Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate recent la Abu Dhabi, au adus în prim-plan un scenariu geopolitic neașteptat. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că reprezentanții Statelor Unite au sondat terenul cu privire la o posibilă cedare a regiunii estice Donbas, în schimbul primirii Kievului în Alianța Nord-Atlantică, conform Reuters.

Informația a fost făcută publică sâmbătă de biroul prezidențial de la Kiev, și marchează o premieră în cadrul tratativelor purtate până în prezent pentru încheierea conflictului.

Potrivit liderului de la Kiev, reprezentanții SUA au pus pe masa discuțiilor o ipoteză care leagă direct integritatea teritorială a Ucrainei de umbrela de securitate a Alianței.

"Americanii au ridicat o problemă: 'Ce-ar fi dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?' A fost prima dată când s-a pus această chestiune", le-a spus Zelenski jurnaliştilor, potrivit unor declaraţii date publicităţii sâmbătă de biroul său.

Deși subiectul integrării euroatlantice pare să fi fost readus în prim-plan de această abordare, președintele ucrainean recunoaște că obținerea unui consens rămâne o provocare majoră, având în vedere poziția Kremlinului.

"De aceea consider că subiectul NATO a revenit pe agendă. Dar aţi auzit şi semnalele transmise de (preşedintele rus Vladimir) Putin; este o discuţie extrem de dificilă", a adăugat el.

În fața acestui scenariu, Volodimir Zelenski a reafirmat linia roșie a administrației sale, subliniind că Ucraina nu este dispusă să renunțe de bunăvoie la propriile teritorii.

Totuși, șeful statului ucrainean a lăsat să se înțeleagă că o decizie de o asemenea amploare nu ar putea fi luată exclusiv la nivel politic, ci ar necesita consultarea directă a populației, însă doar într-un context de securitate foarte strict. Zelenski a explicat că ar supune o astfel de chestiune unui referendum național numai în situația în care Ucraina ar beneficia de un pachet complet de sprijin, care să includă garanții ferme de securitate, o armată națională puternică și bine finanțată, alături de alocarea fondurilor necesare pentru reconstrucția țării.