul a fost etichetat drept o destinație de „Nivel 4: Nu călătoriți”, americanii confruntându-se cu riscuri de detenție abuzivă, violență și răpire pe fondul tulburărilor de acolo.

Săptămâna trecută, Departamentul de Stat a emis o alertă de securitate la nivel mondial, avertizând americanii să fie precauți cu privire la amenințările din partea grupurilor legate de Iran.

„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem, nici măcar parcurile, zonele de agrement și destinațiile turistice de oriunde din lume nu vor mai fi sigure pentru dumneavoastră”, a avertizat generalul de brigadă iranian Abolfazl Shekarchi americanii și israelienii la televiziunea de stat iraniană.

Printre țările cu avertisment de nivel 4 („Nu călătoriți”) se numără Afganistanul, Haiti, Irakul, Libia, Rusia, Somalia, Sudanul, Ucraina și Yemenul.

Este posibil ca SUA să nu aibă o prezență consulară în aceste națiuni, iar cetățenii americani de acolo ar putea întâmpina dificultăți în accesarea serviciilor. Rusia, în special, este cunoscută pentru reținerea ilegală a americanilor de ani de zile.

Printre țările cu un avertisment de Nivel 3 - ceea ce înseamnă că americanii ar trebui să își reconsidere călătoriile - se numără Bahrain, Columbia, Honduras, Israel, Nicaragua, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Venezuela.

Printre țările în care americanii ar trebui să dea dovadă de o prudență sporită (Nivelul 2) se numără Cuba, Republica Dominicană, Franța, Groenlanda, Italia, Mexic și Regatul Unit.

Parți din Mexic au fost desemnate ca zone de Nivel 4, inclusiv Sinaloa și Colima, în timp ce alte state precum Jalisco și Baja California sunt desemnate ca zone de Nivel 3 din cauza activității cartelurilor.