Cardul național de sănătate va putea fi folosit în continuare, iar accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat de utilizarea Cărții Electronice de Identitate (CEI) începând cu 1 septembrie 2026. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că trecerea la noile funcționalități se va face etapizat, în funcție de actualizarea aplicațiilor informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale.

Decizia vine în contextul perioadei scurte disponibile pentru realizarea și implementarea adaptărilor tehnice necesare pentru utilizarea CEI în sistemul informatic al asigurărilor de sănătate.

CNAS a informat furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale că au fost publicate specificațiile tehnice necesare pentru interfațarea sistemelor informatice în vederea utilizării Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) și a Cărții Electronice de Identitate.

Documentația și componentele necesare dezvoltatorilor de aplicații informatice sunt disponibile pe site-ul CNAS, în secțiunea „Informații Furnizori”, subsecțiunea „SIUI”, la rubrica „Specificații de interfațare SIUI”.

Documentația este destinată producătorilor de aplicații informatice, pentru actualizarea soluțiilor existente și asigurarea interoperabilității acestora cu sistemele informatice ale CNAS.

CNAS precizează că perioada scurtă disponibilă pentru realizarea și implementarea adaptărilor tehnice nu permite ca utilizarea CEI să devină obligatorie pentru furnizori începând cu 1 septembrie 2026.

Prin urmare, cardul național de sănătate va putea fi utilizat în continuare, conform regulilor în vigoare, în perioada necesară pentru adaptarea aplicațiilor informatice.

„Având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea și implementarea adaptărilor tehnice, utilizarea CEI nu devine obligatorie pentru furnizori începând cu data de 1 septembrie 2026”, precizează CNAS.

Instituția subliniază că, astfel, accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat, de la această dată, de utilizarea Cărții Electronice de Identitate.

Implementarea noilor funcționalități nu se va face simultan pentru toți furnizorii. Potrivit CNAS, acestea vor fi introduse etapizat, pe măsură ce aplicațiile informatice utilizate de furnizori vor fi actualizate și vor putea folosi noile componente tehnice.

Furnizorii care utilizează aplicații informatice dezvoltate de terți sunt îndrumați să ia legătura cu producătorii acestora, pentru ca soluțiile informatice să fie actualizate și pregătite pentru noile funcționalități.

CNAS precizează că a pus la dispoziția dezvoltatorilor atât specificațiile de interfațare, cât și componentele SDK necesare realizării adaptărilor.

O altă precizare importantă vizează utilizarea efectivă a cardului național de sănătate în luna septembrie.

CNAS anunță că va menține regula semnării cu cardul pe parcursul lunii septembrie, chiar dacă sistemul este funcțional pentru noile facilități. Măsura are în vedere perioada necesară furnizorilor pentru adaptarea aplicațiilor informatice și a infrastructurii tehnice.

Furnizorii folosesc diferite tipuri și modele de cititoare de carduri, iar acestea trebuie adaptate astfel încât echipamentele să poată citi atât cardurile naționale de sănătate, cât și Cărțile Electronice de Identitate.

„Este important ca aceștia să beneficieze de suficient timp pentru a-și adapta infrastructura”, explică CNAS, precizând că menținerea regulii semnării cu cardul în septembrie le oferă furnizorilor timpul necesar pentru implementarea noilor tehnologii și facilități.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate va continua să informeze furnizorii cu privire la etapele tehnice necesare pentru implementarea noilor funcționalități.

Instituția recomandă furnizorilor să urmărească permanent informațiile și actualizările publicate în secțiunea dedicată SIUI de pe site-ul CNAS.