Escrocii au provocat prejudicii de peste un milion de lei în Republica Moldova, după ce s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, ai Băncii Naționale și ai companiei Orange, potrivit PRO TV Chișinău.

Alte trei cazuri de fraudă, comise anterior, au fost raportate recent autorităților, în timp ce Poliția avertizează că infractorii își adaptează metodele pentru a convinge victimele să își predea economiile sau chiar să contracteze credite.

În ultimele 24 de ore, 89 de tentative de escrocherie au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor.

Potrivit Poliției, infractorii folosesc identitatea unor instituții publice, financiare sau companii cunoscute pentru a crea impresia unei proceduri oficiale și urgente.

În două dintre cazurile investigate, escrocii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Băncii Naționale a Moldovei.

Victimelor li s-a spus fie că ar fi implicate în activități ilegale, fie că banii din conturile lor trebuie „securizați”. Sub presiunea creată de falșii funcționari, acestea au fost convinse să predea sume importante în numerar.

Într-un alt caz, infractorii au pretins că sunt reprezentanți ai companiei Orange și au convins victima să transmită 360.000 de lei prin intermediul unui curier.

O parte din sumă provenea din credite bancare contractate special pentru a răspunde solicitărilor escrocilor.

Anchetatorii avertizează că infractorii încearcă tot mai des să determine victimele să își folosească toate economiile și să ia împrumuturi înainte de a preda banii.

Un alt caz a fost înregistrat la Cahul, unde o persoană a fost vizitată la domiciliu de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al SIS.

Acesta i-a spus victimei că ar fi implicată într-o presupusă schemă de finanțare a terorismului. Sub presiunea acuzațiilor, persoana i-a înmânat 16.000 de dolari și 14.000 de lei.

În toate cazurile investigate, banii au fost predați în numerar, direct sau prin intermediul unor curieri.

Poliția Republicii Moldova avertizează că nicio instituție a statului și nicio bancă nu le cere cetățenilor să predea bani, să își transfere economiile sau să contracteze credite pentru „protejarea” conturilor.

Autoritățile recomandă verificarea directă a oricărui apel sau mesaj suspect la instituția în numele căreia se prezintă persoana care solicită bani.

Poliția continuă investigațiile privind fraudele raportate și le cere cetățenilor să nu predea bani sau date bancare persoanelor care îi contactează telefonic și invocă situații urgente.