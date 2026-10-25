Elon Musk, directorul companiei SpaceX, acuză Ucraina că a încălcat regulile de utilizare a serviciului Starlink, susținând că sistemul de comunicații prin satelit a fost folosit pentru atacuri cu drone. Declarațiile au venit după mai multe zile în care viteza conexiunilor a fost limitată, iar autoritățile de la Kiev au anunțat ulterior restabilirea funcționării serviciului. Pe platforma X, Musk a afirmat că forțele ucrainene „au încălcat termenii și condițiile de utilizare ale serviciului Starlink și l-au folosit pentru atacuri ofensive cu drone menite să ucidă oameni”.

Șeful SpaceX a susținut, totodată, că sistemul continuă să joace un rol important pentru apărarea Ucrainei.

„Starlink rămâne esențial pentru apărarea Ucrainei, întrucât este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puțin deocamdată”, a arătat acesta.

Musk a avertizat și asupra consecințelor pe care le-ar avea întreruperea serviciului pentru armata ucraineană.

„Dacă Starlink ar fi oprit, linia frontului ucrainean s-ar prăbuși imediat. Aceasta NU este o amenințare, ci pur și simplu o constatare a realității.

Starlink a fost, de asemenea, esențial pentru a împiedica Rusia să invadeze Ucraina în primele zile ale războiului, întrucât toate celelalte mijloace de comunicație au fost distruse sau bruiate de Rusia”, a spus el.

Declarațiile lui Musk au venit după ce Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat sâmbătă că serviciile Starlink și Starshield, versiunea destinată utilizării militare, funcționează din nou la viteze de peste 400 de kilometri pe oră, după mai bine de o săptămână de restricții.

Problemele au fost semnalate pentru prima dată pe 14 octombrie. Limitările au afectat capacitatea forțelor ucrainene de a intercepta dronele de atac lansate de Rusia. Potrivit unor surse citate de Reuters, viteza conexiunilor scăzuse până la aproximativ 160 de kilometri pe oră sau chiar mai puțin.

La momentul respectiv, reprezentanții forțelor de apărare ucrainene au transmis că nu primiseră nicio notificare înainte de introducerea restricțiilor și că „aceasta a dus la perturbarea unui număr de misiuni”.