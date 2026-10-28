Republica Moldova. Fraudele cu carduri bancare și alte mijloace de plată electronică ar putea fi sancționate mai sever în Republica Moldova. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede pedepse cu închisoarea de până la cinci ani pentru persoanele care produc, procură sau distribuie dispozitive, programe și date informatice destinate comiterii unor astfel de infracțiuni. Noile reguli vizează și comercializarea instrumentelor de plată falsificate, dar și extinderea posibilităților de investigare a fraudelor financiare. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvern în ședința din 28 octombrie. Acesta extinde răspunderea penală pentru infracțiunile care vizează mijloacele de plată fără numerar și include și unele acțiuni de pregătire a fraudelor, nu doar utilizarea ilegală a instrumentelor de plată.

Modificările urmăresc să ofere autorităților mai multe instrumente pentru combaterea infracțiunilor financiare, inclusiv a celor comise în mediul online.

Noile prevederi se referă atât la cardurile bancare obișnuite, cât și la instrumentele digitale de plată. Printre acestea se numără cardurile virtuale, codurile QR și alte mijloace electronice utilizate pentru efectuarea tranzacțiilor.

Proiectul propune sancțiuni pentru falsificarea și utilizarea frauduloasă a acestor instrumente. Sunt vizate și cumpărarea, vânzarea sau distribuirea unor mijloace de plată obținute ilegal, atunci când acțiunile sunt realizate în scopul utilizării frauduloase.

Potrivit documentului, producerea, procurarea sau distribuirea dispozitivelor, programelor ori datelor informatice destinate comiterii fraudelor cu mijloace de plată ar putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 42.500 și 67.500 de lei. Alternativ, persoanele vinovate ar putea primi pedepse cu închisoarea de la doi la cinci ani.

Astfel, răspunderea penală nu s-ar limita la persoanele care folosesc efectiv instrumentele pentru a comite fraude. Ar putea fi sancționați și cei care produc sau distribuie mijloacele tehnice destinate unor asemenea infracțiuni.

Proiectul prevede sancțiuni distincte pentru cumpărarea, vânzarea sau distribuirea instrumentelor de plată false, dacă aceste acțiuni sunt realizate în scopul utilizării lor frauduloase.

În asemenea cazuri, amenzile ar putea varia între 65.000 și 120.000 de lei. O altă sancțiune prevăzută este închisoarea de la doi la patru ani.

În cazul persoanelor juridice, amenzile pentru aceste infracțiuni ar putea ajunge până la 350.000 de lei.

Prin modificările propuse, autoritățile urmăresc să clarifice răspunderea penală pentru mai multe activități asociate fraudelor cu mijloace de plată. Sunt vizate atât instrumentele falsificate, cât și dispozitivele și programele informatice care pot fi folosite pentru comiterea infracțiunilor.

Potrivit proiectului, producerea și distribuirea dispozitivelor sau programelor utilizate pentru fraude, precum și comercializarea instrumentelor de plată falsificate, vor fi reglementate mai clar în Codul penal.

Modificările urmăresc să permită organelor de drept să intervină și în etapa de pregătire a unor infracțiuni. În acest fel, autoritățile ar putea acționa înainte ca mijloacele respective să fie folosite efectiv pentru sustragerea banilor.

Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a explicat că dezvoltarea plăților electronice a fost însoțită de apariția unor noi metode de fraudă. Printre acestea se numără sustragerea cardurilor, falsificarea instrumentelor de plată și utilizarea unor dispozitive sau programe special concepute pentru comiterea infracțiunilor.

„Plățile cu cardul și transferurile electronice sunt utilizate tot mai frecvent și, odată cu dezvoltarea acestor servicii, au apărut și noi metode de fraudă, începând de la sustragerea cardurilor până la falsificarea instrumentelor de plată, utilizarea unor dispozitive și programe special concepute pentru comiterea infracțiunilor”, a declarat ministrul Justiției la ședința Guvernului din 28 octombrie.

Potrivit autorităților, noile prevederi ar urma să consolideze cadrul legal pentru investigarea și sancționarea fraudelor financiare, inclusiv a celor care implică instrumente și tehnologii digitale.

Proiectul prevede și extinderea posibilităților de investigare a infracțiunilor. În anumite dosare, autoritățile vor putea aplica măsuri speciale, precum monitorizarea tranzacțiilor financiare și achizițiile de control.

Aceste instrumente ar urma să poată fi utilizate inclusiv în investigarea unor infracțiuni mai puțin grave, în condițiile prevăzute de lege. Aplicarea măsurilor va trebui să respecte condițiile și garanțiile stabilite de Codul de procedură penală. Astfel, extinderea posibilităților de investigare nu înseamnă că aceste instrumente vor putea fi folosite fără respectarea regulilor legale.

Autoritățile consideră că modificările sunt necesare în contextul diversificării metodelor prin care sunt comise fraudele cu mijloace de plată. Aceste infracțiuni pot implica atât instrumente fizice, cât și programe informatice sau date utilizate pentru efectuarea unor tranzacții ilegale.