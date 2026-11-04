Digitalizarea nu a omorât dosarul cu șină. Cine le mai cumpără

Digitalizarea a redus treptat consumul de papetărie în companii, însă dosarele cu șină, bibliorafturile și hârtia continuă să se vândă în volume importante. George Anghel, CEO și cofondator al Austral Trade Group, spune că piața tradițională scade de la an la an, dar nu a dispărut, iar unele produse sunt încă folosite masiv inclusiv în instituții și companii private.

Invitat în podcastul „Picătura de business”, moderat de Radu Preda, antreprenorul a spus că a fost el însuși surprins de volumul actual al vânzărilor.

„Întâmplător, acum câteva zile am avut o mică discuție cu colegii mei. Și am avut surpriza să aflu că vindem în continuare sute de mii de dosare cu șină”, a spus George Anghel.

Bibliorafturile sunt și ele folosite în continuare.

„În special în companiile publice, în companiile de stat. Din nefericire. V-o spun ca cetățean, nu ca antreprenor”, a afirmat acesta.

George Anghel a povestit și o situație întâlnită într-o bancă privată importantă din România.

În timpul unei negocieri privind termenele de plată, acesta a constatat că procedurile interne presupuneau în continuare verificări și documente suplimentare înainte ca factura să poată fi achitată.

„Cele două doamne s-au opus categoric și ne-au spus că acele pachete trebuie verificate, numărate, făcute niște fișe de recepție și de magazie și de-abia după aceea”, a povestit antreprenorul. Concluzia sa a fost ironică: „Este o bancă mare, privată. Iată de ce în continuare se vând sute de mii de dosare cu șină în România.” <

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Tendința generală este însă clară: consumul de papetărie clasică pentru birouri se reduce.

„Papetăria tradițională scade. Aș spune că papetăria școlară se menține de câțiva ani încoace. (...) Dar papetăria strictă, tradițională, pentru uzul în birou, scade natural. Scade natural și e cumva firesc. Adică 1-2% pe an, probabil, scade”, a explicat George Anghel. În schimb, zona școlară rămâne stabilă.

„Instrumentele de scris vindem. Vindem foarte mult în zona școlară”, a spus acesta.

Antreprenorul a remarcat inclusiv faptul că stilourile continuă să se vândă în volume surprinzător de mari la începutul anului școlar.

„Stilouri vindem, de exemplu, surprinzător de multe. La fiecare început de an școlar”, a afirmat George Anghel.

În cadrul podcastului s-a discutat și despre viitorul scrisului de mână într-o lume în care tastatura și comenzile vocale ocupă un loc tot mai important. George Anghel a povestit că firma a participat la evenimente dedicate scrisului de mână, unde au fost prezenți mii de copii și părinți.

„Au fost câteva mii de oameni acolo (...) s-au adunat copiii, li s-au dat niște teme, au venit cu părinții, au fost mii de copii acolo și de părinți”, a spus acesta.

Chiar și în viața profesională, Anghel spune că a ajuns să scrie tot mai rar de mână.

„Mi-am dat seama că probabil nu mai scrisesem de două luni de zile de mână. Mi-am dat seama în timp ce scriam că scriu urât”, a povestit antreprenorul.

Scăderea papetăriei clasice a determinat Austral să își extindă portofoliul. Compania a trecut de la „Office Supplies” la „Business Solutions”, iar mai recent la ceea ce în industrie este numit „Workplace Solutions”.

„De 10 ani am început să ne gândim la viitor un pic”, a spus George Anghel.

Firma a intrat astfel în zona produselor de curățenie și igienă, iar ulterior și în cea a echipamentelor de protecție a muncii.

„Ne-am apucat să vindem produse de curățenie, ne-am apucat să vindem produse de protecție a muncii. Sunt cumva Magazinul Victoria, 50 de magazine într-un singur”, a explicat acesta.

Modelul de business s-a schimbat, dar papetăria tradițională nu a dispărut. În ciuda digitalizării, dosarele cu șină, hârtia și instrumentele de scris continuă să aibă o piață importantă.