Waze și Google Maps îi ajută zilnic pe șoferi să evite aglomerația și să ajungă mai repede la destinație. Însă aplicațiile de navigație pot păstra informații care dezvăluie mult mai mult decât traseele parcurse: locul de muncă, adresa de acasă, destinațiile frecvente și chiar programul obișnuit al utilizatorului.

Google Maps oferă funcția Timeline, prin care utilizatorii pot consulta locurile vizitate și traseele efectuate. Aceasta este dezactivată implicit și trebuie activată de utilizator.

Dacă funcția este pornită, informațiile pot permite reconstituirea deplasărilor dintr-o anumită perioadă. Vizitele repetate într-un loc pot sugera unde lucrează o persoană, unde locuiește sau ce activități desfășoară frecvent.

Waze poate păstra, de asemenea, istoricul călătoriilor, căutările și destinațiile utilizate, potrivit politicii sale de confidențialitate.

Adresele introduse drept „Acasă” și „Serviciu” simplifică navigația, dar pot reprezenta și informații personale importante.

Pe un telefon împrumutat sau utilizat de mai multe persoane, destinațiile recente și locurile salvate pot fi vizibile altor utilizatori care au acces la aplicație.

Funcțiile de partajare a poziției permit altor persoane să urmărească deplasarea utilizatorului, în condițiile stabilite de acesta.

Problemele pot apărea atunci când partajarea rămâne activă mai mult decât era necesar sau când utilizatorul uită cui i-a acordat acces.

Google precizează că oprirea funcției Timeline nu elimină automat informațiile salvate anterior. În plus, alte setări ale contului pot permite păstrarea unor date asociate locației.

Utilizatorii pot consulta, modifica sau șterge istoricul și pot configura eliminarea automată a informațiilor după anumite perioade.

Specialiștii recomandă verificarea periodică a permisiunilor de localizare, a istoricului călătoriilor și a persoanelor cu care este partajată poziția.

De asemenea, este utilă ștergerea destinațiilor care nu mai sunt necesare și protejarea telefonului prin parolă sau autentificare biometrică.

În Google Maps, utilizatorii pot administra istoricul prin setările Timeline și ale contului Google. În Waze, opțiunile de confidențialitate permit gestionarea anumitor informații și preferințe.

Aplicațiile de navigație rămân instrumente utile, însă confortul oferit de acestea trebuie însoțit de atenție la datele personale păstrate și la accesul altor persoane la dispozitiv.