Economiile ar putea deveni inutile. Predicția controversată a lui Elon Musk

Elon Musk consideră că economiile pentru pensie ar putea să nu mai aibă importanță într-un viitor în care inteligența artificială va permite producerea unor cantități foarte mari de bunuri și servicii. Miliardarul a revenit asupra acestei idei într-un mesaj publicat joi pe platforma X, după ce un utilizator a vorbit despre propriile decizii financiare.

Potrivit Business Insider, omul de afaceri susține de mai mult timp că progresele tehnologice ar putea transforma economia într-o asemenea măsură încât economisirea pe termen lung să nu mai fie necesară.

Directorul general al Tesla și SpaceX a răspuns unei persoane care afirma că nu își mai face griji pentru deciziile financiare neinspirate, considerând că acestea își vor pierde importanța într-un viitor caracterizat de abundență.

„Să economisești bani pentru un viitor îndepărtat este inutil odată cu apariția unei abundențe generate de superinteligență”, a scris Elon Musk într-un comentariu pe X.

Afirmația reprezintă o continuare a ideilor pe care miliardarul le-a prezentat anterior despre efectele inteligenței artificiale asupra economiei. Cu o avere estimată la aproape 1.000 de miliarde de dolari, Musk a susținut în repetate rânduri că oamenii nu ar mai avea nevoie să acumuleze economii pentru perioade foarte lungi.

Într-un podcast publicat în luna ianuarie, omul de afaceri a vorbit despre posibilitatea ca banii economisiți pentru perioada pensionării să își piardă relevanța în următorii 10 sau 20 de ani. Elon Musk le-a transmis atunci celor care își planifică viitorul financiar:

„Nu vă mai faceți griji să puneți bani deoparte pentru pensie peste 10 sau 20 de ani. Nu va mai conta”.

Miliardarul a condiționat însă această predicție de realizarea progreselor tehnologice pe care le anticipează.

„Dacă oricare dintre lucrurile despre care am vorbit se va adeveri, economisirea pentru pensie va deveni irelevantă”, a adăugat el.

Musk consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale, a surselor de energie și a roboților ar putea determina o creștere foarte mare a productivității. Potrivit scenariului prezentat de acesta, resursele ar deveni suficient de abundente încât „oricine să poată avea orice își dorește”.

Într-o asemenea economie, miliardarul anticipează accesul la „îngrijiri medicale mai bune decât cele de care beneficiază oricine în prezent”, dispariția situațiilor de „penurie de bunuri și servicii” și posibilitatea ca oamenii să poată „învăța gratuit orice își doresc despre orice subiect”.

Predicțiile lui Elon Musk nu sunt împărtășite de specialiștii consultați de Business Insider. Publicația a discutat cu șapte experți în finanțe personale și inteligență artificială, iar toți au ajuns la aceeași concluzie: oamenii ar trebui să continue să economisească pentru pensie.

Principalul argument este că transformările anticipate de Musk nu sunt certe, iar planificarea financiară nu ar trebui abandonată pe baza unor previziuni despre evoluția tehnologiei.

Într-un alt podcast, miliardarul a mers mai departe cu această perspectivă, susținând că dezvoltarea roboticii și a călătoriilor spațiale ar putea conduce la apariția unei economii multiplanetare. El a anticipat că, în acel context, „banii vor deveni irelevanți”, iar „moneda convențională nu va mai conta”.

Elon Musk nu este singurul lider din industria tehnologiei care anticipează transformări majore ale economiei.

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a afirmat într-un podcast că inteligența artificială ar putea produce o „abundență reală”, în condițiile în care roboții vor ajunge să „construiască case, cultiva alimente și efectua intervenții chirurgicale”. Gates a avertizat însă că următoarele două decenii vor putea reprezenta „o perioadă la fel de tumultuoasă precum oricare alta din istoria omenirii”.

Potrivit acestuia, progresele tehnologice ar putea determina schimbări majore pe piața muncii, astfel încât „niciunul dintre lucrurile pe care munca umană le oferă economiei să nu mai fie necesar pentru majoritatea bunurilor și serviciilor”.

La rândul său, Elon Musk a admis că trecerea către economia pe care o anticipează ar putea fi „dificilă și plină de provocări”. Miliardarul a susținut că acordarea unor plăți de către stat tuturor cetățenilor ar putea reprezenta o soluție pentru pierderea locurilor de muncă în urma dezvoltării inteligenței artificiale.