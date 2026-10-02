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Cardul de sănătate sau noua carte de identitate pentru serviciile medicale în octombrie. Informații de la CNAS

Cardul de sănătate sau noua carte de identitate pentru serviciile medicale în octombrie. Informații de la CNASCard sănătate. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pot utiliza, în luna octombrie, atât Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS), cât și Cartea Electronică de Identitate (CEI) pentru autentificare și semnarea serviciilor, a transmis Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Semnarea cu CEAS sau CEI nu este obligatorie

CNAS a precizat că, în această perioadă, semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu este obligatorie: „Lipsa semnării nu reprezintă un motiv pentru respingerea serviciului la validare, dacă sunt respectate celelalte reguli aplicabile”.

Mesajul „serviciul nu a fost semnat cu cardul” are, în această perioadă, exclusiv caracter de avertizare și informare, fără să împiedice validarea serviciului în condițiile prevăzute de regulile aplicabile.

Carte electronică de identitate

Carte electronică de identitate. Sursa foto: Facebook/Sindicatul Europol

CNAS încurajează utilizarea cardului de sănătate sau a CEI

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a transmis că încurajează furnizorii să utilizeze CEAS sau CEI ori de câte ori este posibil și să semnaleze eventualele dificultăți tehnice întâmpinate: „Informațiile transmise de furnizori sunt necesare pentru verificarea și îmbunătățirea funcționării sistemului, precum și pentru finalizarea operaționalizării acestei componente a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS)”.

CNAS a precizat că măsura nu afectează validarea serviciilor și asigură continuitatea acordării serviciilor medicale, precum și a eliberării medicamentelor și dispozitivelor medicale către pacienți.

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