Dicționarul Cambridge a desemnat „human” (uman) drept cuvântul anului 2026, pe fondul dezbaterilor tot mai intense despre inteligența artificială și diferențele dintre oameni și mașini. Alegerea reflectă preocuparea tot mai mare pentru identitatea umană, într-o perioadă în care tehnologia poate prelua sarcini, poate genera conținut și poate imita tot mai multe capacități considerate până recent exclusiv umane.

Potrivit agenției AFP, reprezentanții Cambridge University Press consideră că termenul surprinde preocupările societății din ultimele 12 luni. Oamenii au început să se întrebe mai des ce înseamnă să fii om, ce îi diferențiază de sistemele de inteligență artificială și cât de mult le poate schimba tehnologia viața profesională și personală.

Francesca Woodward, membră a Consiliului de Administrație al Cambridge University Press, a explicat pentru AFP că alegerea are legătură directă cu dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.

În opinia sa, în ultimul an, oamenii s-au gândit tot mai mult la propriile calități și la ceea ce îi face diferiți de tehnologie. Una dintre preocupările majore este posibilitatea ca inteligența artificială să preia anumite locuri de muncă, schimbând relația dintre oameni și activitatea profesională.

Lexicografii Cambridge au remarcat și o creștere a utilizării termenului „uman” în expresii precum „creat de om” sau „autor uman”. Aceste formulări evidențiază interesul pentru identificarea contribuției unei persoane într-o lume în care conținutul poate fi produs și de sisteme automatizate.

Tom McClelland, filosof al științei la Universitatea din Cambridge, consideră că alegerea cuvântului este relevantă tocmai pentru că înțelegerea umanității se află într-un proces de schimbare.

El a atras atenția asupra întrebărilor pe care dezvoltarea inteligenței artificiale le aduce în prim-plan: ce diferențiază o minte umană de una artificială și ce caracteristici definesc cu adevărat o ființă umană?

Conștiința, creativitatea și compasiunea se numără printre elementele analizate în această dezbatere. Aceste subiecte au ajuns și în atenția unor personalități internaționale, printre care Papa Leon al XIV-lea, Bill Gates, istoricul Mary Beard și actrița Cate Blanchett.

Discuția depășește astfel domeniul tehnologiei și ajunge în sfera filosofiei, culturii, educației și a relațiilor sociale.

Printre celelalte propuneri analizate de Dicționarul Cambridge s-a aflat „agent”, termen care desemnează un sistem de inteligență artificială capabil să execute sarcini complexe cu un nivel redus de intervenție umană.

Un alt candidat a fost „wholesome”, cuvânt folosit pentru a descrie lucruri benefice pentru sănătatea fizică, echilibrul emoțional sau dezvoltarea morală.

Lista a inclus și „dusking”, o practică asociată relaxării prin observarea tranziției dintre lumina zilei și întuneric. Conceptul, inspirat dintr-o tradiție olandeză, a revenit în atenție ca modalitate de reconectare cu natura.

În 2026, Dicționarul Cambridge a adăugat și termeni care descriu comportamente și tendințe apărute în cultura digitală.

Printre aceștia se numără „aura farming”, expresie care se referă la comportamente prin care o persoană încearcă să-și construiască o imagine admirată de ceilalți, și „looksmaxing”, termen folosit pentru eforturile de îmbunătățire a aspectului fizic.

Selecția cuvântului anului și introducerea unor noi expresii în dicționar se bazează pe mai multe criterii, inclusiv frecvența căutărilor efectuate de utilizatori pe platforma Cambridge Dictionary.

Reprezentanții Cambridge au indicat și câteva expresii care merită urmărite în perioada următoare.

Una dintre ele este „FOBO”, care descrie teama de a deveni depășit profesional, în special din cauza posibilității ca inteligența artificială să preia atribuțiile unui anumit loc de muncă.

Un alt termen este „weather whiplash”, folosit pentru a descrie trecerea rapidă de la o extremă meteorologică la alta. Expresia reflectă preocuparea tot mai mare pentru schimbările bruște ale vremii.

În 2025, Cambridge Dictionary a ales drept cuvânt al anului „parasocial”, care descrie sentimentul unei legături personale cu o celebritate sau cu un personaj fictiv, în absența unei relații reale.

Alegerea din 2026 arată că dezvoltarea inteligenței artificiale influențează inclusiv limbajul și preocupările societății. Termenul „uman” devine astfel o expresie centrală într-o dezbatere despre identitate, conștiință și viitorul relației dintre oameni și tehnologie.