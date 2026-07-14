Comunitatea românească din Marea Britanie are un rol tot mai important în economia britanică, iar percepțiile negative promovate în spațiul public sunt contrazise de datele oficiale, arată un raport realizat de dr. Alina Dolea, profesor și cercetător în comunicare strategică și diplomație publică la Bournemouth University, împreună cu Consiliul Consultativ al Diasporei Române (ACORD UK).

Potrivit studiului, peste 1,3 milioane de români dețin în prezent statut de rezident în Marea Britanie, ceea ce transformă comunitatea românească în a patra cea mai numeroasă populație născută în afara Regatului Unit, după cele provenite din India, Pakistan și Polonia.

Autoarea raportului atrage atenția asupra diferenței dintre discursul politic și realitatea din teren.

„Există o discrepanţă între discursul politic şi mediatic şi interacţiunile curente din viaţa de zi cu zi. Discursul politic şi mediatic la care ma refer survine pe fondul declaraţiilor anti-imigratie făcute de unii politicieni (precum Farage) care reiterează stereotipuri negative la adresa românilor... De la cele mai vechi (de acum 10 ani - cand se vorbea de o invazie a românilor saraci şi de teama de a avea un vecin roman) la cele de anul trecut cand Farage a declarat că românii mănâncă lebedele dintr-un parc central din Londra”, a declarat dr. Alina Dolea.

În contrast cu aceste afirmații, datele statistice arată că românii și bulgarii au cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă din Regatul Unit, de 80,4%, peste media populației britanice.

Raportul evidențiază și contribuția financiară semnificativă a românilor la bugetul Marii Britanii. În anul fiscal 2019-2020, cetățenii români au plătit aproximativ 2,399 miliarde de lire sterline sub formă de impozit pe venit și contribuții la asigurările naționale, o sumă de peste șase ori mai mare decât totalul beneficiilor sociale încasate în aceeași perioadă.

Totodată, salariul mediu lunar al angajaților români a crescut cu 45% între 2019 și 2025, ajungând la 2.427 de lire sterline, apropiindu-se de media națională britanică.

Documentul analizează și dezvoltarea antreprenoriatului românesc în Regatul Unit. Potrivit dr. Alina Dolea, afacerile înființate de români nu mai sunt concentrate doar în domenii tradiționale.

„Antreprenoriatul s-a diversificat de la construcţii, logistică, depozite, fabrici de carne (100% româneşti în UK), la robotică, AI, inginerie, energie”, explică cercetătoarea.

Raportul arată însă că mulți români continuă să lucreze sub nivelul pregătirii profesionale. Aproape 39% dintre angajații români ocupă posturi inferioare calificării pe care o dețin, deși unul din trei adulți români din Marea Britanie are studii universitare.

„E un element de specific cultural legat de faptul ca românii vor încerca să obţină certificări şi diplome tocmai pentru că sunt importante în mentalitatea românească, dar şi pentru că sunt importante în UK pentru avansarea în carieră. Românii din UK sunt, în proportie de 39% calificaţi la nivel universitar şi postuniversitar şi lucrează, de fapt, sub pregatirea lor”, precizează Alina Dolea.

Raportul abordează și controversele privind împrumuturile pentru studenți, susținând că problema este una de reglementare și nu are legătură cu naționalitatea beneficiarilor.

„Accesarea de student loans e perfect legală; problema e de fapt sistemică şi e legată de cum sunt reglementaţi furnizorii de servicii / cursuri / diplome care nu au o evaluare a prezenţei studenţilor... modul în care guvernul şi presa au vorbit despre asta a încadrat statistica în termeni de 'românii fraudează', ceea ce e incorect statistic”, afirmă autoarea raportului.

Datele arată că 75% dintre studenții români din Regatul Unit sunt și angajați, contribuind astfel la economia britanică în timp ce își continuă studiile.

Studiul mai evidențiază rolul esențial al românilor în domenii precum sănătatea, construcțiile și agricultura. Numărul românilor care lucrează în sistemul public de sănătate britanic (NHS) a depășit 6.500 în 2025, România reprezintă principala sursă de forță de muncă străină în construcții, iar în perioada pandemiei românii și bulgarii au asigurat aproximativ două treimi din lucrătorii sezonieri din agricultură.

În concluzie, dr. Alina Dolea consideră că imaginea comunității românești se schimbă treptat.

„Schimbările de percepţie au loc treptat pe măsură ce devin mai vizibile în spaţiul public contribuţiile românilor la societatea britanică”, afirmă cercetătoarea.

Raportul recomandă consolidarea colaborării dintre autoritățile din România și Marea Britanie, inclusiv prin crearea unui grup comun de lucru și prin măsuri care să faciliteze recunoașterea calificărilor profesionale ale românilor stabiliți în Regatul Unit.