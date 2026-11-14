Scenariu surprinzător la negocierile din Abu Dhabi. Zelenski dezvăluie propunerea americanilor privind Donbasul și aderarea la NATO
- Daniel Teodoreanu
- 14 noiembrie 2026, 12:52
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate recent la Abu Dhabi, au adus în prim-plan un scenariu geopolitic neașteptat. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că reprezentanții Statelor Unite au sondat terenul cu privire la o posibilă cedare a regiunii estice Donbas, în schimbul primirii Kievului în Alianța Nord-Atlantică, conform Reuters.
Informația a fost făcută publică sâmbătă de biroul prezidențial de la Kiev, și marchează o premieră în cadrul tratativelor purtate până în prezent pentru încheierea conflictului.
Scenariu surprinzător la negocierile din Abu Dhabi. Zelenski dezvăluie propunerea americanilor privind Donbasul și aderarea la NATO
Potrivit liderului de la Kiev, reprezentanții SUA au pus pe masa discuțiilor o ipoteză care leagă direct integritatea teritorială a Ucrainei de umbrela de securitate a Alianței.
"Americanii au ridicat o problemă: 'Ce-ar fi dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?' A fost prima dată când s-a pus această chestiune", le-a spus Zelenski jurnaliştilor, potrivit unor declaraţii date publicităţii sâmbătă de biroul său.
„Subiectul NATO a revenit pe agendă”
Deși subiectul integrării euroatlantice pare să fi fost readus în prim-plan de această abordare, președintele ucrainean recunoaște că obținerea unui consens rămâne o provocare majoră, având în vedere poziția Kremlinului.
"De aceea consider că subiectul NATO a revenit pe agendă. Dar aţi auzit şi semnalele transmise de (preşedintele rus Vladimir) Putin; este o discuţie extrem de dificilă", a adăugat el.
Poziția Kievului și condițiile pentru un eventual referendum
În fața acestui scenariu, Volodimir Zelenski a reafirmat linia roșie a administrației sale, subliniind că Ucraina nu este dispusă să renunțe de bunăvoie la propriile teritorii.
Totuși, șeful statului ucrainean a lăsat să se înțeleagă că o decizie de o asemenea amploare nu ar putea fi luată exclusiv la nivel politic, ci ar necesita consultarea directă a populației, însă doar într-un context de securitate foarte strict. Zelenski a explicat că ar supune o astfel de chestiune unui referendum național numai în situația în care Ucraina ar beneficia de un pachet complet de sprijin, care să includă garanții ferme de securitate, o armată națională puternică și bine finanțată, alături de alocarea fondurilor necesare pentru reconstrucția țării.