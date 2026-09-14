Senatul a adoptat, luni, în plen, o propunere legislativă prin care asigurații din sistemul public de sănătate nu vor mai fi obligați să prezinte o adeverință fizică pentru a-și dovedi calitatea de asigurat. Verificarea se va face electronic, prin platforma informatică din asigurările de sănătate și instrumentele puse la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Propunerea a fost adoptată cu 111 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și o abținere.

Potrivit unui amendament adoptat de Senat, verificarea calității de asigurat va fi realizată de furnizorii de servicii și dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum și de autoritățile și instituțiile publice care au dreptul să verifice această calitate.

Rezultatul verificării va fi generat în format electronic prin platforma informatică din asigurările de sănătate sau prin instrumentele electronice puse la dispoziție de CNAS.

„Rezultatul verificării electronice prevăzute se materializează într-un înscris în formă electronică generat prin platforma informatică din asigurările de sănătate sau prin instrumente electronice puse la dispoziție de CNAS, căruia i se aplică sigiliul electronic calificat al CNAS și marca temporală electronică calificată”, prevede proiectul.

Documentul electronic va atesta calitatea de asigurat la data și ora verificării și va avea aceleași efecte juridice ca adeverința de asigurat.

Adeverința de asigurat sau documentele necesare pentru dovedirea calității de asigurat vor putea fi solicitate doar în situații excepționale, când verificarea electronică nu este posibilă din motive tehnice sau din cauza lipsei temporare a datelor necesare în sistemele informatice.

Pentru persoanele care nu apar temporar în baza de date electronică a CNAS, dovada calității de asigurat va putea fi făcută pe baza documentelor necesare.

Proiectul prevede, de asemenea, că verificarea electronică se face cu excepția cazului în care persoana refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național de asigurări sociale de sănătate.

CNAS va trebui să asigure funcționarea instrumentelor electronice necesare verificării, precum și generarea documentului electronic în condiții care să permită identificarea verificării, trasabilitatea și auditarea operațiunilor.

Verificarea și generarea documentului se vor realiza exclusiv în scopurile prevăzute de lege, cu respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Până la 31 decembrie 2027, cardul național de asigurări sociale de sănătate și cartea electronică de identitate vor putea fi utilizate alternativ ca instrumente de autentificare în platforma informatică din asigurările de sănătate și pentru dovedirea calității de asigurat.

Propunerea legislativă a fost inițiată de parlamentari USR, PNL și UDMR și modifică Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Proiectul urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este for decizional.