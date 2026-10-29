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Scandal din nimic, lângă locuința premierului Niculescu. Poliția, chemată pentru un bărbat ce se juca cu arma de airsoft

Scandal din nimic, lângă locuința premierului Niculescu. Poliția, chemată pentru un bărbat ce se juca cu arma de airsoftarma airsoft / sursa foto: https://www.pexels.com/
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat din București, vecin cu premierulo Luca Niculescu, a fost reclamat la Poliție după ce s-ar fi jucat cu un pistol de tip airsoft, cu bile din plastic, potrivit Libertatea.

Scnadal inutil lângă locuința premierului Niculescu

Incidentul ar fi avut loc în Sectorul 1 al Capitalei, în apropierea locuinței premierului Luca Niculescu, iar unele surse spun că bărbatul ar fi tras cu arma ca să sperie porumbeii.

Sesizarea a fost făcută miercuri, 28 octombrie, de o femeie care ar fi observat comportamentul bărbatului în mai multe rânduri. Potrivit Poliției Capitalei, acesta este administratorul unei societăți comerciale cu sediul la parterul unui imobil din Sectorul 1.

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Conform informațiilor transmise de Poliția Capitalei joi, 29 octombrie, femeia a reclamat faptul că bărbatul ar folosi un pistol cu bile pentru a îndepărta porumbeii.

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„Din primele verificări a reieșit că femeia l-ar fi observat pe bărbat, în perioada verii și în cursul lunii septembrie a.c., în timp ce s-ar fi aflat în curtea imobilului și ar fi executat focuri cu o armă, cu scopul de a îndepărta porumbeii”, au precizat reprezentanții instituției.

Sursa foto: Captură video

Potrivit surselor citate, faptele s-ar fi petrecut cu câteva săptămâni înainte de depunerea reclamației. Deși incidentul a fost semnalat abia pe 28 octombrie, polițiștii au început verificările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Bărbatul ar fi tras în sus pentru a speria păsările

Sursele citate au precizat că arma folosită ar fi fost un pistol airsoft cu bile din plastic, nu unul cu bile din cauciuc.

Din informațiile publicate de aceeași sursă, bărbatul nu ar fi urmărit să rănească păsările, ci doar să le alunge, motiv pentru care ar fi tras în plan vertical.

Polițiștii Secției 4 continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și stabilirea eventualelor responsabilități. La finalul verificărilor, autoritățile vor decide ce măsuri legale se impun în acest caz.

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