Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, a declarat că își dorește eliminarea tuturor imprimantelor din minister, după ce, în prima săptămână de la preluarea mandatului, a avut de citit un volum mare de documente pe hârtie. Oficialul a invocat inteligența artificială ca posibil instrument de sprijin în procesarea documentelor.

„Într-o săptămână, cred că am văzut aproape un sfert de metru cub de hârtie pe care trebuia să o și citesc. Vă puteți imagina, poate, rolul imediat al AI în procesul ăsta. De când am venit, mi-am schimbat puțin obiectivele. Acum îmi doresc ca toate imprimantele din minister să dispară”, a declarat Bogdan Dumitru, joi seara, la prezentarea rezultatelor studiului „Cum folosesc firmele din România inteligența artificială?”, realizat de Edge Institute și Confederația Patronală Concordia.

Ministrul a vorbit și despre voucherele care ar putea fi acordate companiilor private, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), pentru adoptarea inteligenței artificiale.

Potrivit lui Bogdan Dumitru, sprijinul financiar ar urma să le permită companiilor să testeze și să valideze procese și integrări bazate pe AI înainte de implementarea completă.

„Așa cum sunt și în programul de guvernare, aceste vouchere vin, în primul rând, să ajute o companie, în special IMM-urile, să valideze un proces, să valideze o anumită integrare, o adopție a unor componente AI în ecosistemul lor. Dacă acest proces va funcționa, el va primi în continuare genul ăsta de suport”, a spus ministrul.

Acesta a precizat că obiectivul este ca firmele să aibă acces la resurse pentru a verifica dacă soluțiile adoptate produc rezultatele așteptate, urmând ca procesele validate să fie implementate integral.

Întrebat despre efectele inteligenței artificiale, ministrul delegat a apreciat că impactul va fi unul „fantastic sau colosal”, însă a precizat că nu îi este clar, deocamdată, cum se va manifesta acesta.

„Pot spune cu certitudine că AI trebuie folosită cu adevărat. Pe parcurs, o să ne lămurim, nu numai noi, în România sau în zona firmelor private, dar poate și la nivel global”, a afirmat Bogdan Dumitru.

În opinia sa, statul ar trebui să aibă rolul de facilitator pentru companiile din România în procesul de adoptare a inteligenței artificiale, astfel încât acestea să își poată îmbunătăți competitivitatea.

Studiul „Cum folosesc firmele din România inteligența artificială?” a fost realizat pe un eșantion de 1.003 companii românești cu cel puțin zece angajați.

Cercetarea a analizat nivelul de digitalizare al firmelor, obstacolele întâmpinate în adoptarea inteligenței artificiale și diferențele dintre categoriile de companii.