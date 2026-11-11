1989 este ultimul an din viața politică și din viața lui Nicolae Ceaușescu. Plata datoriei externe, ultimele vizite, Congresul XIV, Revoluția din Decembrie 1989 sunt momente de pe agenda unui an care a început sub semnul omagierii forțate și s-a încbeiat sub semnul unei țări îngenuncheate care s-a revoltat împotriva dictaturii ceaușiste.

În 22 februarie 1989, Președintele Iranului, Ali Khamenei, viitor ayatollah, vine la București. Ceaușescu urma să îl viziteze în decembrie 1989. În iulie, îl vizitează și Yasser Arafat, liderul OEP. Cu aceeași ocazie, într-un ultim efort de imagine, Ceaușescu discută și cu ambasadorul israelian la București, Iosef Govrin

La 5 mai 1989, Ceaușeștii vizitează Drobeta Turnu Severim, capitala județului Mehedinți. Aici, liderul orașului. Constantin Dinu anunță că s-a dat în folosință apartamentul cu numărul 29 000 în oraș. Pe stadion, oamenii au scandat nunele primului secretar și nu al lui Ceaușescu. Ulterior, Securitatea va avea grijă să îl marginalizeze pe primul secretar care, după Revoluție va fi ales de 3 ori primar. În

În 17 mai 1989, Ceaușescu a vizitat Cehoslovacia. În anul 1989, Ceaușescu a vizitat Valea Jiului, apoi județele Iași și Botoșani, la Iași fiind deschis anul școlar. În iulie 1989, la București, a avut loc un Comitet Politic Consultativ al statelor din cadrul Pactului de la Varșovia.

În octombrie 1989, merge la Brăila pentru Ziua Recoltei. Ajunge și în Bistrița, unde o rafală de vânt, în timpul discursului de la mijllocul lui octombrie, îi smulge portretul de unde fusese fixat. Mulți și-au spus că „era vântul schimbării”. În noiembrie 1989, în data de 12 noiembrie, moare Dolores Ibarruri, liderul spaniol comunist din timpul Războiului Civil Spaniol. Presa românească publică detalii din viața dispărutei.

Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, Grigore Răceanu, Constantin Pârvulescu și Silviu Brucan erau foști demnitari de top ai României comuniste. Apostol a fost liderul PMR, făcând rocada cu Dej pentru un an. În 1965, fusese cotat ca fiind cel ce trebuia să preia moștenirea politică a lui Dej. Alexandru Bârlădeanu a fost unul din artizanii politici ai dezvoltării economiei românești până în 1965. Corneliu Mănescu a fost unul dintre cei mai prolifici Miniștii de Externe ai României comuniste.

Grigore Răceanu a fost un ilegalist vechi, care a avut mereu poziții contrare politicii oficiale comuniste atât în anii ilegalității cât și în timpul conducerii lui Dej și Ceaușescu. Fiul său adoptiv era în 1989, arestat și condammnat la moarte (pedeapsă comutată la presiuni diplomatice americane) pentru că spionase pentru SUA. Constantin Pârvulescu fusese cel care-l criticase dur pe liderul de la București la Congresul XII al PCR. Era un ilegalist cu experiență, coleg de generație cu Apostol. Silviu Brucan fusese unul din ambasadorii români în SUA. Lucrase la Editura Politică, fusese jurnalist de top la „Scînteia” iar soția sa, Alexandra Sidorovici fusese acuzator public în timpul proceselor politice din anii 50 ai secolului XX.

Ei au semnat un mesaj deschis către Nicolae Ceaușescu. „Scrisoarea celor 6”, cum a fost numită, a fost citită la BBC și Europa Liberă la 11 martie 1989. Documentul îi cerea lui Nicolae Ceaușescu să renunțe la sistematizarea satelor, la înfometarea românilor, la restricții.

La 17 martie 1989, poetului român Mircea Dinescu i se publica un articol-interviu în „Libération” în care poetul-dizident român vorbea despre reformele lui Mihail Gorbaciov și despre speranțele românilor. Regimul de la București a luat măsuri de marginalizare atât în cazul celor ce semnaseră „Scrisoarea celor 6”, cât și impotriva lui Mircea Dinescu. Regimul nu tolera criticile și criticii.

La 12 aprilie 1989, Nicolae Ceaușescu lansa în Plenara CC al PCR o declarație triumfalistă. România își achitase datoria externă. Creditul principal era de 13 miliarde de dolari, la care se adăugau dobânzile, în total, fiind rambursată suma de 21 miliarde dolari. Astăzi, această sumă ar fi evaluată undeva la 51-55 miliarde de dolari.

În noiembrie 1989, urma să fie Congresul XIV. Ceaușescu urma să arate triumful măsurilor economice și să impună ritmul de dezvoltare al fiecărui județ. Populația sperase că plata datoriei externe va duce la o ridicare a restricțiilor, Din contră, Marea Adunare Națională vota pe 17 aprilie 1989 „Proiectul legii pri­vind in­t­erzicerea creditelor din străi­nă­tate”, în deschidera lucrărilor celei de a IX-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.

Lipsurile continuau să fie în magazine, întreruperile de electricitate, raționalizarea hranei, carburanților se meținea. Comunismul începea să cadă în statele din Blocul de Est, mai întâi prin acțiuni reformatoare la care URSS condusă de Mihail S. Gorbaciov consimțise pentru că SUA pompau miliarde de dolari în economia sovietică. Pe 6-8 octombrie, Nicolae Ceaușescu vizitase RDG, la Berlin. Se celebrau patru decenii de la fondarea RDG. Va fi ultima vizită a lui Ceaușescu în RDG. Peste o lună, RDG și Zidul Berlinului deveneau istorie.

Pe 9/10 noiembrie 1989, cădea Zidul Berlinului. Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria și RDG avuseseră mișcări „de catifea”, liderii comuniști făcând un pas în spate.

„Luneta” a fost tipărită de către dizidentul Valentin Hurduc. Timp de aproape trei ani din 1987 până în 1989, românii citeau manifeste și un ziar „Luneta”. Ceaușescu și regimu său erau criticate dur. Curajul dizidentului a rămas proverbial. Românii nu puteau asculta decât „Europa Liberă”, cu mari sacrificii. În rest, se mai uitau la televiziunile vecine, sârbi, maghiari, bulgari, sovietici. Mai răsfoiau reviste aduse din afară.

„Luneta” era mereu însoțită de manifeste. Valentin Hurduc mergea cu bicicleta printre mașinile din București. Unde era coada mai mare la semafor, avea grijă să treacă neobservat. Unele mașini, „Dacii” mai ales aveau o garnitură de cauciuc pe portbagajul din spate. Așa se face că „Luneta” era răspândită.

Într-o zi, Hurduc a pus manifeste pe o mașină arătoasă. Aceasta a fost oprită de Miliție descoperindu-se că erau pe ea, manifeste neîmprăștiate. Mașina aparținea Ambasadei Ungariei la București. A fost atunci un incident diplomatic, în 14 noiembrie 1989, când la radio-tv s-a spus că „forțe străine ostile răspândesc manifeste anti-românești”. Securitatea a instrumentat „dosarul Petarda” în care s-a afirmat că hârtia pentru acele manifeste „ar fi fost importată din URSS”.

Nicolae Ceaușescu a anunțat în martie-aprilie 1989 achitarea datoriei externe a României. Ultimul 23 august va fi organizat pe Calea Plevnei, prin fața Casei Radio, clădire mamut neterminată, care azi este în paragină.

Congresul XIV s-a desfășurat în perioada 20-24 noiembrie 1989. Se prevedeau datele esențiale ale cincinalului 1991-1995. Producția pe cap de locuitor, conform Directivei program cu țintă pentru 2010, ar fi urmat să crească până la 200 mii lei anual. Raportul final, citit de Ceaușescu era construit inclusiv pe necesarul de calorii al populației care trebuia să stea la cozi pentru alimentele raționalizate și distribuite pe bază de cartelă.

Nici cei mai optimiști români nu ar fi sperat că fix peste o lună, Ceaușescu va deveni inculpat și va fi pus cu spatele la zid, apoi executat. Întâlnirea din Malta din 2-3 decembrie între SUA și URSS, întâlnirea franco-sovietică de la Kiev din 6 decembrie, ultima vizită a lui Ceaușescu la Moscova din 4 decembrie, evident, nerelatate de presa românească (despre cea de la Moscova, evident, era tradiția frățească, nici vorbă să se creadă că „realesul” avea probleme) aveau să fie ultimele evenimente notabile.

Nadia l-a cunoscut pe cetățeanul american de origine română Constantin Panait în 1987. Timp de 2 ani a analizat dorința de a fugi din țară pentru că fusese total marginalizată și banii câștigați ca antrenoare erau insuficienți pentru un trai decent. În plus, la 11 ani după ce fusese cea mai filmată sportivă a unei olimpiade, în România era complet ignorată.

Va părăsi ilegal România la finalul lui noiembrie 1989 (noaptea de 27/28 noiembrie 1989), iar presa internațională îi va acorda spații ample. Fuga ei a coincis cu pregătirea Summitului din Malta (2-3 decembrie 1989), Nadia aterizând la New York (după ce trecuse ilegal în Ungaria și Austria și primise acte americane, găsindu-i-se și un loc într-un avion cu destinația New York) pe 1 decembrie 1989.

Nicolae Ceaușescu pleacă în data de 4 decembrie 1989, la ora 9.20 de pe Otopeni și ajunge la Moscova după 3 ore, adică în jurul orei 12.20 (Moscova este cu o oră mai devreme decât la București, deci acolo este ora 13.20). Discuțiile sunt atât cu toți liderii cât și în privat. Ceaușescu merge însoțit de premierul Constantin Dăscălescu, lângă Gorbaciov stă Nikolai Rîjkov.

Ceușescu nu e de acord că Gorbaciov vorbește cu un dușman al comunismului, George Bush (nici Gorbaciov nu era altfel pentru Ceaușescu), vrea desființarea celor două blocuri militare, dar vrea o reuniune în 9 ianuarie 1990, după memoriile lui Gorbaciov în care deviaționiștii să fie admonestați (cei care înlocuiseră în Polonia, Ungaria, RDG, Bulgaria sau Cehoslovacia, liderii apropiați de Ceaușescu).

Gorbaciov dă „reject” sau „niet” pe toată linia, ba chiar îi dă de înțeles lui Ceaușescu că e greu de crezut că pe 9 ianuarie va mai trăi, nu doar că va mai conduce România. Ceaușescu pleacă de la Moscova la ora la ora 21, ora Moscovei și ajunge la ora 23 ora României (ora 24 ora Moscovei). Petar Mladenov, noul lider de la Sofia stă până pe 5 decembrie. La fel și alți lideri. Ceaușescu ajunge acasă la Cabinetul 2 nu prea bine dispus.

10 decembrie 1989 a picat într-o duminică. Nicolae Ceaușescu a ales să vâneze nu departe de București. Din 2100 fonduri naționale de vânătoare, 350 erau strict pentru cel mai iubit fiu al poporului. Din astea, cel mai des, mergea cam în 122. Ultima vânătoare a avut loc pe raza Ocolului Silvic Ghimpați, în Pădurea Ogarca.

Vasile Crișan, maestrul de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu își amintea în cartea sa că Gheorghe Oprea, Constantin Dăscălescu, Emil Bobu și, evident, Ceaușescu au ajuns la ora 10.00 la fondul de vânătoare. Încadrat de Bobu la Stânga și Dăscălescu la dreapta, Ceaușescu a venit cu faimoasele sale carabine cu lunetă Purdey. Trăgea numai cu cartușe negre Rottweiler.

Vasile Crișan a spus că doar în jurul lui Ceaușescu, era negru de cartușe. Obosea, iar lua arma încărcată, apoi pe cealaltă. Era cadaveric aproape, doar ochii îi luceau sălbatic exact ca în 1965 când preluase șefia partidului. Se temea de cei din jur și mai că n-ar fi tras și în ei. De obicei, urmau agape, consum de carne, băutură, lăutari.

Nicolae Ceaușescu a privit absent cum, după fiecare repriză de goană și tragere, fazanii doborâți ajungeau la picioarele sale. De obicei, asista bând ceva cald, cum fazanii sau vânatul în general erau duse la căruțe, numai că acum, dintr-o dată, fără să mai salute personalul organizator, Ceaușescu i-a luat pe delegați și a plecat spre București.

14 decembrie 1989 este în istoria Iașului momentul înăbușirii în fașă a unei mișcări revoluționare. Culmea este că la Iași, la 1 octombrie 1989, Ceaușescu a inaugurat ultimul său an universitar ca șef al statului român.

Există mărturiile potrivit cărora, Ceaușescu nu mai avea încredere în Securitate, astfel că mașina sa de defilare fusese păzită de trupele de la corespondența militară cărora li s-au adus sectoarele de AKM, pe inventar fiindcă trupele de Securitate nu aveau muniție când patrulau. Adevăr sau mit, sunt mărturii ale unor rezerviști care atunci efectuau stagiul militar la Iași.

Iașul era platformă industrială, lipsurile erau mari. Unii lideri ai mișcării de protest ce urma a se desfășura în Piața Unirii aveau prieteni în state central-europene și aflaseră de la ei ce era acolo. Mai era și Europa Liberă care spunea că România e ultimul bastion neostalinist al Europei. Liderii revoluționari ieșeni au fost: scriitorul Cassian Maria Spiridon, economistul Ștefan Prutianu, inginerul Vasile Vicol, muncitorul Valentin Odobescu, alături de Goergel Moraru și Aurel Ștefanache.

Securitatea bănuia că acolo sovieticii ar fi putut face ceva, de aceea, vigilența agenților era ridicată. Fruntașii au fost ridicați, arestați și eliberați abia după 22 decembrie 1989. Așa că Iașiul a avut două faze revoluționare, una locală eșuată și alta pe fondul generat la Timișoara.

Timișoara intră în fierbere. În ziua de 16 decembrie, timișorenii protestează împotriva evacuării pastorului reformat Laszlo Tokes. Manifestația a fost combătută cu intervenția scutierilor, gaze, fără a se folosi armamentul. Totuși, oamenii au început să se adune și a doua zi. Ceaușescu a decis să acționeze. La ora 16.00, pe 17 decembrie, istoria începe să se schimbe. Ceaușescu dă dispoziție ca forțele militare, Armata, Miliția, Securitatea să treacă pe alarma de luptă cu ordinul Radu cel Frumos. Adică tragere cu muniție de război. La ora 17.00, un avion special cu mai mulți generali pleca spre Timișoara de la București. Situația devenea tot mai critică pentru regim. Generalii Ștefan Gușă, Victor Stănculescu, Ion Coman erau în avion.În acea seară. la Timișoara începe carnagiul. În Piața Operei, pe Calea Girocului, în tot orașul se trage. La Europa Liberă se va spune că erau aruncate cadavre în Bega.

Noaptea de 17/18 decembrie 1989 este critică. Nicolae Ceaușescu a plecat pe 18 decembrie în Iran. Avea să revină peste două zile, pe 20 decembrie, când deja Timișoara se proclama liberă de comunism. La morga Spitalului Județean era tragedie. Morții împușcați cu armanent care nu era în dotarea obișnuită a trupelor puteau trăda o reprimare masivă. Elena Ceaușescu are o idee diabolică, așa cum era și ea.

Ordonă ca de la București să plece o comisie care să selecteze cadavrele cu aspecte delicate legate de moartea lor și să le ardă la un crematoriu uman, Problema era că la Timișoara nu era așa ceva, unica soluție fiind Bucureștiul. Operațiunea s-a numit ”Trandafirul”. Cadavrele au fost arse la „Crematoriul Cenușa” din București iar cenușa a fost aruncată într-o gură de canal din Popești Leordeni,

La 20 decembrie 1989 Timișoara se proclama oraș liber de comunism. Era ziua în care Nicolae Ceaușescu sosea in Iran. Bucureștiul a vrut să încerce și o negociere. Constantin Dăscălescu va ajunge la ora 12.30 cu un avion special de la București, la Timișoara. Emil Bobu venise și el ca unul dintre cei mai fideli demnitari ai lui Ceaușescu. Timișoara, prin liderii să revoluționari nu au dat un pas înapoi.

Aceasta fiind situația, Ceaușescu organizează teleconferința cu județele, apare la televizor unde califică drept huliganism și lovitură de stat cele ce se petreceau în capitala Banatului și decide să declare starea de necesitate. Pe Milea l-a ridiculizat, întrebându-l dacă el, Ministrul Apărării Naționale a făcut Armata. Asta pentru că Milea nu-i respectase ordinul de a se trage cu muniție de război. Milea ordonase foc cu muniție de manevră.

Liderul de la București a decis să fie trimiși muncitori din Oltenia înarmați cu niște cozi de târnăcop și topor pe care să le folosească pentru a reprima manifestația. Lor li s-a spus că „ungurii atacau Timișoara”. Pe drum, li s-a comunicat faptul că erau manipulați și trenurile au ajuns în triaj, fără să se ordone debarcarea și atacul asupra timișorenilor. Cei din Oltenia au revenit după 20 decembrie la casele lor, spunând adevărul și contribuind la propagarea știrilor despre Revoluție. Ulterior, după 22 decembrie, mulți au participat la fazele locale ale Revoluției din Decembrie 1989,

Nicolae Ceaușescu a minimalizat situația de la Timișoara, după 16 decembrie 1989. Fie nu i s-a spus adevărul, fie a decis el că ar fi fost bine să braveze. De regulă, vizitele de stat se negociază din timp, iar vizita din Iran nu putea face excepție, Ca o ironie a sorții, dacă Iranul a fost printre primele state care au avut relații cordiale cu Ceaușescu după 1965, tot această țară a fost și ultima care l-a găzduit în vizită oficială.

Dacă Europa Liberă relata de morții de la Timișoara, presa de stat de la București acorda spații ample vizitei lui Ceaușescu, aceasta derulându-se de pe 18 până pe 20 decembrie 1989. Evident, contractele economice, schimburile culturale, iranienii veniți la studii medicale, inginerești au fost pe agena întâlnirilor oficiale. Nu se știe ce i se raporta din țară lui Ceaușescu, însă pe 20 decembrie, Timișoara se declara liberă de comunism.

Evident, presa de la București nu discuta despre acest lucru, dar românii ascultau Europa Liberă. Situația devenise critică, la Timișoara structurile PCR încetaseră să mai existe ca forță care să conteze. Din păcate pentru liderul de la București, vizita din Iran a lui Ceaușescu nu va mai produce efecte. Ea a fost ultima vizită de lucru a lui Nicolae Ceaușescu. Pe 22 decembrie, Ceaușescu abandona puterea.

Nicolae Ceaușescu începe discursul condamnând ce se petrecea la Timișoara după ce aude discursuri aranjate de CI -iștii din fabrici liderilor de sindicate și fruntașilor în muncă. Ei mulțumeau partidului, liderului, pentru viața bună și se desolidarizau de ce făceau frații lor la Timișoara.

Ceaușescu începe să vorbească de mărirea indemnizațiilor, de munca de partid, dar de undeva se aude un vuiet. Se aud țipete, oamenii încep să huiduie, iar Elena speriată zice: „mai dă-le, Nicule, 100 de lei!” Ceaușescu simte pericolul și un securist din anturaj îl cheamă în sediul CC al PCR, azi Ministerul de Interne din Piața Revoluției, atunci Piața Republicii.Multe voci au spus ce era cu acel vuiet și acele zgomoge. Unii au spus că ar fi fost mașini care au pornit ultrasunete și ar fi panicat lumea de la miting. Tudor Postelnicu spunea că unii manifestanți aveau țepușe la pancartele cu Ceaușescu pentru a crea busculade.

La ora 12.09, Ceaușescu, pe 22 decembrie 1989 și soția sa. însoțiți de doi demnitari și de gărzi, urcă în elicopterul alb, pilotat de pilotul Vasile Maluțan care se afla pe terasa CC al PCR cu motoarele turate la maxim, gata să decoleze. Elicopterul decolează cu sarcina maximă depășită. print-o manevră periculoasă de „picaj controlat” executată profesionist de către pilotul militar cu ani de experiență la manșa aparatului de zbor.

Vasile Maluțan află prin radiocomunicatoare că elicopterul e luat în țintele unităților antiaeriene pentru că spațiul aerian era închis deja. Nu știe cum să scape mai repede de Ceaușescu. Între timp, de la București, elicopterul aterizase la Snagov, de unde Ceaușeștii iau un pachet pe care -l duce unul dintre securiștii care îl păzeau. Manea Mănescu îi pupă mâna și rămâne acolo. Ceaușescu dă câteva telefoane află că e liniște prin câteva județe. Elicopterul aterizează simulând o defecțiune pe un câmp de lângă A1. Ceaușescu face autostopul fără succes.

La un moment dat, la televizor, apare știrea că el ar fi fost abandonat iar un medic care făcea naveta cu mașina, se repede cu Dacia lui roșie să îi preia. Spune că un unchi al lui era blănarul lui oficial. Mașina, reperată la televizor ajunge spre Târgoviște, unde simulează lipsa benzinei. Ceaușescu este dus apoi cu o mașină albă a unui agronom care voia să îl ascundă în pivniță și să îi aplice o corecție pentru că socrul lui fusese la colectivizare bătut de comuniști.

Doctorul plecase cu pachetul lor în mașină. Ceaușescu și Elena sunt lăsați la poarta unui muncitor de la un centru de tratare a plantelor care îi dă benzină șoferului mașinii albe. Securiștii pleacă și ei cu Dacia albă. O apucă spre București pentru a se da cu noua putere.

Muncitorul cu Dacia neagră de Dâmbovița îl duce la Combinatul de Oțeluri Speciale dar e luat cu pietre. Ceaușescu e dus apoi la centrul unde lucra muncitorul, iar acolo e preluat de o mașină de Miliție fără însemne pe care era radarul. Milițienii ascund mașina într-o pădurice, o camuflează și apoi primesc ordin să îl ducă la Miliția Târgoviște. Aici este preluat de un ARO al Securității condus de colonelul Gh. Dinu și dus la unitatea militară de lângă Gara Târgoviște (de fapt două unități în curte) și predat Lt.Colonelului Andrei Kemenici fost muncitor CFR, devenit ofițer, care era comandantul unității. Începea ultima din cele trei nopți ale lui Ceaușescu în cazarma din Târgoviște.

Lt.Col. Andrei Kemenici alege o zonă destul de nesigură pentru Ceaușescu și soția lui, unde aceștia să petreacă noaptea de 22/23 decembrie 1989. Era o zonă în apropierea străzii, dar toți știu că de regulă, într-o unitate militară, esențialul este undeva în mijloc. Ferestrele erau camuflate pe afară iar pe interior erau pături, Ceaușeștii au fost culcați pe paturi militare și aveau veselă militară. Ceaușescu a spus că nu bea ceai îndulcit, fiindcă are diabet, nu mănâncă pâine neagră, cere apă ninerală, o cămașă curată. Mânâncă fasolea cu cârnați de la popotă în reproușurile unui ofițer. Când aude „Ole Ole Ceaușescu nu mai e!”, se repede la fereastră crezând că lumea strigă după el să îl elibereze. Este lovit, sângerează. Ofițerul e mutat la alt post.

Ceaușescu promite un milion de dolari și gradul de general la excepțional unui ofițer care ar lua un TAB să îl ducă la Voinești unde era un centru de comandă subteran de rezervă. Ofițerul spune că unitatea e atacată de securiștii lui și că ar fi uciși pe loc.

În următoarea noapte, 23/24 decembrie 1989, Ceaușescu și soția dorm într-un punct mobil de comandă. Mai exact, un camion cu bena din spate modificată. Este ger, ei sunt îmbrăcați soldățește: Ceaușescu deși general, are manta de căpitan, Elena de soldat. Periodic li se aduc ceaiuri, pături, Fuseseră duși acolo fiindcă atacurile se întețiseră, iar Lt.Col. Kemenici (devenit general după 1989) avea ordin să îl țină viu. Ordinele veneau de la generalul Victor Stănculescu care nu decisese încă ce va face cu Ceaușescu.

Ultima noapte a lui Ceaușescu, 24/25 decembrie 1989 nu a fost prea liniștită. Cei doi deținuți au fost duși într-un TAB pentru că se considera faptul că ar fi fost în pericol în cazarmă. Lt.Col. Andrei Kemenici, comandantul unității militare din Târgoviște a povestit că de când s-a aflat, nu public, dar se aflase că îi are pe Ceaușești, unitatea sa fusese mereu atacată. De la București se spera ca el să fie asasinat sau ucis în schimbul de focuri. Kemenici vorbea cu Brucan și Iliescu, Stănculescu la telefon și amenințase că îl va aduce la București pe Ceaușescu. În cele din urmă, într-o toaletă din CC, se decide: pe 25 decembrie, proces și execuție, sau mă rog..execuție sigur...

În după amiaza de 24 decembrie 1989, Generalul-colonel Victor Stănculescu primește de la CFSN ordinul prin care află că trebuia să fie organizat Tribunalul Militar de la Târgoviște care să îi judece pe Ceaușești. De dimineață, pe 25 decembrie 1989, completul de judecată, compus din judecător, procuror, avocati, reprezentanți CFSN, cameraman MAPN, pornea din București cu elicoptere de luptă.

Membrii „comando”-ului care l-au executat peCeaușescu și pe soția sa, Elena, în 25 decembrie 1989 erau cantonați la Boteni. Ei își amintesc că Generalul -colonel Victor Stănculescu a apărut la unitatea lor și a trecut formația în revistă, cerând trei voluntari pentru o misiune de grad 0. Un căpitan, un sergent-major și un plutonier au făcut un pas înainte, Căpitanul Ionel Boeru, plutonierul Dorel Cîrlan și sergentul-major Octavian Gheorghiu vor compune faimosul „comando” de la Târgoviște.

Victor Stănculescu știa că va pleca cu Ceaușeștii în foi de cort de la Târgoviște. Și așa, de la București, când încă Nicolae abia era la vizita medicală, se dădeau telefoane să se termine mai repede. Așa se face că președintele completului, magistratul militar Gică Popa a avut un discurs care azi pare grotesc, iar avocații Ceaușeștilor au fost mai răi decât procurorul, în acel caz, Dan Voinea Stănculescu a rămas mirat că în TAB ul din fața lui erau Ceaușeștii înainte de proces. Lui Ceaușescu i se adusese insulina, își făcuse două fiole, pentru a putea să reziste, altfel, diabetul zaharat și-ar fi făcut treaba înaintea „comandoului”.

Execuția s-a produs într-o stare de tensiune începând cu ora 14.40 a zilei de 25 decembrie 1989. Înainte de a-i duce la zid, pe o fereastră deschisă, un militar ar fi scos capul, dar Cîrlan a strigat, „Bă.. bagă capu la cutie!”. S-a închis geamul și în următoarea secundă s-a dezlănțuit tirul. Nu s-a comandat foc, cei trei militari au tras rafale pe modul automat din poziția în picioare cu arma la șold. S-a tras cu o sete de răzbunare și fără regret. Ceaușeasca a spus „vă va lua dracu pe toți”. Asupra Elenei Ceaușescu a fost golit cel puțin un sector de AKM asupra capului încât nu mai avea aproape deloc creier. De pe un TAB, a tras într-o criză de emoție și un militar, poreclit Mașinuță. S-a tras cu muniție de mitralieră de TAB.

Examenul medical al celor 2 persoane executate, soții Ceaușescu, a fost unul sumar, fiind încheiat la ora 14.5o. Ceaușeștii, în foi de cort, au fost preluați de unul din elicoptere. Un membru din „comando” a stat pe trupul lui Ceaușescu. Trupurile au fost lăsate pe stadionul Ghencea în noaptea de 25 spre 26 decembrie. Ulterior au ajuns la Spitalul Militar din București la Morgă, cu un TAB. Pe 30 decembrie 1989, de Ziua Republicii, cei doi erau înhumați la Ghencea Civil în mare secret.

În istoria românilor, pe 25 decembrie 1989 se încheia o epocă. Nicolae Ceaușescu avea 71 de ani în momentule execuției. Intrase în rândurile ilegaliștilor comuniști la 15 ani în 1933 și fusese în funcții de conducee în ierarhia ilegalistă înainte de 1944. Din 1944, a urcat vertiginos pe treptele puterii, către Guvern, Marea Adunare Națională și în fruntea PCR unde a ajuns în 1965. Din 1967, a preluat conducerea României, iar în 1974, a devenit Președintele României, instituind această funcție. În 25 decembrie 1989, a fost un condamnat la moarte, executat la zid, de un sistem pe care-l slujise vreme de decenii.