International

Scandalul iscat în jurul Starlink ia amploare. Elon Musk acuză armata ucraineană că a încălcat regulile

Scandalul iscat în jurul Starlink ia amploare. Elon Musk acuză armata ucraineană că a încălcat regulileElon Musk. Sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Elon Musk, directorul companiei SpaceX, acuză Ucraina că a încălcat regulile de utilizare a serviciului Starlink, susținând că sistemul de comunicații prin satelit a fost folosit pentru atacuri cu drone. Declarațiile au venit după mai multe zile în care viteza conexiunilor a fost limitată, iar autoritățile de la Kiev au anunțat ulterior restabilirea funcționării serviciului. Pe platforma X, Musk a afirmat că forțele ucrainene „au încălcat termenii și condițiile de utilizare ale serviciului Starlink și l-au folosit pentru atacuri ofensive cu drone menite să ucidă oameni”.

Șeful SpaceX a susținut, totodată, că sistemul continuă să joace un rol important pentru apărarea Ucrainei.

Starlink rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei, întrucât este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puțin deocamdată”, a arătat acesta.

Musk a avertizat și asupra consecințelor pe care le-ar avea întreruperea serviciului pentru armata ucraineană.

Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele. Cum câștigă de pe urma ta
Trucul restaurantelor cu alunele, nucile și măslinele. Cum câștigă de pe urma ta
Mâncărurile bizare din Epoca de Aur: Ce produse de o calitate îndoielnică erau nevoiți românii să consume înainte de 1989
Mâncărurile bizare din Epoca de Aur: Ce produse de o calitate îndoielnică erau nevoiți românii să consume înainte de 1989

„Dacă Starlink ar fi oprit, linia frontului ucrainean s-ar prăbuși imediat. Aceasta NU este o amenințare, ci pur și simplu o constatare a realității.

Starlink a fost, de asemenea, esențial pentru a împiedica Rusia să invadeze Ucraina în primele zile ale războiului, întrucât toate celelalte mijloace de comunicație au fost distruse sau bruiate de Rusia”, a spus el.

Starlink

Starlink. Sursa foto: wikipedia

Declarațiile lui Musk au venit după ce Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat sâmbătă că serviciile Starlink și Starshield, versiunea destinată utilizării militare, funcționează din nou la viteze de peste 400 de kilometri pe oră, după mai bine de o săptămână de restricții.

Problemele au fost semnalate pentru prima dată pe 14 octombrie. Limitările au afectat capacitatea forțelor ucrainene de a intercepta dronele de atac lansate de Rusia. Potrivit unor surse citate de Reuters, viteza conexiunilor scăzuse până la aproximativ 160 de kilometri pe oră sau chiar mai puțin.

Ce au descoperit reprezentanții forțelor de apărare

La momentul respectiv, reprezentanții forțelor de apărare ucrainene au transmis că nu primiseră nicio notificare înainte de introducerea restricțiilor și că „aceasta a dus la perturbarea unui număr de misiuni”.

Stiri calde

21:28 - Ce se întâmplă la 5.000 de kilometri sub Pământ. Descoperirea făcută de cercetători în timpul unui experiment
21:21 - Vaccinurile personalizate împotriva cancerului, un pas important în oncologie. Ce arată studiul care a implicat peste...
21:12 - Alexandru Nazare reconfigurează datele despre deficitul bugetar al României. Ce spune ministrul Finanțelor despre cif...
21:02 - Scandalul iscat în jurul Starlink ia amploare. Elon Musk acuză armata ucraineană că a încălcat regulile
20:54 - Benjamin Netanyahu stârnește controverse uriașe după ce a distribuit o imagine AI cu o explozie nucleară în Tel Aviv
20:45 - Alexandru Rogobete trimite Inspecția Sanitară la Socola, după apariția ploșnițelor într-un pavilion. Ce se întâmplă a...
20:33 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 octombrie 2026. Primul psihopat corporatist
20:26 - Despăgubiri record pentru victimele abuzurilor comise de preoții catolici. Suma uriașă pe care o va plăti Arhiepiscop...

HAI România!

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Proiecte speciale