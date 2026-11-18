Un premiu literar important a devenit subiectul unei controverse privind inteligența artificială. Scriitorul din Zimbabwe Simbarashe Steyn Kundizeza neagă că ar fi folosit asemenea programe. Povestirea sa, „The Blue Fighter”, a câștigat premiul Caine pentru literatură africană. Acum, organizatorii verifică acuzațiile apărute după publicarea unei analize în revista The Atlantic.

Distincția a fost anunțată la Londra pe 6 octombrie 2026. Premiul valorează 10.000 de lire sterline și recompensează proza scurtă africană. Cinci zile mai târziu, jurnalista Vauhini Vara a contestat originalitatea textului. Articolul său a invocat rezultatul programului Pangram, folosit pentru identificarea conținutului produs de AI.

Potrivit analizei din The Atlantic, Pangram a semnalat aproape întreaga povestire. Singura excepție identificată a fost un fragment poetic atribuit altei autoare. Vara a comparat și stilul textului premiat cu o povestire mai veche. Diferențele au alimentat suspiciunile, însă nu reprezintă singure o dovadă a fraudei.

Kundizeza a respins categoric acuzațiile într-o declarație publicată pe platforma X. „Ca să fie limpede, eu am scris «The Blue Fighter»”, a transmis autorul, potrivit The Guardian. Scriitorul afirmă că nu a utilizat inteligență artificială generativă la redactare. El spune că povestirea pornește din experiențele familiei sale din Zimbabwe.

Personajul principal este Tinashe, un copil afectat de dificultățile financiare ale părinților. Tatăl renunță la profesie pentru a construi acvarii, pasiunea sa personală. Familia ajunge apoi să facă alegeri dificile pentru a supraviețui.

Organizația Caine Prize a confirmat că investighează situația înaintea unei decizii. „Avem responsabilitatea să analizăm asemenea afirmații”, au transmis reprezentanții săi într-un comunicat oficial. Până la 15 octombrie, premiul nu fusese retras autorului zimbabwean.

Președinta organizației, Ellah Wakatama, a criticat transformarea unui program într-un judecător final. Într-un interviu pentru BBC, ea a cerut o analiză atentă. Redactorii și experții trebuie să examineze dovezile dincolo de scorurile automate.

La rândul său, Kundizeza a avertizat asupra posibilelor prejudecăți ale tehnologiei. În declarațiile pentru Associated Press, el a cerut folosirea responsabilă a programelor. Autorul consideră că acuzațiile pot afecta scriitorii africani și reputația acestora.

În septembrie, autorul Thélyson Orélien a fost eliminat din selecția Goncourt după alte acuzații similare.

Cazul readuce în discuție precizia unor instrumente accesibile oricărui utilizator. Cine caută un free AI detector poate obține rapid un procent. Dar acest rezultat nu stabilește singur cine a redactat un text.

Un studiu publicat în revista Patterns în 2023 ilustrează o problemă concretă. Cercetători de la Stanford au evaluat șapte detectoare și 91 de eseuri TOEFL. Textele aparțineau unor persoane care nu aveau engleza ca limbă maternă. În medie, detectoarele au clasificat greșit 61,3% dintre eseuri drept generate artificial.

Există totuși și argumente în favoarea software-ului folosit de jurnalistă. Vara citează teste Pangram care indică puține rezultate fals pozitive. Ea menționează și o cercetare academică favorabilă preciziei acestui program. Totuși, jurnalista a recunoscut la BBC că evaluările independente sunt încă limitate. Disputa privește astfel și valoarea probatorie a unei analize automate.

Studiul Stanford nu a evaluat Pangram și nu stabilește verdictul acestui caz. El arată însă că interpretarea rezultatelor necesită prudență și context.

Pentru cititori, disputa ridică o întrebare cu implicații dincolo de literatură. Ce probe trebuie prezentate înainte ca un autor să fie acuzat public? Versiunile manuscrisului și mărturiile editorilor pot completa analiza programelor automate. Deocamdată, ancheta organizatorilor premiului Caine continuă, iar acuzația împotriva lui Kundizeza rămâne neconfirmată.