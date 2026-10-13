Cardul de sănătate va fi scos din uz. Ce se va schimba pentru pacienți

Cardul de sănătate ar urma să fie înlocuit definitiv odată ce populația va trece la noul format de carte electronică de identitate, iar informațiile medicale ale pacienților ar trebui să fie integrate treptat într-o platformă care să poată fi consultată de medici. Răzvan Vulcănescu, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și expert în politici de sănătate, a explicat în emisiunea „Picătura de business”, moderată de Radu Preda, cum ar trebui să funcționeze noul sistem.

Discuția a pornit de la digitalizarea sistemului medical și de la faptul că unele dintre proiectele discutate încă din 2017 sunt abia acum aproape de implementare.

„S-ar putea să mai fie nevoie de câțiva ani, din păcate, pentru că lucrurile încă nu sunt chiar atât de pregătite și chiar atât de gata, așa cum ne-am dorit cu toții”, a spus Răzvan Vulcănescu.

Radu Preda a remarcat că noua platformă poate fi considerată, în acest moment, o versiune care încă trebuie testată.

Răzvan Vulcănescu a explicat că una dintre provocări este numărul foarte mare de persoane care ar urma să folosească sistemul.

„Este o versiune care trebuie să fie testată, astfel încât ea să fie posibil implementată la nivel de întreg sistem. Gândiți-vă că vorbim de o trecere de la utilizatori care până acum însemnau furnizorii, la utilizatori care înseamnă și fiecare pacient asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Deci vorbim, grosso modo, de 20 de milioane de utilizatori care, dacă ar fi să utilizeze platforma simultan, vă dați seama cum s-ar bloca ea”, a declarat fostul președinte al CNAS.

El a spus că platforma trebuie să conțină informații medicale actualizate și să reducă povara administrativă atât pentru pacient, cât și pentru medic.

„Și, pe de altă parte, datele care sunt preluate în platformă să fie relevante, să fie informații de actualitate, astfel încât pacientul să nu mai fie poștașul datelor sale medicale. Este foarte important să-și asume fiecare rolul în sistem. Dezvoltatorul și beneficiarul, care este Casa Națională de Asigurări de Sănătate, trebuie să înțeleagă că actul medical reprezintă singurul aspect de care trebuie să se ocupe medicul. El nu trebuie să gestioneze administrativ, contabil sau alte aspecte care nu țin de actul medical”, a spus Vulcănescu.

Expertul a explicat că unul dintre obiective este eliminarea situațiilor în care pacientul transportă fizic documentele și informațiile medicale între diferiți furnizori.

„Astfel încât el să nu mai umble cu dosarul cu șină, să nu mai plimbe analizele de la un furnizor la altul. Și mai plecăm și de la prezumția că pacientul este un pacient informat și un pacient care are responsabilitatea informațiilor pe care le transmite el, la rândul lui, de la un medic la altul, pentru că a ajuns pacientul să fie nu doar curier de documente, ci și curier de vorbe”, a declarat Răzvan Vulcănescu.

Acesta a spus că sistemul ar trebui să permită medicilor din specialități diferite să consulte informațiile introduse de colegii lor.

„Există o componentă care permite medicilor să interacționeze în platformă, astfel încât ei să poată să vizualizeze informațiile care au fost introduse de către un medic de o altă specialitate și să te asiguri că medicația, tratamentul, întreaga abordare pe care tu o ai față de pacientul pe care îl ai în față nu intră în conflict cu celelalte afecțiuni pe care el le are și medicația trebuie să fie ajustată ca atare”, a spus acesta.

Întrebat dacă platforma ar urma să conțină dosarul medical complet al pacientului, Vulcănescu a răspuns: „Așa se dorește să fie, da. Asta este intenția.”

Radu Preda l-a întrebat apoi direct dacă actualul card de sănătate va fi înlocuit definitiv.

„Cardul de sănătate va fi înlocuit definitiv în momentul în care toată lumea va avea formatul de buletin electronic nou. Cardul va fi inclus în buletinul respectiv, deci practic pacienții nu vor mai fi nevoiți să mai umble cu două documente pentru a putea să vină la medic”, a declarat Răzvan Vulcănescu.

El a atras însă atenția că schimbarea depinde și de infrastructura tehnică disponibilă la furnizorii de servicii medicale.

„Și, evident, asta este condiționat și de existența cititoarelor de carduri care să permită, la nivelul fiecărui furnizor, oriunde s-ar afla el pe teritoriul României, să poată să citească buletinul pacientului respectiv”, a continuat expertul.

Vulcănescu a atras atenția că digitalizarea nu trebuie să îi excludă pe cei care nu au acces facil la tehnologie.

„Dar n-ar trebui să uităm la fel de bine și cât de important este să ne raportăm și la pacienții și populația care nu are acces. În continuare vorbim de o discrepanță foarte mare între rural și urban”, a spus acesta.

Problema este și mai importantă în cazul persoanelor în vârstă sau al celor care nu folosesc internetul și telefoanele inteligente.

„Și dacă ne gândim la pacienții în vârstă, la pacienții care nu au acces la internet, la pacienții care nu au poate chiar un telefon cu ecran tactil și nu știu cum să procedeze ca să-și facă această programare online, așa cum își dorește Casa de Asigurări de Sănătate, nu trebuie să fie neglijați și nevoile lor trebuie să fie prioritizate”, a afirmat Răzvan Vulcănescu.

Digitalizarea ridică și problema securității datelor.

„Datele de sănătate sunt cele mai importante și cele mai vulnerabile date posibile, iar noi trebuie să ne asigurăm de protejarea lor la cel mai înalt sistem”, a spus Vulcănescu.

El a explicat că autoritățile trebuie să se asigure că eventualele atacuri cibernetice nu afectează nici informațiile medicale, nici accesul pacientului la servicii.

„Nu mă refer doar la o breșă de securitate, ci mă refer la, pur și simplu, accesul la servicii. Și există, evident, și riscul reputațional, pentru că în momentul în care o platformă de anvergura asta nu ține cont de aspectele de securitate cibernetică, evident că ridică niște semne de întrebare”, a afirmat fostul președinte al CNAS.

Potrivit acestuia, măsurile de securitate trebuie testate permanent, deoarece amenințările din domeniul tehnologic se schimbă rapid.