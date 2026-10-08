Economie

Banca Angliei schimbă banii. Când intră în circulație noile bancnote. Marile personalități, înlocuite cu animale

Banca Angliei schimbă banii. Când intră în circulație noile bancnote. Marile personalități, înlocuite cu animaleLire. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Ariciul european, bufnița de câmp, bondarul cu coadă albă și papagalul de mare atlantic vor deveni imaginile centrale ale viitoarei serii de bancnote britanice, a anunțat Banca Angliei.

Banca Angliei înlocuiește marile personalități cu animale

Decizia vine după o consultare publică la care au participat aproape 500.000 de persoane, spune Banca Angliei.

Cele patru animale au fost selectate dintr-o listă de 18 specii, împărțite în trei categorii: mamifere, păsări și amfibieni, insecte și pești. Bufnița de câmp, bondarul cu coadă albă și ariciul european au fost cele mai populare opțiuni din categoriile lor. Papagalul de mare a fost ales pentru că a fost cea mai populară specie marină.

Noile imagini vor înlocui treptat figurile istorice de pe actualele bancnote din Marea Britanie. În prezent, bancnota de 5 lire îl are pe Winston Churchill, cea de 10 lire o prezintă pe Jane Austen, iar bancnotele de 20 și 50 de lire îi au pe J.M.W. Turner și Alan Turing.

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Cum își apără decizia Banca Angliei

Schimbarea a generat controverse în Marea Britanie încă de la anunțarea temei pentru noua serie. Decizia de a pune accent pe fauna britanică a fost criticată de politicieni precum lidera conservatoare Kemi Badenoch și liderul Reform UK, Nigel Farage, care au contestat înlocuirea personalităților istorice.

Animale Banca Angliei

Animale Banca Angliei

Banca Angliei susține însă că alegerea animalelor ar avea și un rol practic. Imaginile trebuie să fie ușor de recunoscut și să permită integrarea unor elemente moderne de securitate, menite să reducă riscul de falsificare. Papagalul de mare va contribui, de asemenea, la reprezentarea mediului marin și a litoralului britanic, mai susține instituția.

Când vor intra în circulație noile bancnote

Procesul de realizare a noilor bancnote va dura câțiva ani. Vor urma etapele de proiectare, testare și producție, inclusiv integrarea unor noi materiale și tehnologii de securitate. Banca Angliei nu a stabilit încă ce animal va apărea pe fiecare dintre bancnotele de 5, 10, 20 și 50 de lire.

Noua serie va păstra însă portretul monarhului. Astfel, regele Charles al III-lea va continua să apară pe bancnote, în timp ce actualele bancnote cu efigia reginei Elisabeta a II-a vor rămâne valabile.

Banca Angliei spune că aproape 500.000 de persoane au participat la consultarea din iunie-iulie 2026, înregistrându-se 478.531 de răspunsuri, cel mai mare număr primit vreodată pentru o consultare privind imaginile de pe bancnote.

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